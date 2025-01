Trailblaze Mission ต้อนรับปีใหม่ด้วยรางวัล Thailand’s Prestigious Brand Leadership Award 2025 เดินหน้าสู่ผู้นำด้านการสื่อสารแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2568 - Trailblaze Mission (Trailblaze PR) ผู้นำในอุตสาหกรรมประชาสัมพันธ์และการสื่อสารของประเทศไทย เดินหน้าสู่ความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง ด้วยการคว้ารางวัลอันทรงเกียรติ Brand Leadership Award 2025 ณ โรงแรม Plaza Athenee กรุงเทพฯ ด้วยความโดดเด่นในการนำเสนอกลยุทธ์การสื่อสารที่ครบวงจรและสร้างสรรค์ ควบคู่กับชื่อเสียงที่แข็งแกร่ง Trailblaze PR มุ่งมั่นส่งเสริมแบรนด์ชั้นนำและแบรนด์รุ่นใหม่ ในการก้าวข้ามขีดจำกัดและสร้างความสำเร็จที่เหนือชั้น

รางวัล Brand Leadership Award ได้รับการสนับสนุนจากองค์กร World Marketing Congress, CMO Global และ World Federation of Marketing Professionals โดยเป็นรางวัลอิสระที่ยกย่ององค์กรที่มีความโดดเด่นในการนำแนวทางการตลาดที่สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพนำมาใช้เพื่อสร้างความสำเร็จในประเทศไทย โดยในงานนี้ Trailblaze PR ได้รับเกียรติเข้ารับรางวัลร่วมกับบริษัทชั้นนำ อาทิ เอดะมอลล์ กรุ๊ป, เอคเซนเชอร์, โรงพยาบาลสมิติเวช, ธนาคาร UOB, อาดิดาส และ เมืองไทยประกันชีวิตTrailblaze PR ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติดังกล่าวจากผลการดำเนินงานทางการเงินที่ยอดเยี่ยม และความมุ่งมั่นในการนำเสนอบริการเหนือระดับที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างสมบูรณ์แบบ บริษัทได้รับการยอมรับในฐานะผู้นำที่โดดเด่นในอุตสาหกรรม ด้วยแนวทางที่สร้างสรรค์และแตกต่าง ซึ่งได้สร้างมาตรฐานใหม่แห่งความเป็นเลิศ และมุ่งเน้นสร้างชื่อเสียงจากคุณค่าหลักที่บริษัทยึดถือ ได้แก่ ความไว้วางใจ ความโปร่งใส วิสัยทัศน์ ความเคารพ และความรับผิดชอบ พร้อมทั้งส่งเสริมความร่วมมือที่มีความหมายและยั่งยืนผู้ก่อตั้งและ CEO พร้อมด้วยทีมงาน Trailblaze PR ทั้งหมด ได้กล่าวขอบคุณบนเวทีว่า “พวกเราขอขอบคุณคณะกรรมการจากใจจริงที่ให้เกียรติมอบรางวัลนี้ให้เราในฐานะ Thailand's BEST BRAND of the Year ความสำเร็จนี้เป็นเครื่องสะท้อนถึงเส้นทางตลอดเกือบสองปีที่ผ่านมา ซึ่งเราได้มีส่วนสำคัญต่อวงการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร ซึ่งทำให้ Trailblaze PR เป็นหนึ่งในแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในประเทศไทย เราขอขอบคุณลูกค้า พันธมิตร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนอย่างไม่ขาดสายจนทำให้เราประสบความสำเร็จ การไว้วางใจและการสนับสนุนของทุกท่านคือแรงบันดาลใจสำคัญที่ทำให้เรามุ่งมั่นส่งมอบบริการที่ยอดเยี่ยม พร้อมรักษาความเป็นเลิศ นวัตกรรม และการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐานในทุกมิติของการทำงาน”Trailblaze PR มีความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมงานกับลูกค้าชั้นนำในหลากหลายภาคส่วนทั้ง B2B และ B2C ไม่ว่าจะเป็นด้านโลจิสติกส์ สินค้าอุปโภคบริโภค (FMCG) การก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน หน่วยงานรัฐบาล พลังงาน การศึกษา อสังหาริมทรัพย์ องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร (NGOs) และอุตสาหกรรมการบริการ รวมถึงโรงแรมและร้านอาหารชั้นนำ ด้วยความเชี่ยวชาญที่กว้างขวาง เราจึงสามารถพัฒนากลยุทธ์ประชาสัมพันธ์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล โดยอิงจากข้อมูลเชิงลึกที่ถูกต้องและการตอบสนองของผู้บริโภค เพื่อมอบโซลูชันที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับลูกค้าในทุกกลุ่มอย่างแท้จริงรางวัลนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นอย่างไม่ลดละของ Trailblaze PR ในการสร้างความเป็นเลิศและการมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงวงการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร บริษัทมุ่งมั่นที่จะรักษาคุณภาพในระดับสูงสุด พร้อมทั้งส่งมอบงานที่เหนือความคาดหวังของลูกค้า และสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกผ่านกลยุทธ์ที่เปี่ยมด้วยนวัตกรรม Trailblaze PR จะนำความสำเร็จในครั้งนี้และเป้าหมายในอนาคต มาต่อยอดเชื่อมต่อกับเครือข่ายประชาสัมพันธ์ระดับโลกหลายแห่งในปีนี้ พร้อมทั้งยืนหยัดในฐานะผู้นำที่ได้รับความไว้วางใจอย่างต่อเนื่องในวงการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่Trailblaze Mission Co., Ltd., /Trailblaze PRFacebookInstagramWebsiteLINKEDIN