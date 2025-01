เมืองไทยประกันภัย จับมือ ม.ฮาร์วาร์ด เผยแพร่งานวิจัยการพัฒนาภูมิสถาปัตยกรรมชุมชนคลองเตย

นางนวลพรรณ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ตนเองและเมืองไทยประกันภัย ได้รู้จักคลองเตย ผ่านเสียงเชียร์ และการสนับสนุนอย่างเต็มที่ของแฟนบอลชาวคลองเตย ตั้งแต่ครั้งที่เข้ามาบริหารดูแลทีมสโมสรการท่าเรือเอฟซี ในปี2558 จึงได้มีโอกาสเข้าไปทำกิจกรรมทางสังคมร่วมพัฒนาชุมชนกับคนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องกว่า 10 ปี ภายใต้โครงการต่างๆ มากมาย ทั้งด้านกีฬา อาสากล้าใหม่ งานด้านผู้พิการการช่วยเหลือสนับสนุนกลุ่มเปราะบาง ตลอดจนการช่วยเหลือ ดูแลผู้คนในชุมชนยามเกิดวิกฤติ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น ภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด19 ที่ผ่านมา นั่นเป็นจุดที่ทำให้ได้รู้จักคลองเตยในมิติอื่นๆ ตั้งแต่นั้นคลองเตยจึงเปรียบได้กับเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งของตนและเมืองไทยประกันภัยเสมอมาเมืองไทยประกันภัยได้ร่วมมือกับ Harvard GSD ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 ในการสำรวจและวิจัยเชิงลึกด้านภูมิสถาปัตยกรรมในพื้นที่ชุมชนคลองเตย ภายใต้แนวคิด “New Landscapes of Equity and Prosperity” ความร่วมมือนี้นับเป็นโอกาสสำคัญเพื่อนำไปต่อยอดในการพัฒนางานด้านสังคมอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน สร้างความร่วมมือที่ครอบคลุมในการพัฒนาชุมชนและสังคมไทยให้ก้าวหน้าและยั่งยืนร่วมกัน พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับแนวคิดด้านความเท่าเทียมและความยั่งยืนอย่างแท้จริง ซึ่งก่อนที่พื้นที่คลองเตย กรุงเทพมหานคร จะได้รับเลือกให้เป็นพื้นที่สำหรับการทำงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจาก Harvard GSD ได้เคยลงพื้นที่ทำงานวิจัยเชิงลึกมาแล้วในบางพื้นที่ ในหลายประเทศ อาทิ ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย รวมถึงพื้นที่อื่นๆ ทั่วโลกตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการในพื้นที่ชุมชนคลองเตย คณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจาก Harvard GSD ร่วมกับคณะทำงานจากเมืองไทยประกันภัย ได้ลงพื้นที่ชุมชนคลองเตยอย่างต่อเนื่อง เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อาทิ ประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลและพัฒนาชุมชน ทั้งนี้เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับมาพัฒนา ให้ตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนสูงสุด จึงได้เกิดงานวิจัยรวมทั้งสิ้น 2 ฉบับ กว่า 26 โครงการ ซึ่งสะท้อนแนวคิดและมุมมองในการพัฒนาพื้นที่ชุมชนคลองเตยอย่างรอบด้าน ครอบคลุมหลากหลายมิติ ได้แก่ “Bangkok Porous City (เมืองพรุน): New Landscape of Equity and Prosperity” และ “Bangkok Remade: บางกอก กอปรใหม่“ โดยเน้นการแก้ไขปัญหาในหลากหลายประเด็น อาทิ การกระจายทรัพยากร การพัฒนาที่อยู่อาศัย การบริหารจัดการและแยกขยะ การเพิ่มพื้นที่สีเขียว และการสร้างพื้นที่สาธารณะ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับทุกคนนอกจากนี้ เพื่อให้แนวคิดจากงานวิจัยเกิดผลเป็นรูปธรรม เมืองไทยประกันภัย และ Harvard GSD ยังได้นำบางส่วนของแนวคิดจากงานวิจัยไปปรับใช้ในพื้นที่จริง โดยมีตัวอย่างโครงการที่ดำเนินการสำเร็จแล้ว ได้แก่ การปรับปรุงและสร้างลานเก็บขยะในชุมชนวัดคลองเตยใน 2 และ 3 เพื่อส่งเสริมการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการคัดแยกขยะอย่างเป็นระบบ เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมและลดแหล่งสะสมของเชื้อโรค การพัฒนาลานกีฬาอเนกประสงค์ในชุมชนวัดคลองเตยใน 3 เพื่อส่งเสริมสุขภาพด้านกีฬาให้เด็ก เยาวชน และคนในชุมชนได้ใช้เวลาว่างอย่างมีคุณค่า ห่างไกลจากปัญหายาเสพติด และการปรับปรุงพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และร้านค้าชุมชนในชุมชนวัดคลองเตยใน 2 เพื่อสนับสนุนการสร้างพื้นที่สำหรับการประกอบอาชีพ และเป็นศูนย์รวมกิจกรรมต่าง ๆ ของคนในชุมชนเมืองไทยประกันภัยตระหนักถึงคุณค่าและพลังของการศึกษาและงานวิจัย ในฐานะกลไกสำคัญที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคมได้อย่างแท้จริง จึงได้มอบงานวิจัยนี้แก่ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยผู้แทนจากมหาวิทยาลัยชั่นนำของไทยทั้ง 6 แห่ง ร่วมกันรับมอบ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะนำองค์ความรู้และแนวคิดจากงานวิจัยไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ในภารกิจของตน เพื่อผลักดันให้แนวคิด “คลองเตยดีดี” ไปสู่ความจริงได้ ในฐานะบริษัทประกันภัยที่เคียงข้างคนไทยมากว่า 93 ปี เมืองไทยประกันภัยมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์โครงการและกิจกรรม ที่ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก ทั้งในชุมชนคลองเตยและสังคมไทยโดยร่วมกับมูลนิธิมาดามแป้ง ด้วยความตั้งใจที่จะสร้างสังคมที่เปี่ยมด้วยความเท่าเทียม ความสุข และความปลอดภัย เพื่อให้ทุกคนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมั่นคง ยิ้มได้แม้ในยามต้องเผชิญความท้าทาย