“ลัคกี้สุกี้” ผุด 20 สาขาดันยอด 2 พันล.

ผู้จัดการรายวัน 360 - “ลัคกี้ สุกี้” และ “ลัคกี้ บาร์บีคิว” ก้าวสู่ปีที่ 3 ทุ่ม 300 ล้านบาท ปูพรมอีก 16- 20 สาขา ดันยอดสู่ 2,000 ล้านบาท จากปีที่แล้วทำได้ 1,000 ล้านบาท เผยกลยุทธ์ปี นี้เปิดตัว THEMATIC Campaign “รักเธอไม่มีหมด”นายวิรัตน์ โรจยารุณ กรรมการบริหาร และนางสาวรสรินทร์ ติยะวราพรรณ กรรมการบริหาร บริษัท มิราเคิล แพลนเนท จำกัด ร่วมกันเปิดเผยว่า “ปัจจุบันตลาดสุกี้รวมในประเทศไทยมีมูลค่าประมาณ 23,000-25,000 ล้านบาท และยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันการแข่งขันในตลาดบุฟเฟ่ต์ก็มีความรุนแรงอย่างมากในทุดตลาดระดับราคา มีผู้ประกอบการจำนวนมากในตลาด ทั้งรายใหญ่รายเล็กอย่างไรก็ตาม แม้ว่าการแข่งขันจะรุนแรง ผนวกกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวมที่ซบเซา ผู้บริโภคจะใช้จ่ายอย่างระมัดระวังเพื่อความคุ้มค่ามากที่สุด อีกทั้งเราเห็นเทรนด์ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป จาก YOLO (YOU ONLY LIVE ONCE) ไปสู่ YONO (YOU ONLY NEED ONE) นั่นเป็นโอกาสทางธุรกิจ แม้จะอยู่ในสงครามแดงเดือด เพราะผู้บริโภคจะต้องการในสิ่งที่ดีที่สุด คุ้มค่าที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของแบรนด์ ลัคกี้