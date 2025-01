สร้างแบรนด์จากภายในสู่ภายนอก

Branding from Inside Out (การสร้างแบรนด์จากภายในสู่ภายนอก): ความจริงใจและการขับเคลื่อนความโปร่งใสในความจงรักภักดี ของผู้บริโภคในปี 2568Brandnow.asia บริษัทชั้นนำที่สนับสนุนด้านเทคโนโลยีและแบรนด์โดยมุ่งเน้น ESG และความยั่งยืน ได้เปิดตัวสโลแกนใหม่ “Branding from Inside Out" (การสร้างแบรนด์จากภายในสู่ภายนอก) พร้อมออกแบบโลโก้ใหม่ที่สะท้อนถึงปรัชญาที่ให้ความสำคัญกับความจริงใจและความโปร่งใสงานวิจัยการตลาดล่าสุดชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในพฤติกรรมของผู้บริโภค โดยความจริงใจและความโปร่งใสของแบรนด์กลายเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจในการซื้อสินค้าและบริการ ผลการศึกษาในอุตสาหกรรมหลายแห่งเน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญของความไว้วางใจและการดำเนินงานที่มีจริยธรรมในการตัดสินใจของผู้บริโภค รายงานล่าสุดจาก Edelman Trust Barometer พบว่า ผู้บริโภคกว่า 81% ยอมรับว่าความไว้วางใจเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจซื้อ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมโยงที่สำคัญระหว่างความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและความโปร่งใสของแบรนด์นอกจากนี้ ผลการศึกษาจาก Accenture ยังเผยว่า 62% ของผู้บริโภคให้ความสำคัญกับค่านิยมและความจริงใจของบริษัท ซึ่งล้วนเป็นแรงขับเคลื่อนในการพิจารณาซื้อสินค้าและบริการ ในทำนองเดียวกัน 64% ของผู้บริโภคเลิกซื้อสินค้าจากแบรนด์ที่มีชื่อเสียงในด้านการปฏิบัติต่อพนักงานที่ไม่ดี ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความโปร่งใสและการดำเนินงานที่มีจริยธรรมมีความสำคัญ ทั้งในด้านการสื่อสารกับผู้บริโภคและความสัมพันธ์กับพนักงาน“Branding from Inside Out” (การสร้างแบรนด์จากภายในสู่ภายนอก) หมายถึง การปรับวัฒนธรรมภายในองค์กร ค่านิยม และพฤติกรรมของพนักงานให้สอดคล้องกับการสื่อสารภายนอก แนวทางนี้ส่งเสริมให้เกิดความจริงงใจที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง เมื่อพนักงานยึดถือค่านิยมขององค์กร ก็จะส่งผลให้เกิดประสบการณ์ที่ดีอย่างสม่ำเสมอและน่าประทับใจต่อลูกค้าในปี 2568 กลยุทธ์การตลาดแบบผิวเผินจะใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไป” คุณพัชรี พันธุมโน จาก Brandnow.asia กล่าวว่า “ผู้บริโภคสามารถรับรู้ความไม่จริงใจได้ง่ายขึ้น การสร้างแบรนด์จากภายในสู่ภายนอกไม่ใช่แค่สิ่งที่ 'ควรมีก็ได้' แต่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับธุรกิจ มันคือการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ทำให้พนักงานทุกคนเข้าใจและยึดมั่นในคุณค่าของแบรนด์ ทำให้ทุกการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรสะท้อนถึงความจริงใจอย่างแท้จริงองค์ประกอบสำคัญของ "Branding from Inside Out" (การสร้างแบรนด์จากภายในสู่ภายนอก) ประกอบด้วย:• การกำหนดค่านิยมหลัก: สื่อสารความเชื่อพื้นฐานของแบรนด์อย่างชัดเจน• การมีส่วนร่วมของพนักงาน: ทำให้พนักงานเข้าใจ ยอมรับ และแสดงออกถึงค่านิยมของบริษัท• การสื่อสารอย่างโปร่งใส: เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ แหล่งที่มา และผลกระทบของบริษัทอย่างตรงไปตรงมา• การสื่อสารที่สอดคล้องกัน: ปรับให้การสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรมีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันด้วยการให้ความสำคัญกับความจริงใจและความโปร่งใส แบรนด์สามารถทำให้ลูกค้าสร้างความจงรักภักดีในระยะยาว และบรรลุการเติบโตอย่างยั่งยืนในตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในปี 2568 และในอนาคตต่อไป