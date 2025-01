TOPบังคับหลักประกันEPC Contract โครงการพลังงานสะอาด 1.2 หมื่นล.

ไทยออยล์บังคับหลักประกันภายใต้สัญญาจ้างเหมาทำของ การออกแบบวิศวกรรมการจัดหาและการก่อสร้างโครงการพลังงานสะอาด (CFP) จำนวนเงินประมาณ 12,339 ล้านบาท หรือเทียบเท่าประมาณ 358 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลั่นเดินหน้าโครงการCFPต่อไปนายบัณฑิต ธรรมประจำจิต ประธานเจอาหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด(มหาชน)(TOP)เปิดเผยว่า ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อเรื่องการเปิดเผยข้อมูลของSamsung E&Aต่อตลาดหลักทรัพย์ของประเทศเกาหลีใต้เกี่ยวกับการชำระเงิน เนื่องจากการที่ไทยออยล์ ในฐานะเจ้าของโครงการพลังงานสะอาด(Clean Fuel Project:CFP)ได้มีการบังคับหลักประกันสำหรับโครงการนั้นบริษัทชี้แจงแจงว่าบริษัทได้บังคับหลักประกันภายใต้สัญญาจ้างเหมาทำของการออกแบบวิศวกรรมการจัดหาและการก่อสร้าง (EPC Contract) ระหว่างบริษัทฯ และ The Consortium of PSS Netherlands B.V. (Offshore Contractor) และ an unincorporated joint venture of Samsung E&A (Thailand) Co., Ltd., Petrofac South East Asia Pte. Ltd. แ ล ะ Saipem Singapore Pte. Ltd. (Onshore Contractor) ตามสัญญาฯ และเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนเงินประมาณ 12,339 ล้านบาท หรือเทียบเท่าประมาณ 358ล้านดอลลาร์สหรัฐทั้งนี้บริษัทยืนยันว่าจะดำเนินการอย่างเต็มความสามารถเพื่อผลักดันโครงการCFPให้เดินหน้าต่อไปให้ดีที่สุดSamsung E&A มีการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ของประเทศเกาหลีใต้เกี่ยวกับการชำระเงิน บริษัท ไทยออยล์ ในฐานะเจ้าของโครงการพลังงานสะอาดได้มีการบังคับหลักประกัน ใช้สิทธิตามการรับประกันผลงาน (Performance Bond) โดยเรียกใช้พันธบัตรประกัน (Bond Call) คิดเป็นประมาณ 86% ของมูลค่ารับประกันทั้งหมดที่กิจการร่วมการค้า UJV(Samsung, Petrofac และ Saipem) ได้ทำสัญญาไว้กับ TOP และได้ชำระคืนให้กับธนาคารที่ออกพันธบัตรเป็นจำนวนเงินรวม 88,800 ล้านวอน หรือประมาณ 2,200 ล้านบาท โดยคำนวณตามอัตรามาตรฐาน ณ วันที่ 16 มกราคม 2568 (USD/KRW 1,460.20 และ EUR/KRW 1,502.84)นอกจากนี้ SAMSUNG E&A ยังอนุมัติการชำระเงินให้กับบริษัทไทยอีกจำนวน 57,600 ล้านวอน (หรือคิดเป็นประมาณ 1.35 พันล้านบาท) รวมมูลค่าการชำระทั้งหมดอยู่ที่ 146,400 ล้านวอน หรือคิดเป็น 3,400ล้านบาททั้งนี้ การก่อสร้างโครงการCFP ต้องเลื่อนออกไปกว่า 3 ปี (แล้วเสร็จปี 71) หลังจากไม่สามารถส่งมอบโครงการได้ตามกำหนด เนื่องจากUJVมีการค้างชำระผู้รับเหมาช่วงทำให้การก่อสร้างล่าช้าออกไป รวมถึงมูลค่าการโครงการเพิ่มขึ้น