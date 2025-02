บางจากฯ เซ็นเอ็มโอยู TOA ความร่วมมือทางธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจการตลาดรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กรและประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมโดยมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานค้าปลีกน้ำมัน กลุ่มธุรกิจการตลาดผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจค้าปลีก บางจากฯ และรองผู้อำนวยการ สายงานขายโครงการ TOA ร่วมในพิธี ณ อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ถ.สุขุมวิท เมื่อเร็วๆ นี้โดยบางจากฯ ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์สี TOA คุณภาพสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการก่อสร้างและซ่อมบำรุงสถานีบริการน้ำมันบางจาก และ TOA เลือกใช้ผลิตภัณฑ์น้ำมันบางจากคุณภาพสูงที่ดีทั้งต่อการใช้งานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผ่านบางจากฟลีทการ์ด การลงนามเอ็มโอยูในครั้งนี้ จึงเป็นการร่วมมือกันที่จะร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตผู้บริโภคผ่านกระบวนการทางธุรกิจของทั้งสององค์กรบางจากฯ มุ่งที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน มีความรับผิดชอบและร่วมดูแลสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายเป็นกลางทางคาร์บอนในปี ค.ศ.2030 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี ค.ศ.2050 สำหรับผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง บางจากฯ ได้ผลิตน้ำมันมาตรฐาน Euro 5 ก่อนรัฐบังคับใช้มากกว่า 10 ปี และยังเป็นรายแรกๆ ที่ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพทั้งแก๊สโซฮอล์และไบโอดีเซลที่ช่วยลดมลภาวะจากการเผาไหม้ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้นยังมีคุณภาพสูงด้วยกระบวนการผลิตจากโรงกลั่นมาตรฐานระดับโลกTOA พร้อมเดินหน้าไปกับพันธมิตรทางธุรกิจทุกภาคส่วน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันในการขับเคลื่อนองค์กรยั่งยืนสู่เป้าหมาย Net Zero และยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ด้วยนวัตกรรมสีรักษ์โลกและวัสดุก่อสร้าง (Greenovation) ที่ลดการปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ผ่านการรับรองด้วยฉลากลดโลกร้อน (CFR) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO รวม 133 ผลิตภัณฑ์ อาทิ สี TOA Organic Care, SuperShield, Duraclean A Plus, TOA 7in1, TOA Shield-1 Nano, 4SEASONS, สีรุ่น Expert 2 in 1 และแผ่นยิปซัม เพื่อตอกย้ำนโยบาย Green Mission การมุ่งเน้นเป็นผู้นำนวัตกรรมสีและผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างคาร์บอนต่ำที่ดีทั้งต่อผู้ใช้ ผู้อยู่อาศัย สิ่งแวดล้อม และบรรลุเป้าหมายสูงสุดในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่โลก เพื่อช่วยสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ อันจะช่วยบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างยั่งยืน