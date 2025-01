SCGCเซ็นสัญญาจัดหาอีเทน-เช่าเหมาเรือขนส่งก๊าซฯระยะยาวป้อนโครงการLSPที่เวียดนาม

SCCส่งบริษัทลูก SCGC และEnterprise ซึ่งเป็นผู้จัดหาก๊าซอีเทนชั้นนำของสหรัฐอเมริกา ได้ลงนามสัญญาระยะยาวในการจัดหาวัตถุดิบก๊าซอีเทน จำนวน1 ล้านตันต่อปี ระยะยาว 15ปี เพื่อป้อนโครงการLSPที่เวียดนาม พร้อมเซ็นสัญญาเช่าเรือขนส่งก๊าซอีเทนระยะยาว รอบแรก3ลำกับMOL พร้อมสร้างถังเก็บอีเทนนายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCC เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการเพิ่มวัตถุดิบก๊าซอีเทนที่โรงงาน Long Son Petrochemicals Company Limited ประเทศเวียดนาม ( LSP ) ซึ่งเป็นโครงการของบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCGC (บริษัทย่อยที่ SCC ถือหุ้นทั้งหมด) นั้น ปัจจุบันมีความคืบหน้า ดังนี้ คือ สัญญาจัดหาวัตถุดิบก๊าซอีเทน เมื่อวันที่ 17 ม.ค.2568 SCGC และ Enterprise Products Partners L.P. (Enterprise) ซึ่งเป็นผู้จัดหาก๊าซอีเทนชั้นนำของสหรัฐอเมริกา ได้ลงนามสัญญาระยะยาวในการจัดหาวัตถุดิบก๊าซอีเทนและใช้ท่าเรือต้นทางผ่านบริษัทย่อยของ SCGC และ Enterprise ภายใต้สัญญาดังกล่าว Enterprise จะจัดหาก๊าซอีเทนจากสหรัฐอเมริกาโดยส่งมอบที่ท่าเรือต้นทางหรือ Free On Board (FOB) สำหรับโครงการ LSP ประมาณ 1 ล้านตันต่อปีตลอดระยะเวลาสัญญา 15 ปีส่วนเรือขนส่ง เมื่อวันที่ 23 ม.ค.2568 SCGC และ Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. (MOL) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเรือขนส่งก๊าซธรรมชาติเหลวชั้นนำของโลก ได้ลงนามในสัญญาระยะยาวสำหรับเช่าเหมาเรือขนส่งก๊าซอีเทน (Very Large Ethane Carriers (VLECs)) รอบแรกจำนวน 3 ลำผ่านบริษัทย่อยของ SCGC และ MOL เพื่อขนส่งก๊าซอีเทนจากสหรัฐอเมริกาไปยังประเทศเวียดนามสำหรับโครงการ LSPE ภายใต้สัญญาดังกล่าว กลุ่มบริษัท MOL จะให้บริการขนส่งก๊าซอีเทนจากสหรัฐอเมริกาไปยังประเทศเวียดนามตลอดระยะเวลาสัญญา 15 ปีทั้งนี้ สัญญาเช่าเหมาเรือขนส่งก๊าซอีเทนในส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการส่วนถังเก็บวัตถุดิบ การสร้างถังเก็บวัตถุดิบก๊าซอีเทนอยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งถังเก็บวัตถุดิบดังกล่าวถูกออกแบบเป็นพิเศษ เพื่อให้สามารถเก็บวัตถุดิบอีเทนที่สภาวะอุณหภูมิต่ำประมาณ -90 องศาเซลเซียสสำหรับโครงการ LSPจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างมีนัยสำคัญจากต้นทุนวัตถุดิบที่ต่ำลงและความยืดหยุ่นในการรับวัตถุดิบที่มากขึ้นของโรงงาน LSP อีกทั้งช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งนี้ในเบื้องต้น LSP จะพิจารณาใช้แหล่งเงินทุนภายใน SCC และคาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จภายในปลายปี 2570ขณะที่ Enterprise Products Partners L.P. เป็นหนึ่งในห้างหุ้นส่วนจำกัดการค้าสาธารณะ (Publicly TradedPartnerships) ที่ใหญ่ที่สุด และเป็นผู้ให้บริการจัดหาเชื้อเพลิงพลังงานชั้นนำในภูมิภาคอเมริกาเหนือสำหรับผู้ผลิตและผู้บริโภคก๊าซธรรมชาติก๊าซโซลีนธรรมชาติ (NGLs) น้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี โดยส่งออกผลิตภัณฑ์ไฮโดรคาร์บอนเหลวมากกว่า 2 ล้านบาร์เรลต่อวันในปี 2567สำหรับ Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. เป็นบริษัทขนส่งชั้นนำ ที่มีการดำเนินงานระดับโลกด้วยเรือประมาณ 900 ลำ และMOL ได้พัฒนาธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ โดยมีธุรกิจหลัก ได้แก่ การขนส่งทางทะเล เทคโนโลยีและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ รวมถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บริการเรือของ MOL ประกอบด้วยเรือบรรทุกสินค้าแห้ง เรือบรรทุกก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) เรือบรรทุกยานยนต์ และเรือบรรทุกน้ำมัน นอกจากธุรกิจขนส่งแบบดั้งเดิมแล้ว MOL ยังให้บริการทางธุรกิจด้านความเป็นอยู่และไลฟ์ สไตล์ เช่น อสังหาริมทรัพย์ การดำเนินงานท่าเรือ และบริการเรือเฟอร์รี่รวมถึงธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน เช่น โลจิสติกส์และพลังงานลมนอกชายฝั่ง