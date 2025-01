“ห้างเซ็นทรัล” ร่วมมือ ‘เแอปเสี่ยวหงชู' ดึง 26 พันธมิตรดูดนักท่องเที่ยวตรุษจีน

ผู้จัดการรายวัน 360 - ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ร่วมกับ เสี่ยวหงชู (Xiao Hong Shu) แอปพลิเคชั่นไลฟ์สไตล์ชั้นนำของประเทศจีนที่มีจำนวนผู้ใช้งานมากกว่า 350 ล้านคนทั่วโลก และ 26 พันธมิตรธุรกิจชั้นนำ ประกาศความร่วมมือครั้งใหญ่ ในโอกาสฉลองครบ 50 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - จีน ล่าสุดเทศกาลตรุษจีนกับ แคมเปญ Central The Great Chinese New Year 2025 เจาะตลาดกลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วโลกนางสาวรวิศรา จิราธิวัฒน์ ประธานบริหารฝ่ายการตลาด กลุ่มห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า “ห้างเซ็นทรัลมุ่งคัดสรรสินค้าและบริการที่ดีที่สุดเพื่อลูกค้าทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นนักช้อปไทยและนักท่องเที่ยวอย่างดีที่สุดมาโดยตลอด และครั้งนี้เนื่องในโอกาสฉลองเทศกาลตรุษจีนและร่วมเฉลิมฉลองสายสัมพันธ์ 50 ปี ไทย - จีน เราร่วมกับ เสี่ยวหงชู หรือ Little Red Book และ 26 พันธมิตรชั้นนำ เพื่อร่วมดูแลลูกค้าของพวกเราอย่างครอบคลุมทุกมิติในด้านการท่องเที่ยวไทย ผ่านการผนึกกำลังมอบสิทธิประโยชน์ที่ดีที่สุดให้แก่นักท่องเที่ยวทั่วโลก โดยเฉพาะชาวจีน ฮ่องกง ไต้หวัน รวมถึง สิงคโปร์ มาเลเซียและกลุ่มประเทศ CLMV ที่นิยมมาเที่ยวประเทศไทยและช้อปปิ้งที่ห้างเซ็นทรัลในช่วงเทศกาลตรุษจีนช่วงเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์นี้”“ลูกค้าคนจีนและคนไทยมีความชอบคล้ายกันคือชอบการบริการอบอุ่นอย่างไทยบนมาตรฐานการระดับสากลของห้างเซ็นทรัล รวมถึงบริการ Interpreter Service เรามีล่ามภาษาจีนคอยให้บริการลูกค้าชาวจีนอย่างใกล้ชิดตลอดช่วงเทศกาล พร้อมด้วยบริการ AI Interpreter ที่สามารถสื่อสารได้หลายภาษา พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวทุกเชื้อชาติจากทั่วโลก โดยกลุ่มสินค้าที่นักท่องเที่ยวจีนชื่นชอบมากที่สุดที่ห้างเซ็นทรัล ยังคงเป็นกลุ่มบิวตี้และแฟชั่นสตรี โดยเฉพาะแบรนด์ที่สนับสนุนฝีมือชุมชนไทยอย่าง Good Goods และแบรนด์ลักซ์ชัวรี่ชั้นนำระดับโลก”ตลอดจนสินค้าคอลเลกชันพิเศษที่เราได้ร่วมมือกับองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ออกแบบคอลเลกชั่น ‘หมูเด้ง’ ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีเกินคาดจากกลุ่มต่างชาติ และก่อนหน้านี้ยังมีคอลเลกชัน เสื้อ-กางเกงช้างเซ็นทรัล ที่นักท่องเที่ยวชอบมากและยังฮอตติดเทรนด์อยู่เสมอสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพและกำลังซื้อของกลุ่มนักท่องเที่ยวเป็นอีกส่วนสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนที่ทาง ททท. คาดว่าจะมีรายได้โตเฉพาะช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้ถึง 34,360 ล้านบาท หรือมากกว่า 10% เมื่อเทียบกับช่วงเทศกาลตรุษจีนในปีที่ผ่านมาประกาศศักราชความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างห้างเซ็นทรัล กับ เสี่ยวหงชู และ 26 พันธมิตรธุรกิจครั้งนี้ โจทย์คือการมุ่งมอบสิทธิประโยชน์และสิ่งอำนวยความสะดวกสบายอย่างเหนือระดับ ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ เพื่อดูแลนักท่องเที่ยวที่มาเยือนประเทศไทยในช่วงเทศกาลตรุษจีน และตลอดปี 2568 ผ่านมาตรฐานการบริการระดับพรีเมียมของห้างเซ็นทรัลที่ครอบคลุมทุกจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญและทั่วประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติร่วมสนุกกับหลากหลายกิจกรรมที่ห้างเซ็นทรัล• รับทันที! Elephant Coin Bag เพียงเช็คอินที่บูธกิจกรรม Xiao Hong Shu (เสี่ยวหงชู / Little Red Book) พร้อมเพลิดเพลินกับหลากหลายกิจกรรม ที่เสี่ยวหงชูและห้างเซ็นทรัล ร่วมกันรังสรรค์ขึ้น ณ ชั้น 1 ห้างเซ็นทรัล แอท เซ็นทรัลเวิลด์ (วันนี้ - 10 ก.พ. 68)• พิเศษ! ลุ้นรับทองคำลายงูเสริมสิริมงคลรับปีมะเส็ง และรางวัลต่างๆ อีกมากมายในกิจกรรมกาชาปอง อาทิ คูปองเงินสด กระเป๋าคอลเลกชั่นพิเศษ และบัตรของขวัญรับประทานอาหาร เพียงช้อปครบ 6,888 บาท เฉพาะที่ห้างเซ็นทรัล แอท เซ็นทรัลเวิลด์ และห้างเซ็นทรัลชิดลม (วันนี้ - 10 ก.พ. 68)• เฉพาะวันที่ 29 ม.ค. 68• ตื่นตาตื่นใจกับกิจกรรมเชิดสิงโตสุดอลังการ พร้อมรับ Fortune Cookies มอบความเป็นสิริมงคลให้กับนักท่องเที่ยว เฉพาะที่ห้างเซ็นทรัล แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ห้างเซ็นทรัลชิดลม ห้างเซ็นทรัลเชียงใหม่ ห้างเซ็นทรัลพัทยา ห้างเซ็นทรัลสมุย ห้างเซ็นทรัลหาดใหญ่ ห้างเซ็นทรัลภูเก็ต ห้างเซ็นทรัลบางรัก และห้างเซ็นทรัลป่าตอง• รับฟรี! ยาดมสมุนไพร ที่ห้างเซ็นทรัล 5 สาขา (ชิดลม, เซ็นทรัล แอท เซ็นทรัลเวิลด์, พัทยา, ภูเก็ต และป่าตอง) (สินค้ามีจำนวนจำกัด เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด)รับสิทธิประโยชน์ที่คุ้มที่สุดเพื่อทริปท่องเที่ยวที่ดีที่สุดที่ห้างเซ็นทรัลห้างเซ็นทรัลมอบสิทธิพิเศษแบบจัดเต็มให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติผ่านแพ็คเกจ Welcome Privileges (วันนี้ – 28 ก.พ. 68) ด้วยความร่วมมือกับพันธมิตรการท่องเที่ยวชั้นนำ อาทิ• รับคูปองรวมมูลค่าสูงสุดถึง 3,600 บาท ใช้เป็นส่วนลดแทนเงินสดเมื่อช้อปครบตามเงื่อนไข ที่ห้างเซ็นทรัลและห้างโรบินสันทุกสาขา (โปรดตรวจสอบเงื่อนไข ณ จุดขาย)• รับคูปองรวมมูลค่าสูงสุดถึง 140 บาท ใช้เป็นส่วนลดแทนเงินสดเมื่อช้อปครบตามเงื่อนไข ที่ Tops Supermarket, Tops Food Hall, Tops Fine Food สาขาที่ร่วมรายการ (โปรดตรวจสอบเงื่อนไข ณ จุดขาย)• คัดสรรสิทธิพิเศษและส่วนลด จากแบรนด์ชั้นนำระดับโลกกว่า 45 แบรนด์ รวมมูลค่ากว่า 12,000 บาท อาทิ La Mer, Estée Lauder, Tom Ford Beauty, MAC, Sabina, Guy Laroche, Marks & Spencer, Sanrio, Smiggle, Adidas, Sunglass Hut, Tissot, Zwilling, PAÑPURI, Dyson เป็นต้น (โปรดตรวจสอบเงื่อนไข ณ จุดขาย)• รับโปรโมชันสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากเดสติเนชั่นความอร่อยใจกลางเมืองที่นั่งแท่นคอมมูนิตี้ขวัญใจคนไทยและต่างชาติ อย่างโซน Public Lane และ Public Market ชั้น 1 ห้างเซ็นทรัลชิดลม และอิ่มอร่อยไปกับเมนูจากร้านดังทั่วกรุงฯ ตั้งแต่สตรีทฟู้ดจนถึงร้านระดับมิชลินไกด์ ที่ Lofter ชั้น 6 ห้างเซ็นทรัลชิดลม, Living House ชั้น 7 ห้างเซ็นทรัล แอท เซ็นทรัลเวิลด์ รวมไปถึงที่สุดแห่งอาณาจักรอาหารไทย Eathai ชั้น LG ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเอ็มบาสซี (โปรดตรวจสอบเงื่อนไข ณ จุดขาย)สำหรับลูกค้าผู้โดยสารชาวจีนที่เดินทางเข้าประเทศไทยกับ การบินไทย สายการบินแห่งชาติ จะได้รับ Welcome Privileges ฉบับพิเศษภาษาจีน ตั้งแต่ที่เคาน์เตอร์เช็คอินสนามบินต้นทาง ได้แก่ เซี่ยงไฮ้ กว่างโจว คุนหมิง และ เซียะเหมิน-เกาฉี หรือผู้โดยสารต่างชาติที่บินกับ China Southern Airlines เพียงแสดงบัตรโดยสารที่จุดบริการลูกค้าสัมพันธ์ ห้างเซ็นทรัลและโรบินสันสาขาที่ร่วมรายการ ก็สามารถเพลิดเพลินกับสิทธิประโยชน์ที่อัดแน่นสำหรับลูกค้าของ โรงแรม Centara, โรงแรม Park Hyatt Bangkok, AIS Tourist Sim, Trip.com, KKday, Bridge Alliance, SuperRich 1965, Chatrium Hotels & Residences โรงแรม Chatrium Grand Bangkok โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และ BDMS Wellness Clinic เพียงแสดงข้อความหรือหลักฐานที่ได้รับจากผู้ให้บริการของท่านพร้อมกับพาสปอร์ต สามารถรับสิทธิ์และคูปองได้ที่จุดบริการลูกค้าสัมพันธ์ ห้างเซ็นทรัล และ ห้างโรบินสัน ดังนี้- ห้างเซ็นทรัล รับสิทธิพิเศษ ณ จุดบริการลูกค้าสัมพันธ์ 9 สาขาที่ร่วมรายการ ได้แก่ ห้างเซ็นทรัลชิดลม, ห้างเซ็นทรัล แอท เซ็นทรัลเวิลด์, ห้างเซ็นทรัลบางรัก, ห้างเซ็นทรัลเชียงใหม่, ห้างเซ็นทรัลพัทยา, ห้างเซ็นทรัลป่าตอง, ห้างเซ็นทรัลภูเก็ต ฟลอเรสต้า, ห้างเซ็นทรัลสมุย, ห้างเซ็นทรัลหาดใหญ่- ห้างโรบินสัน รับสิทธิพิเศษ ณ จุุดบริการลูกค้าสัมพันธ์ 8 สาขาที่ร่วมรายการ ได้แก่ ห้างโรบินสันพระราม 9, ห้างโรบินสันสุขุมวิท, ห้างโรบินสันเชียงใหม่, ห้างโรบินสันแม่สอด, ห้างโรบินสันจังซีลอน, ห้างโรบินสันฉลอง, ห้างโรบินสันถลาง, ห้างโรบินสันหาดใหญ่เฉพาะนักท่องเที่ยวคนพิเศษ เมื่อช้อปที่ห้างเซ็นทรัล ครบ 12,000 บาท (วันนี้ - 10 ก.พ. 68)• รับฟรี ชุดเสื้อและกางเกงช้างเซ็นทรัล เพียงช้อปที่ห้างเซ็นทรัลสาขาที่ร่วมรายการ• รับฟรี คอลเลกชันเสื้อและกางเกงหมูเด้งสุดพิเศษ เฉพาะที่ห้างเซ็นทรัลชิดลมเท่านั้นช้อปสนุกสุดเอ็กซ์คลูซีฟรับปีมะเส็ง เฉพาะห้างเซ็นทรัล ดังนี้• ช้อปด้วยอัตราแลกเปลี่ยนที่ดีที่สุดที่ Luxe Galarie (ชั้น 1 เซ็นทรัลชิดลม) เพียงใช้จ่ายผ่าน Wechat Pay พร้อมลุ้นรับคูปองแทนเงินสด เมื่อสแกน QR Code ร่วมกิจกรรม (วันนี้ - 10 ก.พ. 68)• รับส่วนลดพิเศษ เมื่อจ่ายเงินผ่านแอป Alipay และ Alipay+ (วันนี้ - 14 ก.พ. 68)• รับทันที คูปองเงินสด 400 บาท จากแอป UOB (โปรดตรวจสอบเงื่อนไข ณ จุดขาย วันนี้ - 28 ก.พ. 68)• รับคูปองส่วนลด 4 ใบและเงินคืนสูงสุด 320 หยวน เมื่อช้อปกับ China Merchants Bank (CMB) (วันนี้ - 31 มี.ค. 68)• รับส่วนลด 10% เมื่อใช้จ่ายผ่าน UnionPay U Plan (ลดสูงสุด 600 บาท วันนี้ - 30 มิ.ย. 68)• รับเงินคืนสูงสุด 9,650 หยวน เพียงใช้จ่ายผ่าน Agricultural Bank of China (ABC) (โปรดตรวจสอบเงื่อนไข ณ จุดขาย วันนี้ - 30 มิ.ย. 68)• รับคูปองแทนเงินสด สูงสุด 1,400 บาท เมื่อช้อปครบ 15,000 บาทกับมาสเตอร์การ์ด (โปรดตรวจสอบเงื่อนไข ณ จุดขาย วันนี้ - 30 มิ.ย. 68)• รับทันที คูปองแทนเงินสดมูลค่า 200 บาท เมื่อช้อปครบ 4,000 บาทกับ Visa (โปรดตรวจสอบเงื่อนไข ณ จุดขาย วันนี้ - 31 ธ.ค. 68)• สะดวกสบายทุกการเดินทาง รับโค้ดส่วนลดเมื่อเรียกบริการรถโดยสาร Grab เดินทางมายังห้างเซ็นทรัลทุกสาขา ทั่วประเทศ (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด 1 ก.พ. 68 – 28 ก.พ. 69)• สัมผัสประสบการณ์เดินทางสุดพิเศษกับตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าเจ้าแรกในไทย พร้อมโค้ดส่วนลดเมื่อใช้แอปพลิเคชัน MuvMi เดินทางมายังห้างเซ็นทรัลและโรบินสันในเขตกรุงเทพมหานคร (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด วันนี้ – 28 ก.พ. 68)สัมผัสประสบการณ์มื้ออร่อยสุดพิเศษ ที่ห้างเซ็นทรัลชิดลม ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเอ็มบาสซี และพาร์ทเนอร์ที่ร่วมรายการ• รับฟรี น้ำแตงโม เมื่อซื้อ Nutella Toast ที่ Lofter ห้างเซ็นทรัลชิดลม ชั้น 6 (วันนี้ - 28 ก.พ. 68)• อร่อยไปกับรสชาติขนมชั้นแบบดั้งเดิมฟรี ที่ Baan Kanom Thai, Eathai ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเอ็มบาสซี ชั้น LG เมื่อซื้อขนมกล้วยทอด (วันนี้ - 28 ก.พ. 68)• รับส่วนลดค่าอาหาร 20% เมื่อสมาชิก The 1 Tourist Card หรือ The 1 Expat เมื่อจอง “Okura Cruise” ดินเนอร์สุดหรูบนเรือสำราญที่ให้บริการทั้งเมนูไคเซกิและเทปปันยากิลำแรกของโลก บริหารโดย The Okura Prestige Bangkok (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด 10 ก.พ. 68 – 31 ธ.ค. 68)• เฉพาะสมาชิก The 1 Tourist Card หรือ The 1 Expat รับส่วนลดบริการสปา 10% ที่เซนส์สปา ณ โรสวูด กรุงเทพ โรงแรมหรูระดับอัลตร้าลักซ์ชัวรี (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด วันนี้ - 30 มิ.ย. 68)รับสิทธิ์ลุ้นรับบัตรของขวัญที่พักฟรี 1 คืน และสามารถติดตามสิทธิประโยชน์สุดเอ็กซ์คลูซีฟมากมาย อาทิ ส่วนลดโปรแกรมตรวจสุขภาพกับ VitalLife Scientific Wellness Center, บัตรกำนัลโปรแกรม Anti-Aging โดยเครือโรงพยาบาลพญาไท ฯลฯ พิเศษเฉพาะสมาชิก The 1 Tourist Card หรือ The 1 Expat ได้ผ่านแอป The1โอบความสุข รับความมั่งคั่ง ตลอดปีมะเส็งมหามงคล ที่ห้างเซ็นทรัลทุกสาขา หรือช้อปง่ายทุกที่ ทุกเวลา ผ่านช่องทางช้อปปิ้งสุดพิเศษทั้ง Central App, เว็บไซต์ www.central.co.th, Central Chat & Shop ช้อปและแชตผ่านไลน์ @Centralofficial และบริการ Central Personal Shopper On Demand โทร.1425 ผู้ช่วยช้อปส่วนตัว รวมถึงช้อปผ่านเฟซบุ๊กเพจและอินบ็อกซ์ของ Facebook page: Central Department Store