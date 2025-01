อินเตอร์ลิ้งค์ เปิด “DOUBLE Q SERIES : Fiber Optic Pigtail & Patch Cord” ยกระดับคุณภาพระบบ Data Infrastructure

เมื่อวันที่ 23 ม.ค.68 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านสายสัญญาณอันดับต้นๆ ของประเทศ นำเข้า และจัดจำหน่ายสายสัญญาณที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ,นำเข้าและค้าส่งอุปกรณ์เครือข่ายส่งสัญญาณ ยังเป็นผู้นำด้านการพัฒนานวัตกรรมที่โดดเด่น เปิดผลิตภัณฑ์ใหม่ ภายใต้ชื่อ “Double Q Series : New Pro Tech – Next Innovation Products” พร้อมนำเสนอเทคโนโลยีล่าสุดในกลุ่ม “Fiber Optic Pigtail & Patch Cord : High Quality and Quick Response” นวัตกรรมโครงสร้างหลักแห่งอนาคตนายสมบัติ อนันตรัมพร President of Interlink Communication PCL. Exclusive Authorized Distributor from LINK ผู้ก่อตั้งบริษัทฯให้สัมภาษณ์ว่า DOUBLE Q SERIES แบรนด์ LINK AMERICAN CABLING ออกแบบและพัฒนาเพื่อรองรับระบบโครงข่ายที่ต้องการความเร็ว และความแม่นยำสูง ด้วยคุณสมบัติที่สามารถรองรับแบนด์วิธขนาดใหญ่ ในโลกเทคโนโลยีปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ระบบโครงข่ายไฟเบอร์ออปติก จึงจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้ล้ำหน้านายสมบัติ ระบุว่า DOUBLE Q SERIES โดดเด่นในเรื่องของ High Quality and Quick Response เน้นการพัฒนาความเร็ว และความแม่นยำในการส่งสัญญาณ ออกแบบให้สามารถใช้งานได้ในทุกสภาพแวดล้อม และปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีใหม่ในอนาคต ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบเครือข่าย ตั้งแต่ขนาดเล็ก จนถึงระดับ Enterprise พร้อมกับมีบริการพิเศษให้กับผู้ใช้งาน ตอบโจทย์ใช้งานได้อย่างไม่มีสะดุดอีกด้วยนายอภิชาติ พงศ์นา Technical Product Director บริษัทฯแนะนำการใช้งาน DOUBLE Q SERIES ครั้งนี้ LINK AMERICAN CABLING ย้ำถึงพันธกิจในการตั้งใจผลักดันนวัตกรรม และโซลูชันที่ครอบคลุมระบบโครงข่ายสายสัญญาณ ตั้งแต่การวิจัย การพัฒนา จนถึงการนำเสนอผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับองค์กรที่ต้องการยกระดับโครงข่ายสายสัญญาณ ด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองต่อทุกความต้องการในโลกยุคใหม่ ซึ่งโดดเด่นด้วยโครงสร้างหลักที่มุ่งเน้น High Quality and Quick Response เพื่อตอบโจทย์ต่อความต้องการ พร้อมร่วมสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการเทคโนโลยีสายไฟเบอร์ออปติก เปิดศักราชแห่งปีด้วยผลิตภัณฑ์ล้ำสมัยนายสมบัติ กล่าวเสริมในช่วงท้ายว่า การคิดค้น ต่อยอดนวัตกรรมใหม่ ด้วยการพัฒนาคุณภาพ รวมถึงยกระดับการให้บริการลูกค้าที่แตกต่าง ที่บริษัทฯยึดมั่นต่อเนื่องกว่า 38 ปี นับว่า โครงสร้างการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ DOUBLE Q SERIES นี้ จะสามารถช่วยเติมเต็มให้การติดตั้ง นำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย รวดเร็ว และง่ายดาย เพื่อลดเวลาในการดำเนินงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเครือข่าย เหมาะสำหรับการใช้งานในระบบที่ต้องการแบนด์วิธสูง และการรับส่งข้อมูลที่รวดเร็ว ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน รองรับทั้งโครงข่ายระดับองค์กร ดาต้าเซ็นเตอร์ และระบบเครือข่ายในเมืองอัจฉริยะ ด้วยวัสดุพร้อมเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อประสิทธิภาพที่ยั่งยืน ครั้งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่สะท้อนถึงความตั้งใจรองรับโลกอนาคต ที่เทคโนโลยี และระบบเครือข่ายมีบทบาทสำคัญในทุกอุตสาหกรรมสำหรับผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ “DOUBLE Q SERIES : Fiber Optic Pigtail & Patch Cord” สามารถรับชมโซลูชันระบบโครงข่ายสายสัญญาณได้ที่ Website : https://www.linkcable.com/