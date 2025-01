เชิญสัมผัสพลังสร้างสรรค์…จากนิสิตเกษตรแฟร์ 68 !!!

หลังจากเสร็จภารกิจการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย และการสอบมิดเทอมภาคปลาย ชีวิตกิจกรรมนิสิตของเราก็กลับมาคึกคักและมีสีสันอีกครั้งครับตามมาดูกันว่าน้องๆ ของเราจะมาทำอะไรสนุกๆ กันบ้างในงานเกษตรแฟร์’68 ปีนี้กันครับสำหรับนิสิตเกษตรแฟร์ ถือเป็นนโยบายสำคัญของท่านอธิการบดี ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์ ที่ต้องการเปิดพื้นที่งานเกษตรแฟร์ เป็นพื้นที่เรียนรู้และบ่มเพาะทักษะผู้ประกอบการ และทักษะอนาคต 4 C ให้กับนิสิตของเรา รวมทั้งการทำงานเป็นทีม พัฒนาภาวะผู้นำ ผู้ตาม และเป็น Sandbox ในการ Explore ไอเดียสร้างสรรค์ภายใต้การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยครับเริ่มจากโซนร้านค้านิสิตหรือ โซน M ที่มีบูทร้านค้าจากน้องๆ นิสิตมากกว่า 200 ร้าน และทีมพ่อค้าแม่ค้าวัยใสนับพันคนที่ร่วมกันคัดสรรสินค้า บริการและอาหารเครื่องดื่มมากมายจากไอเดียของพวกเขาเอง มีทั้งเมนูเก๋ๆ โปรโดนๆ และสารพัดวิธีในการจูงใจลูกค้าด้วยความสดใสและสนุกสนานครับ“…มงคล มาเปิดประตูให้เปี๊ยกหน่อย....”“…มาดูดวงห้องเราไหม?”“…สุนีย์ กันกระสุน..”ฯลฯลองมาเดากับผมว่า ชื่อร้านน้องๆ นิสิตของเราข้างบนนี้ เค้าจะขายอะไร?? ฮา!! 🤣ในปีนี้ เป็นปีแรกที่เรามีร้านอาหารเด็ดๆ จากน้องๆ สโมสรนิสิตมาออกร้านครบทั้ง 17 คณะ รวมทั้งสโมใหม่ป้ายแดงจากคณะแพทย์ และร้านอาหารเด็ดๆ จากสโมรุ่นพี่ๆ ที่กระจายตัวแก้ปัญหาความหิวให้ทุกท่านทั่วทั้งงาน ไม่ว่าจะเป็น Indian Bar จากน้องๆ วนศาสตร์ ประมงซีฟู้ดจากคณะประมง Robinhood จากน้องๆ สัตวแพทย์ Busสะบัดครก จากบริหาร Have a Seat จาก อก. รวงข้าว จากคณะเกษตร ฯลฯ รวมทั้ง หมอกรุบจากหมอเกษตรครับ ชิมวันละร้านยังไม่ครบแน่ครับ !!!ส่วนเวทีแห่งสีสันและความสนุกสนานอีกจุดหนึ่งภายในงานคือ ลานดาวหลังหอประชุม มก ซึ่งเป็นแหล่งรวมความสนุกสนาน และความประทับใจจากพลัง Softpower จากน้องๆ นิสิต KU นับสิบชมรม ที่มาบริการสร้างความสุขแก่ผู้เข้าชมงานและแฟนคลับเป็นประจำทุกค่ำคืน ทั้งดนตรีไทย สากล ลูกทุ่ง การแสดงร่วมสมัยจากน้องๆ นิสิตบางเขน กำแพงแสน ศรีราชา และแขกรับเชิญเช่น มหาวิทยาลัยบูรพาครับเพื่อส่งเสริมให้เกิดเวทีการเรียนรู้อย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ปีนี้เรายังมีรางวัลสำหรับร้านค้าน้องๆ นิสิต Smart SDGs Entrepreneur Award ใน 3 ประเภทคือ การตลาดสร้างสรรค์ ส่งเสริมเป้าหมาย SDGs และผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ ในระดับดีเยี่ยม และระดับดีจำนวนหลายสิบรางวัล โดยเป็นรางวัลที่น้องๆ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของเราตอบรับและให้ความสนใจกันอย่างดีทุกปีครับในปีนี้ เรายังได้รับสนับสนุนเงินรางวัลมากกว่า 30,000 บาทจากสำนักนวัตกรรมและพันธกิจเพื่อสังคม เพื่อให้น้องๆ ร้านค้านิสิตได้เพิ่มเติมการเรียนรู้พัฒนาเชิงธุรกิจให้เข้มข้นอีกผ่านรางวัลอีก 4 ประเภท อาทิ การถอดบทเรียนผู้ประกอบการ โมเดลธุรกิจสร้างสรรค์ และการจัดทำระบบบัญชีต้นแบบ เป็นต้น รวมทั้งยังมีพี่ๆ กลุ่ม ET (Entrepreneur Trainer) คอยให้แนะนำน้องๆ อย่างใกล้ชิดอีกด้วยครับนอกเหนือจากกิจกรรมหลักในงาน เรายังมีน้องๆ นิสิตอาสามาช่วยสนับสนุนงานในหลายๆ ภาคส่วน และถือเป็นงานที่มีความสำคัญภายในงานทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็น กลุ่ม KU Navigator ที่ช่วยให้ข้อมูล ปชส และตอบปัญหาเบื้องต้นแก่ลูกค้าภายในงาน / กลุ่มนิสิตชมรมวิทยุสมัครเล่นอาสาช่วยงานด้านความปลอดภัยภายในงาน/ กลุ่มน้องๆ จิตอาสาประจำตามจุดแยกขยะ และดูแลสิ่งแวดล้อมภายในงานที่จุดล้างภาชนะที่ร้านค้าสโมสรนิสิต และกลุ่มนิสิต ปชส อาสาที่ช่วยงานเสียงตามสายภายในงานจากนิสิตชมรมส่งเสริมศิลปะการพูด รวมทั้งผลงาน คลิป ปชส งานผ่านสื่อ Social จากน้องๆ นิสิตโควต้า Softpower ของเราครับความพิเศษอีกประการในปีนี้เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายแก่ลูกค้าภายในงาน เราได้เตรียมบริการระบบค้นหาร้านค้าออนไลน์ พร้อมพิกัดตำแหน่ง รวมทั้งโปรโมชั่นของแต่ละร้านด้วยเวบไซต์ kasetfair-search.com ซึ่งเป็นผลงานของน้องขวัญและน้องคีน จากคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และ นิสิตกลุ่ม KU Startup ซึ่งจะทำให้การช้อปปิ้งของท่านในปีนี้เป็นไปด้วยความสะดวกสบาย รวดเร็วมากยิ่งขึ้นแน่นอนครับอย่าลืม นัดหมายกับตัวเองเพื่อมาสัมผัสมวลพลังงานแห่งความสุข สีสันและความสนุกสนานจากน้องๆ นิสิต KU เยี่ยมชมการประกวดผลงาน นวัตกรรมและผลงานสร้างสรรค์จากชาวเกษตรศาสตร์ และอุดหนุนผลิตภัณฑ์ KU พร้อมร้านดี เมนูดังร้านค้านับพันๆ ร้านจากพี่น้องเกษตรกรที่รู้จักและคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีจากทุกมุมประเทศงานนี้เริ่มตั้งแต่ 31 มค.-8 กพ. นี้ ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน