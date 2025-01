“ซีเอ็ด” พาสนุกสุดเหวี่ยง ยกขบวน “เซซามีสตรีท” และ “สนูปปี้”

บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน เมื่อขบวนรถแดงแหล่งความรู้ของ “ซีเอ็ด” พาทีมก๊วนการ์ตูนเพื่อนแสนซน ระดับโลกอย่าง “SESAME STREET” และ “PEANUTS SNOOPY” มาร่วมสร้างความสนุกให้กับน้องๆ ในงานวันเด็กแห่งชาติ 2568 ณ ทำเนียบรัฐบาลจัดเต็มความสนุก! พร้อมรับของขวัญแจกฟรีต่างๆ มากมาย อาทิ หนังสือเด็กฟรี, ปฏิทิน 2025 ลายสนูปปี้ SNOOPY, พัดกระดาษ ลาย SESAME STREET, สมุดโน้ตสุดคิ้วท์ YOU ARE WHAT YOU READ ร่วมกิจกรรมสแกน QR CODE กด LIKE กด SHARE เพื่อรับของที่ระลึก และถ่ายรูปร่วมกับเหล่าการ์ตูนขวัญใจเด็กๆ “SESAME STREET” และ “PEANUTS SNOOPY” กันอีกด้วยงานวันเด็กในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากผู้ปกครองและเด็กๆ เป็นจำนวนมาก สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของซีเอ็ดในการส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ ทุกคน เพราะเราเชื่อว่าการอ่าน คือ การเปิดโลกกว้าง และสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆ ตามสโลแกนของเราที่ว่า “แรงบันดาลใจเริ่มต้นที่นี่”