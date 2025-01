เซ็นทรัลพัทยา เปิดตัว “POP MART Hello” แห่งแรกนอกกรุงเทพฯเติมสีสัน-ดึงนักเที่ยว

ผู้จัดการรายวัน 360 – เซ็นทรัลพัฒนา จับมือ บริษัท ป๊อปมาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย Art Toys ชั้นนำระดับโลกจากประเทศจีน เปิดตัว ‘POP MART Hello Central Pattaya’ ป๊อปอัพ สโตร์ สาขานอกกรุงเทพฯ ครั้งแรกในไทย มาในคอนเซ็ปต์ใหม่ By the Sea ที่ไม่เคยมีมาก่อน ได้รับแรงบันดาลใจจาก Water Park ให้ทุกคนตื่นตาตื่นใจไปกับสวนน้ำ สไลเดอร์ และคลื่น ที่ยกมาอยู่ใจกลางศูนย์การค้า บนพื้นที่ 266 ตารารางเมตร ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 ที่เซ็นทรัล พัทยา วันนี้ – 6 พ.ค. 68ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า “ศูนย์การค้าของเซ็นทรัลพัฒนาได้ต้อนรับ POP MART แบรนด์ Art Toys ชั้นนำระดับโลกจากประเทศจีน อีกครั้ง ที่เซ็นทรัล พัทยา เป็นการตอกย้ำความสำเร็จของเซ็นทรัลพัฒนา ในการเป็นเบอร์หนึ่งศูนย์การค้าไทย ในฐานะจุดหมายปลายทางอันดับแรกที่แบรนด์ระดับโลกเลือกขยายธุรกิจสู่ตลาดใหม่และฐานลูกค้าไปทั่วประเทศโดย POP MART รูปแบบป๊อปอัพ สโตร์ ที่เซ็นทรัล พัทยา นับเป็นสาขาที่ 3 ของศูนย์การค้าในเครือเซ็นทรัลพัฒนา หลังจากแฟลกชิปสโตร์สาขาแรกที่เซ็นทรัลเวิลด์ และแฟลกชิปสโตร์สาขาที่ 2 ที่เซ็นทรัล ลาดพร้าว รวมถึงการมี POP MART Robo Shop ทีเซ็นทรัล เวสต์เกตอีกด้วย ซึ่งได้รับความนิยมแบบถล่มทลายทั้งนี้ POP MART เซ็นทรัล พัทยา จะเข้ามาเติมสีสัน นำความสุขมาสู่แฟนๆ Art Toys ชาวพัทยา ระยอง จันทบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง รวมไปถึงนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาเที่ยวพักผ่อนในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ เป็นการย้ำศักยภาพเมืองพัทยา เมืองชายทะเลระดับโลกที่ครบครันที่สุดในเอเชีย“พัทยาเป็นเมืองที่พร้อมด้วยศักยภาพทั้งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่แข็งแกร่ง มีกำลังซื้อของคนในพื้นที่ มากกว่า 5 ล้านคนใน Catchment area และเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่มีนักท่องเที่ยวไทย-ต่างชาติหลั่งไหลเข้ามาทั้งในช่วงวันธรรมดาและช่วงสุดสัปดาห์ ทั้งนี้ พัทยา ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองที่มีผู้มาเยือนมากที่สุดในโลกประจำปี 2023 หรือ The Most Visited Cities in the World อันดับที่ 15 โดยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเยือนกว่า 9.44 ล้านคน และจากการประกาศผลรางวัล ‘Golden Beach Award 2024’ โดยเว็บไซต์ Beach Atlas ชายหาดพัทยา ติดอันดับ 12 จาก 100 ชายหาดที่ดีที่สุดในโลกนอกจากนี้ มูลค่าตลาด Art Toys ก็มีการเติบโตที่น่าสนใจ ข้อมูลจาก HTF Market Intelligence บริษัทวิจัยตลาดชั้นนำของโลก ระบุว่าในปี 2566 มูลค่าตลาด Art Toys ของโลกอยู่ที่ 3 แสนล้านบาท และคาดว่าจะขยายตัวเฉลี่ย 4.26% ต่อปี จนมีมูลค่าสูงถึง 3.8 แสนล้านบาท ในปี 2573 ซึ่งตลาด Art Toys ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดอยู่ในทวีปเอเชีย อเมริกาเหนือ และยุโรป ตามลำดับไฮไลท์ ‘POP MART Hello Central Pattaya’ ป๊อปอัพ สโตร์ สาขานอกกรุงเทพฯ ครั้งแรกในไทย:• ธีมใหม่ By the Sea ได้รับแรงบันดาลใจจาก Water Park คอนเซ็ปต์ที่ไม่เคยมีที่ POP MART ที่ไหนมาก่อน!!: เปิดประสบการณ์กับป๊อปอัพ สโตร์ ธีมใหม่ ที่เต็มไปด้วยสีสันสดใส ตื่นตาตื่นใจไปกับสวนน้ำ สไลเดอร์ และคลื่น ที่ยกมาอยู่ใจกลางศูนย์การค้า ให้ทุกคนได้ใกล้ชิดทะเล เพลิดเพลินไปกับการช้อปปิ้ง Art Toys พร้อมมุมถ่ายรูปเอาใจสายคอนเทนต์ให้รัวช็อตเซลฟี่ได้จุใจ บนพื้นที่ 266 ตารางเมตร พร้อมจุดเช็กอิน POP MART Installation ริมหาด ในบรรยากาศสุดชิล ใกล้ชิดคาแรคเตอร์ IPs สุดฟิน ท่ามกลางสายลม หาดทราย แสงแดด และเสียงคลื่น พบกับ POP MART Iconic Character ไซส์บิ๊กเบิ้ม อยู่ที่มุมต่างๆ ในธีมอะโลฮ่า อย่าง The Monsters (LABUBU), MOLLY, Hirono, Crybaby, SKULLPANDA, DIMOO ที่รวบรวมไว้ที่ป๊อปอัพ สโตร์ สาขาเซ็นทรัล พัทยา ที่เดียว เท่านั้น!• มัดรวมคอลเลกชันสุดฮิตมากมาย มาเสิร์ฟถึงที่ดุจยกช้อปมาไว้ที่นี่: เต็มอิ่มกับทุกคอลเลกชันสุดฮิตที่ทุกคนตามหา อาทิ LABUBU Coca Cola, The Monsters Good Luck to You (Thailand limited), Mega Collection เป็นต้น, พร้อมเป็นเจ้าของคอลเลกชันคาแรคเตอร์ตัวดัง อย่าง The Monsters (LABUBU), MOLLY, Hirono, Crybaby, SKULLPANDA, DIMOO และตัวฮิตมาแรง อย่าง Twinkle Twinkle และ Pucky ที่ขนพาเหรดมาให้จับจองมากมาย• Product Highlight ที่ขนมา POP MART POP UP STORE @Central Pattaya ในครั้งนี้!พิเศษกับคอลเล็กชัน The Monsters Good Luck to You (Thailand limited) สวมใส่ชุดประจำชาติไทยสุดอลัง มาพร้อมแอคเซสซอรี่สุดคิ้ว ที่แต่ละดีไซน์เต็มไปด้วยเรื่องราวสุดประทับใจ, The Monsters Good Luck to You (Thailand limited) - Vinyl Plush Hanging Card ลาบูบู้เผยโฉมในชุดไทยจักรีสุดฮิตและมงกุฏหรูหราสุดโดดเด่น พร้อมเมคอัพใหม่สุดจึ้งที่เข้ากันได้เป็นอย่างดี, The Monsters Good Luck to You (Thailand limited) - Phone Charm Blind Box ออกแบบพิเศษ โดยได้แรงบันดาลใจจากกิจกรรมยอดฮิตต่างๆ ที่เมื่อมาเยือนเมืองไทยต้องได้ลองสักครั้ง, The Monsters Good Luck to You (Thailand limited) - Canvas กระเป๋าผ้าแคนวาสปักเลื่อมในสไตล์ไทยโมเดิร์น ออกแบบมาสำหรับแฟนๆ ชาวไทยโดยเฉพาะ