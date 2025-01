“โก โฮลเซลล์” บุกตลาดขอนแก่น

ผู้จัดการรายวัน 360 - โก โฮลเซลล์ ลุยต่อรับตรุษจีน เปิดสาขา “ขอนแก่น” บุกอีสานต่อเนื่อง เดินหน้ากลยุทธ์เจาะหัวเมืองใหญ่ รับการเติบโตทางเศรษฐกิจและธุรกิจร้านอาหารนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิด โก โฮลเซลล์ สาขาขอนแก่น สาขาลำดับที่ 12 อย่างเป็นทางการ โดย โก โฮลเซลล์ (GO WHOLESALE) ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหาร จุดหมายใหม่เพื่อผู้ประกอบการ ในเครือ เซ็นทรัล รีเทล เดินหน้าขยายสาขาภาคอีสานอย่างต่อเนื่อง คว้าโอกาสทองชิงกำลังซื้อคึกคัก ในช่วงเทศกาลตรุษจีน และ Easy E-Receipt 2.0 พร้อมปักหมุดจุดหมายใหม่ให้ผู้ประกอบการโฮเรก้า ธุรกิจท่องเที่ยว ในหัวเมืองเศรษฐกิจดีแห่งอีสานนางสุชาดา อิทธิจารุกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจในประเทศไทยและต่างประเทศ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซลล์ จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เปิดเผยว่า ขอนแก่น ถือเป็นจังหวัดใหญ่จังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ด้วยการขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หอการค้าจังหวัด มหาวิทยาลัย ตลอดจนกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่อีกทั้งยังเป็นเมือง Smart City และได้รับเลือกเป็น 1 ใน 7 จังหวัดให้เป็นเมืองแห่ง MICE City หรือเมืองที่มีความพร้อมและศักยภาพในการเป็นจุดหมายปลายทาง เพื่อรองรับการจัดกิจกรรมเชิงธุรกิจ ทำให้มีความเคลื่อนไหวที่หลากหลาย โดยเฉพาะในภาคธุรกิจอาหารที่มีการเติบโตและมีรูปแบบธุรกิจเกิดขึ้นมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ภัตตาคาร ร้านอาหารทั่วไป สตรีทฟู้ด กระจายอยู่ทั่ว ที่สำคัญมีร้านอาหารระดับมิชลินให้ผู้คนได้เสาะหาความอร่อยอยู่เป็นจำนวนมาก สร้างเสน่ห์ให้กับเมืองและดึงดูดผู้มาเยือนจากทั่วทุกสารทิศ“ขอนแก่น ถือเป็นพื้นที่แห่งโอกาสของการทำธุรกิจค้าส่งวัตถุดิบอาหาร ที่ โก โฮลเซลล์ จะเข้ามาทำหน้าที่ในการเป็นแหล่งรวมสินค้าที่ผู้ประกอบการต้องการ และนำเสนอบริการที่จะเป็นจุดหมายใหม่และทางลัดในการดำเนินธุรกิจร้านอาหาร หรือธุรกิจค้าปลีกขนาดเล็ก ของทุกท่านให้มีความแตกต่าง รวมถึงจุดประกายไอเดียใหม่ๆ ที่จะเสริมความแข็งแกร่งให้ร้านค้าของผู้ประกอบการเติบโตไปด้วยกัน”โก โฮลเซลล์ สาขาขอนแก่น มีพื้นที่ขายกว่า 9,000 ตารางเมตร เป็นสาขาลำดับที่ 12 ตั้งอยู่ถนนประชาสโมสร ถนนสายเศรษฐกิจสำคัญใจกลางเมืองจังหวัดขอนเเก่น ครบครันด้วยสินค้ามากกว่า 15,000 รายการ ชูจุดเด่นในการเป็น HOUSE OF FRESH อาณาจักรวัตถุดิบอาหารสด ด้วยโซนอาหารสดขนาดใหญ่ มีตู้อควาเรียมที่ขนทัพ กุ้ง หอย ปู ปลา ส่งตรงจากท้องทะเลมาแหวกว่ายตัวเป็นๆ เนื้อสัตว์ ชีส ผลิตภัณฑ์เเช่เเข็งที่คงคุณค่าความสด มีคุณภาพจากแหล่งผลิตได้มาตรฐานชั้นนำทั่วโลก และผัก ผลไม้ สดจากฟาร์มทั่วไทยและนำเข้า ตลอดจนวัตถุดิบอาหารที่หลากหลาย เครื่องปรุงรส และสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ พร้อมบริการบ่มเนื้อ Dry Aged เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่เข้มข้น บริการตัดแต่งเนื้อสัตว์ ปลา เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและประหยัดเวลาในการเตรียมวัตถุดิบ โซน Beverage Solution ที่จะคอยให้บริการเป็นที่ปรึกษาและแชร์ไอเดียในการทำธุรกิจร้านเครื่องดื่ม คาเฟ่ เรียกได้ว่า ครบจบในที่เดียว ตอบโจทย์ผู้ประกอบการร้านอาหารได้เป็นอย่างดี ตลอดจนโซน GOfe’ คาเฟ่เล็กๆ ที่มาพร้อมกับ 3 เมนูเด็ดขึ้นชื่อ ไก่ย่าง ซี่โครงหมูบาร์บีคิว ไอศกรีมซอฟต์เสิร์ฟในส่วนของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น โก โฮลเซลล์ ได้รับซื้อสินค้าโดยตรงจากเกษตรกรในพื้นที่ เเละจังหวัดใกล้เคียง สนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และส่งเสริมช่องทางการจัดจำหน่ายไปยังสาขาอื่นๆ ทั่วประเทศ อาทิ ปลานิลและปลาทับทิม ที่ได้ชื่อว่า “ปลาอารมณ์ดี” จากเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในลำน้ำพอง จังหวัดขอนเเก่น หรือ ผักปลอดภัย จากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ บ้านโคกนกทา จังหวัดชัยภูมิ เป็นต้นพิเศษสำหรับสาขาขอนแก่น สมัครสมาชิกใหม่ รับฟรี คูปองส่วนลด รวมมูลค่า 1,000 บาท (คูปองส่วนลดมูลค่า 50 บาท จำนวน 20 คูปอง) คูปองส่วนลด 50 บาท เมื่อซื้อสินค้าที่ร่วมรายการครบ 1,500 บาทต่อใบเสร็จ (แสดงคูปองส่วนลดที่จุดบริการชำระเงินก่อนการชำระเงิน คูปองมีระยะเวลาที่สามารถใช้และรับส่วนลดตามที่ระบุบนคูปองส่วนลดเท่านั้น คูปองส่วนลดใช้ได้ถึงวันที่ 30 เม.ย.2568) พบ สินค้าโปรแรง ดีลสุดช็อค ที่ขนทัพมาจัดโปรโมชั่นมากมาย ลดเพิ่มทันที เมื่อซื้อกลุ่มสินค้าที่ร่วมรายการ ซื้อครบรับฟรี เมื่อซื้อสินค้าใดๆ ครบ 800 บาท/ใบเสร็จ รับคูปองส่วนลด 30 บาท สำหรับซื้อสินค้าที่ GOfe ครบ 50 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ และเมื่อซื้อสินค้าครบ 3,000 บาท/ใบเสร็จ รับฟรี! ของพรีเมี่ยม (วันที่ 22 - 28 ม.ค.2568) พิเศษสำหรับสมาชิก The 1 แลก 800 คะแนน ลด 150 บาท สำหรับซื้อสินค้า 2,500 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ ที่ โก โฮลเซลล์ สาขาขอนแก่น (แลกสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 22 ม.ค. 2568 – 21 ก.พ.2568 ใช้งานคูปองได้ถึง 21 ก.พ.2568)นอกจากนี้ โก โฮลเซลล์ ยังเข้าร่วมโครงการ Easy E-Receipt 2.0 ของภาครัฐ กับ 4 สิทธิพิเศษสุดคุ้ม• GO 1 ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท ตามมาตรการ Easy E-Receipt• GO 2 ต้อนรับเทศกาลตรุษจีนกับ GO LUCKY โดยสมาชิกโก โฮลเซลล์ รับบัตรของขวัญ มูลค่ารวม 1.25 ล้านบาท เมื่อซื้อสินค้าครบทุก 2,500 บาทต่อใบเสร็จ ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม – 11 กุมภาพันธ์ 2568 นอกจากนี้ยังมีสินค้าโปรโมชันสุดคุ้มราคาพิเศษที่จัดเต็มเพื่อลูกค้าทุกท่าน• GO 3 พิเศษสำหรับสมาชิก The 1 ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน ด้วยการแลก 900 คะแนน ลด 150 บาท ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม – 11 กุมภาพันธ์ 2568 และ แลก 1,000 คะแนน ลด 150 บาท ตั้งแต่วันที่ 12 – 28 กุมภาพันธ์ 2568• GO 4 ส่งฟรีทุกออเดอร์ เมื่อสั่งซื้อผ่านแอปฯ GO WHOLESALE ตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป