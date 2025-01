ปตท.สผ. คว้า 2 รางวัลด้านนวัตกรรมการเงิน Adam Smith Awards Asia 2024

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ได้รับ 2 รางวัลด้านนวัตกรรมการเงิน จาก Adam Smith Awards Asia 2024 ซึ่งจัดขึ้นโดย Treasury Today สื่อการเงินชั้นนำระดับสากลจากสหราชอาณาจักร ดังนี้รางวัล Best in Class Treasury Solution in ASEAN (Highly Commended Winner) มาจากการที่ ปตท.สผ. ได้นำนวัตกรรมทางการเงินขั้นสูงมาใช้สนับสนุนแผนกลยุทธ์การเติบโตขององค์กร มุ่งเน้นการสร้างองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven Organization) รวมถึงการพัฒนาและปรับเปลี่ยนระบบการบริหารเงินให้มีความทันสมัย ด้วยการเพิ่มกระบวนการทำงานอัตโนมัติและการใช้ดิจิทัลที่นำไปสู่การจัดการทางการเงินที่ไร้รอยต่อ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง ปตท.สผ. และธนาคารแห่งอเมริกา สาขาประเทศไทย โดย ปตท.สผ. เป็นบริษัทไทยบริษัทแรกที่นำนวัตกรรมทางการเงินขั้นสูงมาใช้ในประเทศรางวัล Best Risk Management Solution (Highly Commended Winner) มาจากการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์การบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง ปตท.สผ. และธนาคารกรุงไทยรางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ ปตท.สผ. ในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการทางการเงินของประเทศไทยให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล