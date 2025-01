โก โฮลเซลล์ ‘ผัดหมี่ซั่วมงคลแปดเซียน กระทะยักษ์’ ณ สาขาศรีนครินทร์สร้างสีสันช่วงการจับจ่าย พร้อมอัดโปรโมชั่นแรงรับตรุษจีน

โก โฮลเซลล์ จัดกิจกรรมรับเทศกาลตรุษจีน ผนึกพันธมิตร ร่วมกันผัดหมี่ซั่วฯ กระทะยักษ์ พร้อมนำเสนอโปรโมชั่นแรงรับตรุษจีน 2568นางสุชาดา อิทธิจารุกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจในประเทศไทยและต่างประเทศ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซลล์ จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล นำคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยพันธมิตร ประกอบด้วย บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น บริษัท เบทาโกร แบรนด์เส้นหมี่เตี๊ยวตรานกนางแอ่น ผลิตภัณฑ์ซอสตรานกเพนกวินสามตัว จัดกิจกรรม “ผัดหมี่ซั่วมงคลแปดเซียน กระทะยักษ์” สร้างสีสันความคึกคักในช่วงการจับจ่ายเพื่อเตรียมของไหว้มงคลตามประเพณีของคนไทยเชื้อสายจีน รับเทศกาลตรุษจีน ณ โก โฮลเซลล์ สาขาศรีนครินทร์สำหรับ “ผัดหมี่ซั่วมงคลแปดเซียน” เป็นหนึ่งในเมนูอาหารมงคลที่ได้รับความนิยมในช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ของชาวจีน แฝงไปด้วยความหมายเชิงสัญลักษณ์ที่ส่งต่อกันมายาวนาน สื่อความหมายถึง การมีอายุยืนยาว ที่เปรียบเหมือนความยาวของเส้นหมี่จุดเด่นของเมนูนี้อยู่ที่เส้นหมี่ซั่ว ที่ต้องคัดสรรเส้นหมี่ที่มีคุณภาพ มีความเหนียวนุ่ม นำมาผัดคลุกเคล้ากับซีอิ๊วขาว ซอสหอยนางรม น้ำตาลทราย ซอสปรุงรส พร้อมด้วยวัตถุดิบคุณภาพความหมายดีๆ อย่าง กุ้งขาวขนาดใหญ่ แบรนด์เอช้อยส์ อกไก่ เบค่อน จากเบทาโกร เห็ดหอมแห้ง ถั่วงอก แครอท แปะก๊วยต้มสุก ถั่วลันเตา ต้นหอม กระเทียมจีน ให้ได้รสชาติกลมกล่อมทั้งนี้ โก โฮลเซลล์ 12 สาขาทั่วประเทศ ได้จัดโปรโมชั่นต้อนรับเทศกาลตรุษจีน ชวน ชอป ลุ้นโชค รับความเฮง ตั้งแต่วันนี้ – 11 กุมภาพันธ์นี้ พบกับวัตถุดิบของไหว้ตรุษจีน สด ครบ คุ้ม คุณภาพดี ราคาดียืนหนึ่ง ทั้งวัตถุดิบอาหารสด ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ หมู ไก่ ปลา อาหารทะเล อาหารแช่แข็ง อาหารพร้อมปรุง อาหารแปรรูป เครื่องปรุง ของแห้ง อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ครบ จบ ในที่เดียว พิเศษ กลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ของใช้ส่วนตัว คุ้ม x 2 : คุ้ม 1 ซื้อครบ 3,000 บาท ลดเพิ่มทันที 120 บาท คุ้ม 2 สะสมยอดซื้อ แลกของรางวัล มูลค่ารวม 23,948 บาท บนแอป โก โอลเซลล์ ไม่ต้องลุ้นห้ามพลาด! พบกับ สินค้าใหม่แนะนำ เป็ดพะโล้ DUCKKING สะดวกพร้อมไหว้ เนื้อฉ่ำทุกคำ สัญลักษณ์แห่งความเจริญก้าวหน้า ความมั่งคั่ง ไหว้เจ้าแล้วเสริมโชคลาภให้ปัง ตลอดปี และเมื่อซื้อสินค้าครบ 2,000 บาท ลุ้นรับโชคกว่า 1.25 ล้านบาท กับ GO LUCKY รางวัลที่ 1 บัตรกำนัล มูลค่า 10,000 บาท จำนวน 50 รางวัล รางวัลที่ 2 บัตรกำนัล มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 100 รางวัล และรางวัลที่ 3 คะแนน เดอะวัน 5,000 คะแนนนอกจากนี้วันที่ 28 มกราคม 2568 เมื่อซื้อสินค้าครบ 2,500 บาท รับฟรีทันที ปฏิทินจีน 2568 (จำกัด 200 เล่มต่อสาขา) และร่วมเล่นเกมหน้าเพจเฟซบุ๊ก GO WHOLESALE กับกิจกรรม “อั่งเปามหาเฮง รับตรุษจีนปีมะเส็ง ปี 2568 รับ GO WHOLESALE Gift Voucher มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 30 รางวัล ลูกค้า The1 เมื่อซื้อสินค้า 2,500 บาท แลกคะแนนเดอะวัน 900 คะแนน รับส่วนลด 150 บาท และ โก โฮลเซลล์ ยังเข้าร่วมโครงการ Easy E-Receipt 2.0 ของภาครัฐ โดยมีสิทธิพิเศษเพิ่มเติมอีกมากมายด้วย