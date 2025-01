สนข.ผุดไอเดีย Web Application บริหารจัดการจราจรและการขนส่งในพื้นที่ EEC

“สนข.” ผุดไอเดีย Web Application เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการจราจรและการขนส่งในพื้นที่ EEC แสดงสภาพจราจรใช้เป็นข้อมูลเพื่อวางแผนการเดินทาง และการขนส่งสินค้า ลุยจัดสัมมนา ครั้งที่ 2 รับฟังความคิดเห็นประชาชน และหน่วยงาน เพื่อพัฒนาระบบการจราจรและขนส่งอัจฉริยะนายปัญญา ชูพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เปิดเผยว่า สนข.มีการจัดสัมมนา ครั้งที่ 2 การศึกษาการพัฒนาระบบการจราจรและขนส่งอัจฉริยะ (Intelligent Transport System : ITS) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการจราจรและการขนส่งในพื้นที่กลุ่มจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ระหว่างวันที่ 20 - 22 มกราคม 2568 โดยมี นายประสิทธิ์ อินทโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายอดิเรก อุ่นโอสถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และ นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธาน ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนาฯนายปัญญา กล่าวว่า การจัดสัมมนาการศึกษาครั้งนี้ เป็นการจัดสัมมนา ครั้งที่ 2 ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง เพื่อนำเสนอผลการศึกษา แอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นในโครงการฯ รวมถึงโครงการนำร่องแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ (ร่าง) แผนพัฒนา และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบการจราจรและขนส่งอัจฉริยะในพื้นที่กลุ่มจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน และรับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องสำหรับ Web Application ที่พัฒนาขึ้นในโครงการนั้นจัดทำเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการเดินทาง และการขนส่งสินค้า รวมทั้งแสดงสภาพการจราจรในพื้นที่กลุ่มจังหวัด EEC คือจังหวัดฉะเชิงเทรา ระยอง และชลบุรี เป็นการแสดงผลข้อมูลที่ได้จากการนำเข้าข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ GPS CCTV Bluetooth และ Microwave Radar ผ่านระบบเชื่อมโยงข้อมูล ก่อนนำมาวิเคราะห์ ประมวลผล และแสดงผลข้อมูลด้วยระบบวิเคราะห์ฯ โดย Web Application ของโครงการฯ จะมีการแสดงผล 5 ส่วน คือ1. สภาพการจราจร เป็นการแสดงสภาพการจราจรของช่วงถนนและทางแยกในพื้นที่กลุ่มจังหวัด EEC2. จุดต้นทาง - จุดปลายทาง เป็นการแสดงปริมาณการเดินทางของรถบรรทุกที่เดินทางเข้า - ออกในพื้นที่กลุ่มจังหวัด EEC3.จุดอันตราย/ช่วงถนนอันตรายเป็นการแสดงตำแหน่ง ช่วงถนนและความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุ4.การตรวจจับการกระทำผิด เป็นการแสดงตำแหน่งและข้อมูลรถบรรทุกที่มีการกระทำผิดกฎจราจรในเส้นทางที่กฎหมายกำหนดและ 5.รายงานประจำเดือน เป็นการรายงานข้อมูลการจราจรประจำเดือนในภาพรวมของพื้นที่กลุ่มจังหวัด EEC และรายงานแยกรายจังหวัดทั้งนี้ ในการสัมมนาฯ ได้นำเสนอพื้นที่นำร่องของโครงการในกลุ่มจังหวัด EEC ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา - แยกพล ร.11 จังหวัดชลบุรี - แยกพนัสนิคม - แยกดอนหัวฬ่อ - แยกขึ้น - ลง M7 และจังหวัดระยอง - แยกมาบตาพุด ก่อนจะลงพื้นที่สำรวจข้อมูล และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการจราจรและการขนส่งต่อไป และในส่วนของ (ร่าง) แผนพัฒนา และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบการจราจรและขนส่งอัจฉริยะในพื้นที่กลุ่มจังหวัด EEC มีวิสัยทัศน์เพื่อให้ “การเดินทางและขนส่งด้วยระบบการจราจรและขนส่งอัจฉริยะที่มีประสิทธิภาพ สะดวก ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอย่างยั่งยืน” โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาข้อมูลและสนับสนุนการใช้งานด้าน ITS และเพื่อผสานความร่วมมือบริหารจัดการ ITSนายปัญญา กล่าวว่า ประโยชน์ของการศึกษาการพัฒนาระบบการจราจรและขนส่งอัจฉริยะ (Intelligent Transport System : ITS) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการจราจรและการขนส่งในพื้นที่กลุ่มจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง นั้น จะส่งผลให้พื้นที่ในกลุ่มจังหวัด EEC สามารถนำผลการศึกษาจากโครงการฯ ไปดำเนินการบริหารจัดการ วิเคราะห์ หรือตัดสินใจในการเดินทางในพื้นที่ เพื่อรองรับการขนส่งและจราจรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งคาดว่าผลการศึกษาจะแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2568 ก่อนจัดทำแผนปฏิบัติการฯ และแผนพัฒนาฯ นำเสนอกระทรวงคมนาคม ให้ความเห็นชอบและมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการขับเคลื่อนต่อไป