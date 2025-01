เปิดวิสัยทัศน์“ม.ล.ปีกทอง”ซีอีโอ ORคนใหม่ เร่งสร้างความเชื่อมั่นดึงมาร์เก็ตน้ำมันแตะ38%

เปิดตัว CEO ORคนใหม่ “หม่อมหลวงปีกทอง ทองใหญ่” มุ่งสร้างความแข็งแกร่งใน3ธุรกิจหลักทั้ง Mobility-Lifestyles -Global อัดงบลงทุนปี68ราว 1.9หมื่นล้านบาท พร้อมเดินหน้าเร่งสร้างความเชื่อมั่น ดึงส่วนแบ่งการตลาดน้ำมันกลับมาอยู่ที่ 38%จากปัจจุบัน35% ดันรายได้ปีนี้โต2-3% และผลักดันไทยสู่ Oil Hub แห่งภูมิภาค ด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ครบวงจร ด้วยแนวคิด "They grow We grow"หม่อมหลวงปีกทอง ทองใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เปิดเผยวิสัยทัศน์ในโอกาสที่ได้เข้ารับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ว่า ตนจะสานต่อวิสัยทัศน์ "เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโตร่วมกัน" หรือ "Empowering All toward Inclusive Growth" พร้อมเน้นย้ำถึงการต่อยอดนโยบาย OR SDG ที่มุ่งสร้างสมดุลในทุกมิติ ทั้ง ด้าน S: Small การสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อย ด้าน D: Diversified การลงทุนในธุรกิจที่เสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจหลักของ OR และ ด้าน G: Green การดูแลสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งเสริมความเข้มแข็งใน 3 ธุรกิจหลักได้แก่ Seamless Mobility มุ่งเสริมความเป็นผู้นำในธุรกิจน้ำมันผ่านการขยายเครือข่ายสถานีบริการ PTT Stationที่มีอยู่ 2พันกว่าแห่ง และเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการพัฒนาสู่พลังงานทางเลือก เช่น สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า EV Station PluZ และการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ โดยใช้กลยุทธ์ Thailand Mobility Partner ในการเปลี่ยนผ่านจากธุรกิจน้ำมัน (Fossil Based) สู่ธุรกิจพลังงานแบบผสมผสาน (New Energy-Based)ธุรกิจAll Lifestyles มุ่งเสริมความแข็งแกร่งของ Café Amazon ตลอด Value Chain พร้อมแสวงหาโอกาสการลงทุนร่วมกับพันธมิตรในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้น รวมถึงเริ่มศึกษาธุรกิจ Health & Wellness ที่มีโอกาสเติบโตสูง ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์กระจายพอร์ทการลงทุน (Diversify Portfolio) และ ธุรกิจ Global Market ที่ให้ความสำคัญกับการลงทุนในประเทศที่มีศักยภาพสูง โดยมีแผนลงทุนเพื่อสร้างความเข้มแข็งในโครงสร้างพื้นฐานในต่างประเทศ โดยบริษัทได้กำหนดให้ประเทศกัมพูชาเป็นบ้านหลังที่ 2ของOR ซึ่งบริษัทมีการลงทุนขยายสถานีบริการน้ำมันPTT Station และร้าน Café Amazon เพิ่มขึ้นต่อเนื่องนอกจากนี้ OR จะมุ่งเน้นการขับเคลื่อนองค์กรอย่างรอบด้าน พร้อมผลักดันประเทศไทยสู่การเป็น Oil Hub แห่งภูมิภาค เนื่องจากโรงกลั่นน้ำมันไทยหลายแห่ง คิดเป็นกำลังการกลั่นรวมกัน 1ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่งไทยก็มีความพร้อมทางโครงสร้างพื้นฐานที่ครบวงจรในการเชื่อมโยงเครือข่ายด้านน้ำมันระหว่างประเทศ จึงเป็นโอกาสในการเป็นศูนย์กลางการส่งออกน้ำมันในภูมิภาคนี้ และการสร้าง New Magnet เพื่อยกระดับระบบนิเวศทางธุรกิจให้แข็งแกร่ง สอดคล้องกับวิสัยทัศน์การเติมเต็มโอกาส เพื่อสร้างการเติบโตร่วมกันอย่างมั่นคงและยั่งยืนหม่อมหลวงปีกทอง กล่าวต่อไปว่า ในปีนี้ORตั้งเป้ารายได้เติบโตใกล้เคียงกับ GDP ที่ระดับ 2-3% ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทเคยยโตถึงระดับ 3-4% โดยรายได้หลักมาจากธุรกิจ Mobilityนอกจากนี้ ORตั้งเป้าเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดค้าปลีกน้ำมัน(มาร์เก็ตแชร์)ขยับขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 38% ใกล้เคียงกับปี 2566 จากปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 35% โดยจะมีกิจกรรมการตลาดเพื่อดึงลูกค้าเข้ามาใช้บริการในสถานีน้ำมันPTT Stationมากขึ้นรวมถึงการแสวงหาโอกาสการลงทุนใหม่เสริมความแข็งแกร่งในธุรกิจLifestyleอย่างไรก็ดี แผนลงทุน 5 ปีของOR(ปี 2568-2572) กำหนดงบลงทุนจำนวน 60,404.6 ล้านบาท เป็นงบลงทุนของปี 2568 อยู่ที่ 19,000 ล้านบาท เพื่อใช้สำหรับขยายการลงทุนในธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจ Mobility 7,600ล้านบาทธุรกิจLifestyles ประมาณ 7,300 ล้านบาท ที่เหลือลงทุนในธุรกิจGlobal และธุรกิจใหม่ พร้อมเร่งสร้างเชื่อมั่นเพื่อดึงมาร์เก็ตแชร์ให้กลับมาใกล้เคียงเดิม รวมทั้งมีการนำระบบ Digitalization & Innovation มาเสริมความแข็งแกร่งของธุรกิจ โดยที่ผ่านมา OR ถือเป็นบริษัทแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่นำระบบ SAP S/4 HANA มาใช้ในอุตสาหกรรมน้ำมันและค้าปลีก พร้อมพัฒนา Control Tower Dashboard เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและตัดสินใจทางธุรกิจ“การขับเคลื่อนองค์กรในยุคที่มีความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ จะต้องสร้างความแข็งแกร่งจากภายใน ควบคู่ไปกับการสร้างการเติบโตในทุกมิติ ทั้งด้านธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการปรับแนวความคิดการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการ 'They grow We grow' โดยจะสร้างความเชื่อมั่นและการสื่อสารที่ใกล้ชิดผ่านโครงการ 'CEO on tour' เพื่อพบปะพูดคุยกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ พนักงาน พันธมิตร และนักลงทุน ” หม่อมหลวงปีกทอง กล่าว