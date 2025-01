“เซ็นทรัลพัฒนา” จดทะเบียนสมรสเท่าเทียม

เซ็นทรัลพัฒนา สร้างปรากฏการณ์จดทะเบียน ‘สมรสเท่าเทียม’ ทั่วประเทศ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 9 สาขา ย้ำพื้นที่ความเท่าเทียมและความภาคภูมิใจบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้นำเบอร์หนึ่งอสังหาริมทรัพย์ไทยเพื่อความยั่งยืน ในฐานะ The Pioneer of Equality ที่สร้างพื้นที่ สำหรับ All Global Citizen และ LGBTQIAN+ ตอกย้ำบทบาทองค์กรแห่งความหลากหลายและเท่าเทียม ร่วมฉลองและแสดงความยินดีกับก้าวสำคัญของประเทศไทย ประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) ที่ประกาศใช้กฏหมายสมรสเท่าเทียม ตามที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎหมายสมรสเท่าเทียม ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2568 เป็นต้นไป ถือเป็นก้าวสำคัญของสังคมไทย ที่สร้างประวัติศาสตร์ให้ความเสมอภาคและความเท่าเทียมเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม และความหลากหลายทางเพศสภาพจะได้รับการยอมรับอย่างเต็มที่เซ็นทรัลพัฒนา จัดกิจกรรมฉลอง ‘สมรสเท่าเทียม’ 9 สาขา ครอบคลุมทั่วประเทศ อาทิ• จัดให้มีการจดทะเบียนสมรส ตั้งแต่วันที่ 23 ม.ค. 68 เป็นต้นไป 9 สาขา ได่แก่ เซ็นทรัล เวสต์เกต, ภูเก็ต, ปิ่นเกล้า, พระราม 2, พระราม 9, อยุธยา, ระยอง, อุดร และเอสพลานาด• พบกับขบวน Equality Love สุดพิเศษจาก Bangkok Rainbow, Mr. Gay World Thailand และ Miss LGBT Thailand ที่ เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า 23 ม.ค. 68 เวลา 14.00 น.• ร้านอาหารในเครือ ZEN Group ร่วมฉลองการประกาศใช้กฏหมายสมรสเท่าเทียม มอบโปรโมชันสุดพิเศษสำหรับผู้มารับประทานอาหาร ที่ เซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัล พระราม 9 และปิ่นเกล้า ระหว่างวันที่ 23 - 31 ม.ค. 68 ประกอบด้วย AKA: มอบโปรโมชั่นพิเศษ 1 แถม 1 ทุกราคา*, ZEN: รับฟรี Crazy Salmon เมื่อทานอาหารที่ร้าน*, On the Table : รับฟรี Popeye & Olive Pizza*ประเทศไทยถือเป็นประเทศที่เปิดโอกาสให้ทุกเพศสภาพแสดงตัวตนได้อย่างชัดเจน และศูนย์การค้าของเซ็นทรัลพัฒนา เป็นพื้นที่สร้างสรรค์และเปิดกว้างให้ทุกคนในสังคมแสดงออกได้อย่างอิสระ เพื่อฉลองและแสดงความยินดีกับกฏหมายสมรสเท่าเทียมเซ็นทรัลพัฒนา มุ่งมั่นสร้างสรรค์สังคมที่เท่าเทียมและเปิดกว้าง โอบรับทุกความหลากหลายในทุกมิติ เราได้สร้างปรากฏการณ์ด้วยการเปิดพื้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ ให้เป็นเวทีแสดงออกซึ่งความเป็นตัวตนอย่างอิสระ โดยเฉพาะกลุ่ม LGBTQIAN+ ที่เป็น Soft power สำคัญของประเทศไทย โดยได้รับการตอบรับอย่างท่วมท้นจากผู้คนกว่า 5 แสนคนทั่วประเทศในปีที่ผ่านมา ในงาน Thailand’s Pride Celebration 2024 “Pride For All” สะท้อนให้เห็นถึงพลังของความหลากหลายที่เติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ พร้อมเป็นพื้นที่สำหรับทุกคู่รักมาใช้ช่วงเวลาดีๆ ฉลองความรัก สร้างความทรงจำดีๆ ไปด้วยกัน​ Love Equality and Equality for Everyone