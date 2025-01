“มู”ต้องเข้า “เจ้า”ต้องไหว้ รุก Gen ใหม่ อีเวนต์ใหญ่ต้องมี ตรุษจีน ECOSYSTEM เปลี่ยน

การตลาด – เทศกาลตรุษจีนปีงูเล็ก (มะเส็ง) บรรยากาศดี คึกคัก ชี้เป็นช่วงรอยต่อคนรุ่นเก่ารุ่นใหม่ ที่ต้องผสมผสานให้ลงตัวทั้งประเพณีการไหว้ อีเวนต์ มูมาร์เก็ตติง เปิดพฤติกรรมจับจ่ายคนต่างรุ่น ค้าปลีกจัดเต็มเรื่องอีเวนต์แเละมูมาร์เก็ตติงเทศกาลตรุษจีน2568ปีนี้ นับว่าเป็นปีที่พิเศษปีหนึ่ง เพราะนอกจากจะเป็นเทศกาลประจำปีแล้ว ยังมีความสำคัญอีก 2 เรื่องประกอบเข้ามาด้วย นั่นคือ เป็นปีพิเศษฉลอง2 วาระมหามงคลระดับโลก ได้แก่ 1) UNESCO ขึ้นทะเบียนตรุษจีนเป็นมรดกทางวัฒนธรรม 2) ฉลอง 50 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีนข้อมูลจากททท. คาดว่าช่วงเทศกาลตรุษจีนปี2568นี้ รวม 10 วัน จะมีท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยประมาณ 1.35 ล้านคน เพิ่มขึ้น 6% โดยเฉพาะตลาดจีน ที่มีวันหยุดยาว 8 วัน, ฮ่องกง 5 วัน, เกาหลีใต้ 3 วัน และไต้หวัน 9 วัน รวมทั้งนักท่องเที่ยวเชื้อสายจีนในมาเลเซีย เวียดนาม สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย และมีรายได้ทางการท่องเที่ยวเข้าไทยประมาณ 34,360 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8% โดยนักท่องเที่ยวต่างชาติจะเดินทางเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่ช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือน ม.ค. ไปจนถึงวันตรุษจีน นอกจากนี้ ผลสำรวจของอโกด้า พบว่า กรุงเทพฯ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วงตรุษจีน 2568ผนวกกับ มาตรการโครงการลดหย่อนภาษี Easy E-Receipt 2.0 ของภาครัฐ ที่ใช้อยู่ในช่วงต้นปีนี้ จึงยิ่งทำให้บรรยากาศตรุษจีนคึกคักมากขึ้นทว่าสิ่งที่ปฎิเสธไม่ได้อย่างหนึ่งที่มีส่วนสำคัญทำให้การไหว้การจับจ่ายตรุษจีนเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปคือ ยุคนี้ถือเป็นช่วงรอยต่อระหว่างคนรุ่ นใหม่กับคนรุ่นเก่า ที่เปลี่ยนผ่านทั้ง ความเชื่อ ความศรัทธา ความคิด พฤติกรรม การจับจ่าย ความสนใจ จึงทำให้พฤติกรรมและไลฟ์สไตล์ในช่วงตรุษจีนเริ่มมีการประยุกต์และมีทิศทางใหม่ๆที่นอกเหนือจากการไหว้เจ้าธรรมดาอย่างที่เคยเท่านั้นศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดเม็ดเงินการใช้จ่ายของคนกรุงเทพฯ ในช่วงเทศกาลตรุษจีนปี 2568 อาจเติบโต 2.3% เมื่อเทียบกับช่วงเทศกาลตรุษจีนปีก่อน จากปัจจัยด้านราคาเป็นหลัก ขณะที่คนเข้าร่วมอาจลดลง โดยปัจจุบันคนไทยเชื้อสายจีนในกรุงเทพฯ มีอยู่ราว 2 ล้านคน และนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทย ช่วงเทศกาลตรุษจีนปี 2568 อาจหดตัว 17.5% เทียบกับตรุษจีนปีก่อนTikTok Shop ระบุว่า ในช่วง 7 วันย้อนหลังที่ผ่านมาพบ แฮชแท็กเกี่ยวข้องกับเทศกาลตรุษจีน ค่อนข้างได้รับความสนใจและมาแรงอย่างมาก ได้แก่ #ตรุษจีน #อาหมวย #อั่งเปา โดยมีจำนวนโพสต์ในภาพรวมเพิ่มขึ้นรวมกันมากกว่า 600,000 โพสต์ สะท้อนให้เห็นความสนใจของคนไทยกับเทศกาลจับจ่ายสำคัญที่กำลังมาถึ งโดยเฉพาะคำว่า "ชุดตรุษจีน" ที่กลายเป็นคำสำคัญบน TikTok และมีอัตราความนิยมใช้เพื่อโฆษณาสินค้าเพิ่มขึ้นกว่า 370% ในเวลาเพียง 7 วันเทศกาลตรุษจีนในช่วงของรอยต่อคนรุ่นเก่ารุ่นใหม่นี้ ยังคงต้องทำให้เกิดความผสมผสานกลมกลืน มุ่งเน้นในเรื่องของการไหว้ จัดเต็มทั้งอาหารคาว หวาน อุปกรณ์ในการไหว้ที่เกี่ยวข้องในการไหว้บรรพบุรุษและเจ้า ขณะที่่เรื่องของมูมาร์เก็ตติงก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่จะมีทั้งการมูแบบความศรัทธาเชื่อถือแบบดั้งเดิม กับมูแบบสนุกสนานรูปแบบใหม่ที่ตื่นตาและดึงดูดผู้คน เพราะคนรุ่นใหม่จะไม่ชอบอะไรที่จำเจและเรียบง่าย รวมไปถึงเรื่องของอีเวนต์ต่างๆที่ต้องมีความหลากหลาย และพิเศษ แตกต่างจากในอดีต ซึ่งจะเห็นได้ว่าตรุษจีนในช่วงหลังๆไม่กี่ปีมานี้ จะมีความแปลกพิเศษแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนก็มีช่วงเทศกาลตรุษจีนปี2568 นี้บรรดาค้าปลีกจึงจัดเต็มกับเรื่องของกิจกรรม โปรโมชั่น และเรื่องของโชคลาภมงคลต่างๆตามสไตล์มูเก็ตติ้ง เพราะเทรนด์ Muketing ยังคงมีอิทธิพลกับคนไทยและคนรุ่นใหม่ โดย 88% เชื่อเรื่องการขอพรโชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ปีนี้จึงไม่แพ้ปีก่อนๆไฮไลท์คร่าวๆเช่น ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์เกต อัญเชิญ “องค์แชกง” และกังหันนำโชค พร้อมด้วยเทียบแดง และวัตถุมงคล จากวัดแชกง โฮชง ฮ่องกง ซึ่งเป็นวัดแชกงดั้งเดิมแห่งแรก อายุ 460 ปี มาที่สาขา พร้อมพิธีไหว้ไฉ่ซิงเอี้ย ขอโชคลาภ นำพิธีโดยหมอช้าง ทศพร ศรีตุลา รับชมผ่าน LIVE ทั่วประเทศ ค่ำคืนวันที่ 28 มกราคม นี้นอกจากนั้นอัญเชิญเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์มาที่เซ็นทรัลทั่วไทย อาทิ เจ้าพ่อเสือ 100 ปี ที่ไม่เคยนำออกจากวัดมาก่อน ที่เซ็นทรัล พิษณุโลก,ไฉ่ซิงเอี๊ย เสริมความร่ำรวย โชคลาภ: ไฉ่ซิงเอี๊ย หน้าแดงนั่งบนเสือ ที่เซ็นทรัลเวิลด์, ไฉ่ซิงเอี้ย จากฮกเกี้ยน องค์เท่าตัวคนที่เซ็นทรัล พระราม 2 เป็นต้นอีกทั้งยังมี แลนด์มาร์กโคมไฟเต็งลั้งยักษ์ ทั่วประเทศ ชู ไฮไลต์ที่ เซ็นทรัลเวิลด์ กับจุดรวมพลังมงคล The Love of Peony ดอกเหมย มหามงคลยักษ์ที่จะค่อยๆ ผลิบาน เป็นสัญลักษณ์แห่งโชคลาภ และ อุโมงค์โคมมงคล 4 ประการ เป็นต้นรวมทั้งจับมือ POP MART ทำจุด Art Installation คาแรกเตอร์ฮิต ในธีม Wealthy Snake’s New Year Celebration ที่เซ็นทรัล 8 สาขา คือ เซ็นทรัลเวิลด์, เวสต์เกต, ปิ่นเกล้า, ภูเก็ต, พัทยา, ขอนแก่น, สมุย และ ลาดพร้าว ห้ามพลาด หนึ่งเดียวในโลก Pop-up Store By the Sea ที่ เซ็นทรัล พัทยาส่วน เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ สาขางามวงศ์วาน ปีนี้ กับการจำลองวิหารเทพเจ้ามังกรเขียวอัครทิพย์วารี และอัญเชิญ ‘เทพเจ้ามังกรเขียว’ องค์จำลองจากวัดทิพยวารีวิหาร (กัมโล่วยี่) ผ่านการทำพิธีถูกต้อง นำพิธีโดย ดร.คฑา ชินบัญชร มาให้ประชาชนสักการะได้ตั้งแต่วันที่ 24 ม.ค – 2 ก.พ. นี้ไอคอนสยาม ครั้งแรกกับการเชิญองค์แม่เต้าบ้อ และเทพเจ้าไท้ส่วยเอี้ย จำนวน 60 องค์ เทพเจ้าผู้คุ้มครองดวงชะตาครบทุกประจำปีเกิด จากวัดเหรินเว่ย วัดเก่าแก่มีอายุร่วมพันปี เมืองกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเทพเจ้าไท้ส่วยเอี้ยทำหน้าที่พิทักษ์คุ้มครองดวงชะตาชีวิตทุกคน ปีละองค์จนครบ 60 ปี โดยทั้ง 60 องค์จะประดิษฐานภายในศาลเจ้าจำลอง และได้อัญเชิญเจ้าแม่ทับทิมตุ๊ยบ่วยเต๊งเหนี่ยง และองค์เจ้าแม่เทียนโฮ่วเต๊ง จากศาลเจ้าแม่ทับทิม อุทัยธานี มาให้ไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลรับปีมะเส็งสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ ก็มีไฮไลท์อีเวนต์ เช่น ปีนี้พิเศษกว่าทุกปี นำเสนอเมืองมรดกโลก ตุนหวง (DUNHUANG) มาจัดแสดงในประเทศไทยเป็นครั้งแรก การแสดงโชว์พิเศษหาชมยาก Ancient Sound of DUNHUANG ครั้งแรกในไทย โดย Gansu Performance Group ตุนหวง จัดเป็น 'The Oasis of Golden Prosperity' โอเอซิสแห่งความมั่งคั่ง ทั้งยังเป็นเมืองมรดกโลก และเป็นศูนย์กลางการค้าสำคัญบนเส้นทางสายไหมการเชิดมังกรเมฆา พญาหงส์ และ สิงโตเทพเจ้า การแสดงพิเศษเพื่อการฉลองตรุษจีนที่สยามพารากอนโดยเฉพาะ โดยคณะสิงโตมังกรหยกสามพราน คณะเชิดสิงโตระดับตำนานที่มีประวัติยาวนานกว่า 80 ปี, การแสดงเอ็งกอ จากคณะเอ็งกอบุญญวิทยาคาร, ร่วมสัมผัสเรื่องราวประวัติศาสตร์อันล้ำลึกแห่งเมืองตุนหวง กับ ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน, งานพยากรณ์เพื่อการกุศล “สิริวัฒนาพยากรณ์ เพื่องานTOYZEROPLUS World ครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมกิจกรรมอัดแน่นตลอดเทศกาล และ Siam Center x MEMORI STUDIO เปิดประสบการณ์พิเศษแห่งแรกในธีมต้อนรับเทศกาลตรุษจีน ครีเอทโมเดลฟิกเกอร์สามมิติที่มีตัวเดียวในโลก และยังมี pop up และสินค้าต้อนรับเทศกาลตรุษจีน อาทิ Atong and Friends Chinese New year Pop-up ที่รวบรวมอาร์ตทอยหลากหลายคาแรคเตอร์จากหลากหลายแบรนด์ดัง ร่วมด้วยสินค้าแฟชั่นคอลเลคชั่นตรุษจีนพร้อมโปรโมชั่นเป็นต้นส่วนที่ไอคอนสยาม ไฮไลท์หลักเช่น ขอพรเทพเจ้าไท้ส่วยเอี้ย ทั้ง 60 องค์ ครัั้งแรกกับการเชิญองค์แม่เต้าบ้อ และเทพเจ้าไท้ส่วยเอี้ยจำนวน 60 องค์ เทพเจ้าผู้คุ้มครองดวงชะตาครบทุกประจำปีเกิด จากวัดเหรินเว่ย วัดเก่าแก่มีอายุร่วมพันปี เมืองกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน พิธีสักการะเทพเจ้าที่สมบูรณ์ที่สุด ณ โค้งน้ำท้องมังกรเก็บทรัพย์ นำพิธีโดย อ.คฑา ชินบัญชร ที่สุดของทำเลมงคลท้องน้ำมังกรสำหรับไหว้ขอพร ที่สุดของฤกษ์เวลามหามงคล เพื่อไหว้สักการะขอพรเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย (เทพเจ้าแห่งโชคลาภ) เทพเจ้าฮี่ซิ้งเอี้ย (เทพเจ้าแห่งความรื่นเริงยินดี) และเทพเจ้ากุ่ยซิ้งเอี้ย (เทพเจ้าแห่งอำนาจยศศักดิ์) ในวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568นี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของหลากหลายอีเวนต์ที่แปลกใหม่เท่านั้นเรียกได้ว่าสายมูทั้งคนรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ไม่ผิดหวังแน่นอน*** “ท็อปส์” เปิดพฤติกรรมผู้บริโภคช่วงตรุษจีนนายจักรกฤษณ์ จตุปัญญาโชติกุล รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด ประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด (ท็อปส์ซูเปอร์มาร์เก็ต) เปิดเผยว่า “เทศกาลตรุษจีนนับเป็นอีกหนึ่งบิ๊กโมเมนตัมของธุรกิจค้าปลีกที่ต่อเนื่องมาจากช่วงปีใหม่ ที่จะสร้างความคึกคักและก่อให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาพรวมทั่วประเทศ โดยในปี 2567 ตลาดค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคของไทย มีมูลค่าประมาณ 2 ล้านล้านบาท ฟื้นตัวเต็มที่จากสถานการณ์โควิด-19 คาดการณ์ว่า ตลาดจะเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ที่ 4.6% ในช่วงปี 2568-2570 ทำให้มูลค่าตลาดขยายตัวเป็น 2.3 ล้านล้านบาท (ที่มา: Euromonitor)ท็อปส์ได้ศึกษาแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคในปี 2568 ที่เรียกว่า 4s Trends ได้ดังนี้1. Smart Spending & Value Equation – ใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า เน้นคุ้มค่า คุ้มราคา: แม้เศรษฐกิจไทยจะยังมีแนวโน้มขยายตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ก็ยังคงใช้จ่ายด้วยความระมัดระวัง คำนึงถึงความจำเป็นของสินค้าเป็นปัจจัยหลัก ดูความคุ้มค่าของสินค้าเทียบกับราคา เพื่อให้มั่นใจว่าแผนการใช้จ่ายรัดกุมมากพอ2. Self-Healing – ฮีลใจ, ทันกระแส, และมีสตอรี่: เศรษฐกิจที่กำลังกลับมาฟื้นตัว และสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นรายวัน ทำให้ผู้บริโภคชาวไทยมุ่งแสวงหาความสุขทางใจมากขึ้นซึ่งความสุขที่ใกล้ตัวและตอบสนองความต้องการได้เร็วที่สุด ก็คือการซื้อหาสินค้าที่สวยงามทันสมัย นำเทรนด์ใหม่ ๆ3. Sustainability – ดีต่อโลก ดีต่อใจ เน้นความยั่งยืน: การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ และ ภัยธรรมชาติ ทำให้เทรนด์ผู้บริโภคในปี 2568 นี้ มีแนวโน้มจะสนับสนุนกระแสรักษ์โลก สินค้าที่ทำจากวัสดุธรรมชาติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งธุรกิจที่คำนึงถึงความยั่งยืนมากขึ้น4. Saiyasart - ความเชื่อ พึ่งพาไสยศาสตร์ มูเตลู: แม้ในยุคที่ดิจิทัลเชื่อมต่อกับทุกไลฟ์สไตล์ แต่คนไทยกว่า 88% เชื่อยังคงมีความเชื่อเรื่อง ‘มูเตลู’ ซึ่งข้อมูลจากสถาบันวิจัยความเป็นอยู่ ฮาคูโฮโด อาเซียน (ประเทศไทย) ระบุว่า 5 อันดับสิ่งที่สายมูเตลูต้องการมูมากที่สุด ได้แก่ การเงิน 44%, โชคลาภ 17%, สุขภาพ 12%, การงาน 8% และการเรียนและความรักอีก 3% นอกจากนี้ จากผลสำรวจของวิจัยกรุงศรี พบว่า ผู้บริโภค Gen Y และ Gen X ประมาณหนึ่งในสาม ใช้จ่ายเงินสำหรับสินค้าเสริมโชคลาภ มากกว่า 1,000 บาทต่อปี ในขณะที่ผู้บริโภคกลุ่มเบบี้บูมเมอร์เป็นกลุ่มที่ใช้จ่ายมากที่สุด โดย 7% ของกลุ่มนี้ใช้จ่ายมากกว่า 5,000 บาทต่อปี*** แต่ละ GEN จับจ่ายแตกต่างกันอย่างไรนายจักรกฤษณ์ กล่าวว่า จากดาต้าของลูกค้าท็อปส์ในช่วงเทศกาลตรุษจีนปี 2567 ที่ผ่านมาพบว่า 54% ของลูกค้าที่มาจับจ่ายมีอายุระหว่าง 35 – 54 ปี หรืออยู่ในช่วงระหว่าง Gen Y และ Gen X เป็นส่วนใหญ่ โดยมีสัดส่วนของลูกค้าผู้หญิงมากถึง 76% และกว่า 69% อาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑลนอกจากนี้ ยังพบว่าช่วงระยะเวลาดังกล่าว มียอดจับจ่ายซื้อสินค้าต่อตะกร้าเติบโต23% เทียบกับช่วงเวลาปกติ รวมทั้งในปี 2567 มียอดขายการสั่งซื้อสินค้าตรุษจีนล่วงหน้าของท็อปส์เติบโต 59% เทียบกับปี 2566 และมียอดขายสูงสุดในวันจ่ายเพิ่มขึ้น 35% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาปกติทั้งนี้ 5 หมวดหมู่สินค้าขายดีในช่วงตรุษจีนปี 2567 คือ ผักและผลไม้ 22.2%, ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด 20.5%, เครื่องปรุงและอุปกรณ์ทำอาหาร 11.7%, เนื้อสัตว์และอาหารทะเล 9.4% และ ของใช้ในบ้าน 8.6%เทรนด์ผู้บริโภคและดาต้าอินไซต์ ปีนี้ท็อปส์จึงแคมเปญ THE GREAT CHINESE NEW YEAR 2025 โดยตั้งเป้าแคมเปญช่วยดันยอดขายเพิ่มขึ้นกว่า 20% ด้วยกลยุทธ์ ‘The Great 3As’1.The Great ASSORTMENTพาเหรดสินค้าอาหารและวัตถุดิบเกรดชั้นนำ รวบรวมมาให้เลือกสรรกว่า 1,500 รายการ2. The Great ANG-PAOมอบของขวัญสุดพิเศษด้วย ‘อั่งเปาส่วนลดสูงสุด 15%’ เมื่อช้อปสินค้าที่ท็อปส์, ท็อปส์ ไฟน์ ฟู้ด และท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์ ครบทุกๆ 600 บาท หรือช้อปที่ท็อปส์ เดลี่ ครบทุก ๆ 100 บาท เป็นต้น3. The Great CX with AMBASSADOR ฉีกกฎตรุษจีนแบบเดิม ๆ ปีนี้ ท็อปส์เปิดมุมมองใหม่จับมือ ดร. วิทย์ สิทธิเวคิน ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ร่วมสมัย เสริมทัพในฐานะพรีเซ็นเตอร์ประจำแคมเปญเพื่อร่วมสื่อสารเทศกาลตรุษจีน ในแง่มุมใหม่ ๆ พร้อมกิจกรรม*** “ซีพีเอ็น” ยกเยาวราชมาไว้ที่ห้างดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปีนี้ เป็นปีพิเศษฉลองวาระมหามงคลความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน ครบรอบ 50 ปี โดยเซ็นทรัลเวิลด์ได้ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์กสำคัญของเทศกาลตรุษจีนประจำประเทศไทย ปี 2568 ยกไชน่าทาวน์มาไว้ใจกลางเมืองเต็มพื้นที่ลานสแควร์ A-B รวมกว่า 2,500 ตร.ม.อีกทั้งเป็นครั้งแรกที่ถูกจัดขึ้นนอกเยาวราช เพื่อถ่ายทอดวัฒนธรรมจีนอันลึกซึ้งสู่คนรุ่นใหม่และนักท่องเที่ยวทั่วโลก เช่น ตลาดตรุษจีนเลือกซื้อของไหว้-อาหารมงคล, การแสดงศิลปะวัฒนธรรมจีนร่วมสมัยหาชมยาก และแลนด์มาร์กรวมการสักการะสิ่งศักสิทธิ์ ขอพรเทพเจ้าเสริมมงคล เป็นต้น สะท้อนถึงการเป็น Festive Destination ระดับประเทศและระดับโลกของเซ็นทรัลเวิลด์ ที่เชื่อมโยงศิลปะและวัฒนธรรมผ่านงานเทศกาลต่างๆสำหรับ9 ไฮไลต์คร่าวๆ เช่น 1. ชมโชว์เชิดมังกรลอยฟ้า ยาวกว่า 20 เมตร , 2.การแสดงศิลปะวัฒนธรรมจีนสุดยิ่งใหญ่ อาทิ เขียนพู่กันจีนคำมงคล แฟชั่นโชว์ชุดจีนโบราณ , 3. จุดรวมพลังมงคล ชมดอกเหมยมหามงคลยักษ์ที่จะค่อยๆ ผลิบาน และปล่อยบับเบิ้ลมงคล ประดับโคมมงคล LED ยักษ์ สูงทียบเท่าตึก 4 ชั้น, 4. ครั้งแรกของการรวมชาจีนที่ยิ่งใหญ่กว่า 15 ร้านดัง, 5.มหกรรมท่องเที่ยวจีนที่ครบที่สุด รับเทรนด์คนไทยนิยมเที่ยวจีน จัดโดย การท่องเที่ยวจีน (CNTO)6. อุโมงค์โชคมหามงคล 4 ประการ "มั่งมี สุขี โชคดี มีรัก" , 7. โถงแต๊ะเอียมหามงคล, 8. สตูดิโอถ่ายภาพครอบครัวแนว Modern Chineseและ 9.รวมเทพมหามงคล สักการะ 4 เทพเจ้าองค์เทพจำลอง อัญเชิญจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แก่ ไฉ่ซิงเอี๊ยปางบู๊หน้าแดงนั่งบนเสือ /ไฉ่ซิงเอี๊ยปางบุ๋น ประทับมังกร 9 หัว / พระโพธิสัตว์กวนอิม ปางสำเร็จ / พระยูไลย ไภษัชยคุรุพุทธเจ้า“ช่วงตรุษจีน (24 ม.ค. – 2 ก.พ. 68) คาดมีผู้ใช้บริการในศูนย์การค้าเฉลี่ย 170,000 - 180,000 คนต่อวัน และมีทราฟฟิกเพิ่มนประมาณ 30% ปัจจุบัน เซ็นทรัลเวิลด์ มีสัดส่วนลูกค้าชาวต่างชาติที่เข้าใช้บริการกว่า 50% โดยมาจากประเทศจีน สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฮ่องกง และไต้หวัน ตามลำดับ โดยเซ็นทรัลเวิลด์พร้อมเป็น Tourism hub รองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยโปรโมชั่นและบริการพิเศษ อาทิ รองรับ e-Wallet ผ่าน Alipay และ WeChat Pay, Welcome Package มูลค่า 10,000 บาท รวมส่วนลดและบริการจากแบรนด์ในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป" ดร.ณัฐกิตติ์ กล่าวซีพีเอ็นยังร่วมมือกับห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลด้วยการทุ่มงบ 500 ล้านบาท จัดแคมเปญใหญ่"The Great Chinese New Year 2025" ที่เซ็นทรัลทั่วประเทศ วันที่ 7 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2568 #มะเส็งมาเฮง ที่ศูนย์การค้า และห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ ตอบโจทย์กลุ่ม Quality shopper อาทิ Chinese Family, Millennials และนักท่องเที่ยวกำลังซื้อสูง คาดจะสร้างเงินสะพัดตลอดแคมเปญกว่า 15,000 ล้านบาททั่วประเทศ และเพิ่มทราฟฟิกในศูนย์ฯ ทั่วประเทศกว่า 25-30%*** "โรบินสัน" ลุ้นยอดขายขึ้น 20%นางณัฐธีรา บุญศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล กล่าวว่า โดยเราคาดการณ์ว่าน่าจะมีสัญญาณที่ดีอย่างต่อเนื่องในช่วงไตรมาสแรกของปีที่มีหลากหลายเทศกาลสำคัญเป็นปัจจัยกระตุ้นการจับจ่าย โดยเฉพาะเทศกาลตรุษจีนที่ใกล้จะมาถึงที่คนไทยเชื้อสายจีนมักจะมีการเลือกสรรของขวัญ ของกำนัล รวมทั้งไอเทมใหม่ ๆ เพื่อเสริมดวง เสริมสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นตามหลักความเชื่อของคนจีนกันอย่างคึกคัก ห้างโรบินสัน ชูกลยุทธ์ Seasonal Marketing เปิดแคมเปญชื่อ "ROBINSON HAPPY CHINESE NEW YEAR 2025" เริ่มต้นช้อปปีใหม่ที่ โรบินสัน วันที่ 7 ม.ค. 68 – 9 ก.พ. 68 ที่ห้างโรบินสันทุกสาขา (ยกเว้นสาขาจังซีลอน ป่าตอง) คาดว่ายอดขายจะเพิ่มขึ้น 20%*** "เดอะมอลล์กรุ๊ป" ทุ่มกว่า 200 ล้านบาท จัดเต็มนางสาววรลักษณ์ ตุลาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการตลาด บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า " เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ จัดงาน เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ JOY LUCK LOVE CHINESE NEW YEAR 2025 : ปีมะเส็ เฮงมาหา ซึ่งเป็นแคมเปญแรกของปี 2568 (2025) หรือปีมะเส็ง โดยใช้งบประมาณกว่า 200 ล้านบาท ทั้งในส่วนของโปรโมชั่นของห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์, เอ็มโพเรียม, เอ็มสเฟียร์ และพารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ตลอดจนกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลสำหรับเดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ ทุกสาขา และเดอะมอลล์ โคราช ให้สอดรับกับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ทั้งในส่วน มาตรการ Easy E-Receipt 2.0 และโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้สูงอายุ หรือเงิน 10,000 เฟส 2 สนับสนุนการบริโภคในประเทศ โดยทั้ง 2 มาตรการ คาดว่าจะสามารถกระตุ้นการใช้จ่ายของลูกค้าได้ต่อเนื่องจากเทศกาลปีใหม่ โดยมีลูกค้าที่มีความต้องการใช้จ่ายเพื่อร่วมมาตรการ Easy E-Receipt 2.0ในขณะที่การออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้สูงอายุ หรือเงิน 10,000 เฟส 2 ก็น่าจะมีส่วนสนับสนุนให้เกิดเงินสะพัดในช่วงเทศกาลตรุษจีน ทั้งการใช้จ่ายในการซื้อของไหว้, การให้อั่งเปาลูกหลาน เป็นต้น โดยเชื่อมั่นว่า มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ สามารถช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายให้ธุรกิจในช่วงเดือนแรกของปีเติบโต 10 % และเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ธุรกิจมีตัวเลขเติบโตที่ดีในไตรมาสแรกของปีโดยเศรษฐกิจในภาพรวมของปีนี้ ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวประมาณ 3.0% โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักจากภาคบริการที่คาดว่าจะเติบโตราว 4.0% ซึ่งน่าจะมาจากการกระตุ้น การใช้จ่ายและการกระตุ้นการท่องเที่ยวของทุกภาคส่วน*** "สยามพิวรรธน์" ชี้บรรยากาศคึกคักนางสรัลธร อัศเวศน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานบริหารธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวว่า "ไตรมาสแรกของปี 2568 นี้ เป็นการเริ่มต้นปีที่ดีสำหรับธุรกิจค้าปลีกและศูนย์การค้า ด้วยปัจจัยสนับสนุนธุรกิจ มีเทศกาลตรุษจีนเป็นเทศกาลสำคัญที่มีการจับจ่ายสูงในเดือนมกราคม ขณะที่เดือนกุมภาพันธ์มีเทศกาลวาเลนไทน์ซึ่งคาดว่าบรรยากาศจะคึกคักเช่นเดียวกัน พร้อมกันนี้ภาครัฐยังมีมาตรการ "Easy E-Receipt 2.0" ระหว่างวันที่ 16 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยผลักดันกระตุ้นการจับจ่าย เกิดเงินสะพัดหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ*** "ไอคอนสยาม" คาดผู้ร่วมงาน 2 ล้านคนนายสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด กล่าวว่า "ไอคอนสยามทุ่มงบกว่า 150 ล้านบาท จัดงานฉลองในสองวาระสำคัญ ประเดิมไตรมาสแรกกับงานครบรอบ 50 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีน และฉลองเทศกาลตรุษจีน จัดงานฉลองรับศักราชใหม่ปีมะเส็ง "ICONSIAM A PROSPEROUS CHINESE NEW YEAR 2025 ตรุษจีนมั่งคั่ง ฉลองสัมพันธ์มั่นคง วาระ 50 ปีสายสัมพันธ์ไทย – จีน" ระหว่างวันที่ 24 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2568คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 2 ล้านคน ตลอด 10 วันของการจัดงาน ตั้งเป้าสร้างเงินสะพัดจากการจับจ่ายหมุนเวียนภายในศูนย์การค้าเพิ่มขึ้น 20% เมื่อเทียบกับปีก่อน"