“เซ็นทรัลเวิลด์” ชู 9 ปาฏิหารย์ตรุษจีน ดันทราฟฟิกช่วงเทศกาล 1.8 แสนคน/วัน

ผู้จัดการรายวัน 360 – ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ไลฟ์สไตล์แลนด์มาร์กเดสติเนชั่นระดับโลกใจกลางเมือง ผนึกกำลัง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, กรุงเทพมหานคร, สถานเอกอัครราชทูตจีนประจําประเทศไทย, และการท่องเที่ยวจีน (CNTO) ฉลองเทศกาลตรุษจีนปียิ่งใหญ่ระดับโลกรับปีมะเส็งมหามงคล เปิดแคมเปญ “centralwOrld The Great Chinese New Year 2025” ชู ‘The 9 Miracles of Prosperity’ 9 ปาฏิหารย์แห่งความเจริญรุ่งเรือง มั่งมี สุขี โชคดี มีรัก ตลอดทั้งปี ตอกย้ำแลนด์มาร์กแห่งการฉลองตรุษจีนที่ดีที่สุดใจกลางเมือง ชวนจับจ่าย-ไหว้-กิน-เที่ยว ครบจบในที่เดียว พร้อมต้อนรับคนไทยและนักท่องเที่ยวทั่วโลก ปักหมุดงานตรุษจีนยิ่งใหญ่หนึ่งเดียวใจกลางเมืองที่ทุกคนต้องมาเยือนดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ปีนี้ เป็นปีพิเศษฉลองวาระมหามงคลความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน ครบรอบ 50 ปี โดยเซ็นทรัลเวิลด์ได้ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์กสำคัญของเทศกาลตรุษจีนประจำประเทศไทย ปี 2568 ยกไชน่าทาวน์มาไว้ใจกลางเมืองเต็มพื้นที่ลานสแควร์ A-B รวมกว่า 2,500 ตร.ม. และเป็นครั้งแรกที่ถูกจัดขึ้นนอกเยาวราช เพื่อถ่ายทอดวัฒนธรรมจีนอันลึกซึ้งสู่คนรุ่นใหม่และนักท่องเที่ยวทั่วโลก” พร้อมด้วยไฮไลต์พิเศษ ‘The 9 Miracles of Prosperity’ มากมายทั่วศูนย์การค้า อาทิ ตลาดตรุษจีนเลือกซื้อของไหว้-อาหารมงคล, การแสดงศิลปะวัฒนธรรมจีนร่วมสมัยหาชมยาก และแลนด์มาร์กรวมการสักการะสิ่งศักสิทธิ์ ขอพรเทพเจ้าเสริมมงคล เป็นต้น สะท้อนถึงการเป็น Festive Destination ระดับประเทศและระดับโลกของเซ็นทรัลเวิลด์ ที่เชื่อมโยงศิลปะและวัฒนธรรมผ่านงานเทศกาลต่างๆ เพื่อดึงดูดทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติดร.ณัฐกิตติ์ กล่าวเสริมว่า “เซ็นทรัลเวิลด์ เดินหน้าส่งเสริมความเชื่อมั่นภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยร่วมกับภาครัฐ ด้วยการสร้างจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวช่วงเทศกาล เป็นแม็กเน็ตดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลกต่อเนื่องตลอดทั้งปี ด้วยแคมเปญใหญ่ อาทิ วันเด็ก, ตรุษจีน, ซัมเมอร์, สงกรานต์ และ Pride Month พร้อมร่วมโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ Easy-E Receipt 2.0”โดยในช่วงตรุษจีน (24 ม.ค. – 2 ก.พ. 68) คาดมีผู้ใช้บริการในศูนย์การค้าเฉลี่ย 170,000 - 180,000 คนต่อวัน และมีทราฟฟิกเพิ่มขึ้นประมาณ 30% ปัจจุบัน เซ็นทรัลเวิลด์ มีสัดส่วนลูกค้าชาวต่างชาติที่เข้าใช้บริการกว่า 50% โดยมาจากประเทศจีน สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฮ่องกง และไต้หวัน ตามลำดับ โดยเซ็นทรัลเวิลด์พร้อมเป็น Tourism hub รองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยโปรโมชั่นและบริการพิเศษ อาทิ รองรับ e-Wallet ผ่าน Alipay และ WeChat Pay, Welcome Package มูลค่า 10,000 บาท รวมส่วนลดและบริการจากแบรนด์ในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ปทั้งนี้ ข้อมูลจากททท. คาดว่าช่วงเทศกาลตรุษจีน รวม 10 วัน จะมีท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยประมาณ 1.35 ล้านคน เพิ่มขึ้น 6% โดยเฉพาะตลาดจีน ที่มีวันหยุดยาว 8 วัน, ฮ่องกง 5 วัน, เกาหลีใต้ 3 วัน และไต้หวัน 9 วัน รวมทั้งนักท่องเที่ยวเชื้อสายจีนในมาเลเซีย เวียดนาม สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย และมีรายได้ทางการท่องเที่ยวเข้าไทยประมาณ 34,360 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8% โดยนักท่องเที่ยวต่างชาติจะเดินทางเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่ช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือน ม.ค. ไปจนถึงวันตรุษจีนนอกจากนี้ ผลสำรวจของอโกด้า พบว่า กรุงเทพฯ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วงตรุษจีน 2568 ซึ่งสะท้อนศักยภาพในการดึงดูดนักท่องเที่ยวของเซ็นทรัลเวิลด์ในฐานะ Global Lifestyle Destinationยิ่งใหญ่ใจกลางเมือง ครั้งแรก! เทศกาลตรุษจีนประจำประเทศไทย ปี 2568 ร่วมกับ ททท.อีก 1 แลนด์มาร์กหลักที่รองจากเยาวราช มาที่เดียวได้ครบทั้งช้อป กิน จ่าย ไหว้ เที่ยว สุขใจ ต้อนรับปีมะเส็ง พร้อมฉลองความสัมพันธ์ไทย -จีนพบกับ Art Installation โคมไฟเจ้าแม่กวนอิมสูง 7 เมตร และ โคมไฟฮกลกซิ่ว สูง 6 เมตร ตื่นตากับการแสดงพิเศษจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 3 มณฑล ได้แก่ ซินเจียงอุยกูร์, ยูนนาน, เจ้อเจียง ชมคอนเสิร์ตจากศิลปินMEAN, HERS, TILLY BIRDS, Landokmai, scrubb, Whal & Dolph, DAOU PITTAYA, Paiiinntt, Bowkylion, Better Weather, bamm, RISA NARISA เพลิดเพลินกับกิจกรรมสาธิตวัฒนธรรมไทย-จีน ได้แก่ การเขียนพู่กันอักษรจีนคำมงคล, ศิลปะการตัดกระดาษ, เขียนหัวโขน เขียนลายเบญจรงค์ และร้านอาหารดังในโซเชียลมีเดียกว่า 30 บูธ ระหว่าง 28 ม.ค. - 2 ก.พ. 68 ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เวลา 16.00 – 21.30 น.เซ็นทรัลเวิลด์ ถ่ายทอดความยิ่งใหญ่ของประเพณีจีนในทุกมิติ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดในทุกเทศกาล และตอกย้ำบทบาทเป็นจุดหมายแห่งการเฉลิมฉลองระดับโลก9 ไฮไลต์ “The 9 Miracles of Prosperity”1. Miracle of Unity เฉลิมฉลองความสัมพันธ์ 50 ปี ของไทย-จีน ในวันที่ 22 ม.ค.68 ที่ Central Court : ชมการแสดงสุดอลังการที่สร้างสรรค์มาโดยเฉพาะ จากศิลปินดัง ได้แก่ ซันนี่ เกวลิน, ฟรีน สโรชา และ จั๊มพ์ พิสิฐพล การแสดงที่สื่อถึงความผูกพันเป็นหนึ่งเดียวกัน (ไทย-จีน) ผสานพลังเสียงวงโยธวาทิตและโชว์โบกสะบัดธงคำอวยพรจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมพาเหรดและกองเชียร์กว่า 200 ชีวิต ส่งมอบบทเพลงการฝ่าฟันในเกลียวคลื่นไปด้วยกัน พร้อมชมโชว์เชิดมังกรลอยฟ้า The Prosperity Flying Dragon ยาวกว่า 20 เมตร สุดตระการตา2. ชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจีนสุดยิ่งใหญ่ ‘9 Days of Epic Chinese Cultural Shows’ อาทิ เขียนพู่กันจีนคำมงคล แฟชั่นโชว์ชุดจีนโบราณ ระบำจีน เป็นต้น ระหว่างวันที่ 22-30 มกราคม 2568 อาทิ• 23-24, และ 27 ม.ค. 68 ชมการแสดงนางฟ้าต้าถังล้มลุกโปรยดอกพิโอนี่• 23 ม.ค. เวลา 15:00 น. การแสดงเชิดมังกรทองและสิงโต 8 ตัว 8 สี 8 มงคล โดยสมาคมอุปรากรจีน• 27-29 ม.ค. 68 เวลา 13.00 น., 16.00 น., 18.00 น. ชมเชิดสิงโตมังกรทอง เชื่อกันว่าผู้ที่ได้ชมจะได้รับโชคลาภ ความสำเร็จ และความอุดมสมบูรณ์ พร้อมพลังแห่งปัญญาและโชคทรัพย์• 27 ม.ค. 68 ชมการแสดงจากคณะสิงโตมังกร ชมรมสิงโตสิงคโปร์ไทย อี้เฉียน• 28-29 ม.ค.68 คณะสิงโตและมังกรทองลูกเจ้าพระยา• 28 ม.ค. 68 เวลา 14.00 น. ชมการแสดงบรรเลงเพลงจีน โดย TRU Symphonic Band จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และวันที่ 29 ม.ค.68 เวลา 14.00 น. ชมโชว์จาก VRU Wind Symphony มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์• วันที่ 24, 25, 30 ม.ค. เวลา 12.30 น., 18.45 น. ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก By Haidilao พร้อมรับถุงมงคล เสริมความเป็นสิริมงคล (มีจำนวนจำกัด)3. จุดรวมพลังมงคล The Love of Peony & Immersive Show ที่Central Court ชมดอกเหมยมหามงคลยักษ์ที่จะค่อยๆ ผลิบาน และปล่อยบับเบิ้ลมงคล ทุก 1 ชั่วโมง สัญลักษณ์แห่งโชคลาภ ความยิ่งใหญ่ และอายุยืน ประดับโคมมงคล LED ยักษ์ สูงกว่า 11.5 เมตร เทียบเท่าตึก 4 ชั้น ที่ส่งคำอวยพรแบบ Interactive ขึ้นบนโคมได้4. Chinese Taste of Tea ครั้งแรกของการรวมชาจีนที่ยิ่งใหญ่กว่า 15 ร้านดัง ครั้งแรกของการออกร้านชาอย่าง ร้านชาตราสิงห์ อายุกว่า 111 ปี, Sawanbondin Tea House & Experience จากเชียงราย, Araksa Tea Room จากไร่ชาออร์แกนิก จ.เชียงใหม่ และร้านดัง อาทิ 5.21 Tea voyage, TE Time and Space, ชิงฝูฉา, Balcony, Bakery Hut, Nokyoong Tea, เต่าแบกกระทะ, 96 Cha, Botanico วันที่ 20-30 ม.ค. โซน Beacon 25. Nihao! China Travel Fair 2025 มหกรรมท่องเที่ยวจีนที่ครบที่สุด รับเทรนด์คนไทยนิยมเที่ยวจีน จัดโดย การท่องเที่ยวจีน (CNTO) ระหว่าง 22-30 มกราคม 2568 ณ โซน Eden ชั้น 16. The Miracle wOrld of Lanterns อุโมงค์โคมมหามงคล 4 ประการ "มั่งมี สุขี โชคดี มีรัก" ที่ Balcony on 3rd7. The beacOn of Luck โถงแต๊ะเอียมหามงคล ที่โซน Beacon8. The Portrait Studio, Where Families Unite สตูดิโอถ่ายภาพครอบครัวแนว Modern Chinese9. The Great Auspicious Shrine รวมเทพมหามงคล สักการะ 4 เทพเจ้าองค์เทพจำลอง อัญเชิญจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่โซน Central Court ระหว่างวันที่ 22-30 ม.ค. 68 ได้แก่• ไฉ่ซิงเอี๊ยปางบู๊หน้าแดงนั่งบนเสือ บูชาแล้วช่วยปลดหนี้ เก็บหนี้ง่าย ลูกหนี้ไม่คิดเบี้ยว• ไฉ่ซิงเอี๊ยปางบุ๋น ประทับมังกร 9 หัว อัญเชิญจากเมืองฮกเกี้ยน บูชาขอพลังบารมีด้ายเงินทอง• พระโพธิสัตว์กวนอิม ปางสำเร็จ อัญเชิญจากวัดผู่จี้ ดินแดนบรรลุธรรมของพระโพธิสัตว์ ตัวแทนขอความสำเร็จ เสริมบารมีด้านธุรกิจ• พระยูไลย ไภษัชยคุรุพุทธเจ้า (เอียะซื่อฮุก) พระพุทธเจ้าแห่งการรักษาโรคอายุยืนนาน จากพุทธสถานเมืองปักกิ่ง ร่วมเขียนใบอธิษฐานแก้ชง เมื่อจบงานจะนำไปประกอบพิธี ณ วิหารพุทธานุสรณ์ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรีพบโปรโมชั่น #มะเส็งมาเฮงที่เซ็นทรัล ได้ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2568 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ลูกค้า 8 ท่านแรก! ตลอดแคมเปญ ช้อปสะสมครบ 200,000 บาท จากร้านค้าในศูนย์ฯ หมวด Beauty, Fashion, Home & Furniture รับ Wellness Package จาก Aestheta, V Square, KLINIQ และ Apex Hospital & Clinics มูลค่าสูงสุด 20,000 บาท, วันที่ 20 ม.ค. – 6 ก.พ. กินช้อปครบ 3,000.- รับอั่งเปาส่วนลด และอิ่มอร่อยกับโปรโมชั่นร้านอาหารเมนูมงคล, สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกThe 1 Tourist เมื่อช้อปกับร้านค้าในโซนพลาซาที่ร่วมรายการ* รับฟรี กระเป๋าช้าง (สีlimited) จากร้าน Good Goods เฉพาะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อช้อปครบ 8,000บาท และเมื่อกดติดตามแอ็กเคานต์ Xiaohongshu : 尚泰世界购物中心Central world ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook fan page: CentralWorld ระหว่างวันที่ 22-30 มกราคม 2568 ที่จุดแลกของสมนาคุณ ชั้น 2 โซน Eden