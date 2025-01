Sudaco Prime Events LLC จัดงานมอบรางวัล The International Prime Awards ในประเทศไทย

“เรารู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่จะประกาศความสำเร็จของงาน The International Prime Awards"กล่าวว่า "งานที่ทรงเกียรตินี้เกินความคาดหมายทุกประการ ณ ค่ำคืนนี้ได้รวบรวมทั้งผู้นำที่ประสบความสำเร็จ มีวิสัยทัศน์ และโดดเด่นในการพลิกโฉมวงการของพวกเขา ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเฉลิมฉลองความสำเร็จอันน่าทึ่งเหล่านี้”ค่ำคืนดังกล่าวได้รับเกียรติจากแขกผู้มีเกียรติ อาทิ อดีตรองนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย คุณ กร ทัพพะรังสี และ เจ้าหญิงนานาชาติแห่งมินดาเนาและทูตสันถวไมตรีประจำจิมซาจุ่ย ประเทศฮ่องกง เจ้าหญิงอิซาเบล ลาฟอร์กู ยิ่งไปกว่านั้น นอกจากงานรับรางวัลแล้ว ยังมีการแสดงทางวัฒนธรรม เช่น การเต้นรำปาริชาตแห่งสวรรค์เพื่อขอพร และพิธีบายศรีแบบดั้งเดิม ซึ่งการแสดงอันงดงามเหล่านี้ผสมผสานดนตรี การเต้นรำ และศิลปวัฒนธรรมได้อย่างลงตัวกล่าวว่า “การได้เป็นเจ้าภาพจัดงานอันยิ่งใหญ่ร่วมกับผู้นำระดับโลกและผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมนับเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ความสำเร็จในค่ำคืนนี้ย้ำเตือนถึงความมุ่งมั่นของเราในการเชิดชูผู้ที่กำหนดมาตรฐานในสาขาของพวกเขา”Sudaco Prime Events LLC ประกาศรายชื่อผู้ชนะรางวัล The International Prime Awards Global 2024 เพื่อยกย่องความสำเร็จอันโดดเด่น นวัตกรรมที่ล้ำสมัย และความเป็นผู้นำในหลากหลายอุตสาหกรรม บุคคลและองค์กรเหล่านี้ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อความเป็นเลิศ พร้อมทั้งสร้างมาตรฐานใหม่ในสาขาของตน– ผู้อำนวยการฝ่ายความปลอดภัยประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ Amgen Inc. ประเทศสิงคโปร์ ได้รับรางวัล The International Prime Award สาขาความเป็นเลิศด้านความเป็นผู้นำด้านความปลอดภัยเชิงกลยุทธ์ประจำปี 2024– ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นล่าม (ฝรั่งเศส/อังกฤษ หรือ อังกฤษ/ฝรั่งเศส) ให้กับบริษัทแปลภาษาและองค์กรต่างๆ เช่น Sapiens International Corporation (ประเทศไทย), องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร และ Interpol Ltd ได้รับรางวัล The International Prime Award สาขาความเป็นเลิศในด้านการแปลภาษาและการตีความหมายด้านภาษาในปี 2024– ผู้ก่อตั้ง Agape Connecting People Pte Ltd ประเทศสิงคโปร์ ได้รับรางวัล The International Prime Award สาขาผู้นำด้านความเป็นเลิศในองค์กรเพื่อสังคมในปี 2024– ประธานสภาสหพันธ์รักษาสันติภาพระดับโลกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (UNPKFC) ภายใต้สหประชาชาติแห่ง Coachella Valley สหรัฐอเมริกา (UNA-USA) ได้รับรางวัล The International Prime Award สาขาผู้นำด้านมนุษยธรรมระดับโลกเพื่อสันติภาพและการทูตข้ามวัฒนธรรมประจำปี 2024– ได้รับรางวัล The International Prime Award สาขาความเป็นเลิศด้านความเท่าเทียมในที่ทำงานและการเสริมสร้างความหลากหลายประจำปี 2024– หัวหน้าฝ่ายความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศที่ SunTrust Bank Nigeria Ltd ประเทศไนจีเรีย ได้รับรางวัล The International Prime Award สาขาผู้นำที่ก้าวล้ำด้านการให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัยไซเบอร์ประจำปี 2024– รองประธานอาวุโสที่ The Wurth Group ประเทศมาเลเซีย ได้รับรางวัล The International Prime Award สาขาความเป็นผู้นำที่โดดเด่นในด้านการขยายธุรกิจระดับโลกประจำปี 2024– ประธานบริษัท Caravelle Finance ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้รับรางวัล The International Prime Award สาขาผู้วางกลยุทธ์ธุรกิจที่มีวิสัยทัศน์และผู้นำด้านการพัฒนาระดับนานาชาติประจำปี 2024– ART CAN DIE FZCO Ltd – Aera และทนายความที่ GOOSSENS & BOVEN ประเทศฝรั่งเศส ได้รับรางวัล The International Prime Award สาขาผู้นำด้านนวัตกรรมบล็อกเชนและการพัฒนาศิลปะประจำปี 2024– ได้รับรางวัล The International Prime Award สาขาการเติบโตที่โดดเด่นในด้านโซลูชันพลังงานสะอาดประจำปี 2024– กรรมการผู้จัดการที่ The Möbius Agency ประเทศไทย ได้รับรางวัล The International Prime Award สาขานวัตกรรมการสื่อสารระดับโลกประจำปี 2024– ผู้ก่อตั้ง Midas PR Group ประเทศไทย ได้รับรางวัล The International Prime Award สาขาผู้นำเชิงกลยุทธ์ในด้านประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรประจำปี 2024– ประธานบริษัท Pooja Infracon Pvt Ltd ประเทศอินเดีย ได้รับรางวัล The International Prime Award สาขาผู้นำวิสัยทัศน์ก้าวล้ำในด้านอสังหาริมทรัพย์และการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2024– ได้รับรางวัล The International Prime Award สาขารีสอร์ทชายหาดหรูหราที่ดีที่สุดสำหรับการพักผ่อนและงานแต่งงานประจำปี 2024– นักเขียน, นักธุรกิจ, บรรณาธิการ และผู้ประกอบการ ในสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย ได้รับรางวัล The International Prime Award สาขาผู้มีจิตสำนึกทางจริยธรรมและนักเขียนที่มีชื่อเสียงในด้านกิจการระดับโลกประจำปี 2024– ทนายความชั้นนำและผู้ก่อตั้ง Singhi & Co. Advocates & Notary ประเทศอินเดีย ได้รับรางวัล The International Prime Award การเติบโตที่โดดเด่นในด้านโซลูชันพลังงานสะอาดประจำปี 2024– ได้รับรางวัล The International Prime Award สาขาผู้นำด้านโซลูชันอสังหาริมทรัพย์แบบบูรณาการประจำปี 2024– ได้รับรางวัล The International Prime Award สาขาความเป็นเลิศในแคมเปญประชาสัมพันธ์องค์กรและการสร้างความสัมพันธ์สื่อแบบบูรณาการ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจำปี 2024– ได้รับรางวัล The International Prime Award สาขาความเป็นเลิศในบริการอสังหาริมทรัพย์ประจำปี 2024– แพทย์ผู้ประสานงานอาวุโส ณ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ได้รับรางวัล The International Prime Award สาขารางวัลการดูแลสุขภาพด้านมนุษยธรรมประจำปี 2024– ประธานกรรมการบริหารบริษัท Y3 Technologies Pte Ltd ประเทศสิงคโปร์ ได้รับรางวัล The International Prime Award สาขาผู้นำด้านเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงแห่งปี 2024– ประธานบริษัท Jeune & Engage ประเทศฝรั่งเศส ได้รับรางวัล The International Prime Award สาขาผู้นำก้าวล้ำในด้านความยุติธรรมทางสังคมและการทูตระหว่างประเทศประจำปี 2024– ทนายความด้านสิ่งแวดล้อม, นักเขียน และนักเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้รับรางวัล The International Prime Award สาขารางวัลเกียรติยศตลอดชีพในด้านการสนับสนุนสิ่งแวดล้อมประจำปี 2024– นักเขียนและหุ้นส่วน Vovan & Associes ประเทศไทยและแอฟริกา ได้รับรางวัล The International Prime Award สาขารางวัลผลงานชิ้นเอกทางวรรณกรรมประจำปี 2024– ผู้อำนวยการ Psychiatry Interest Group ในมหาวิทยาลัย Alfaisal ประเทศซาอุดีอาระเบีย ได้รับรางวัล The International Prime Award สาขาผู้นำทางการแพทย์ที่มีวิสัยทัศน์รุ่นเยาว์ประจำปี 2024– ได้รับรางวัล The International Prime Award สาขาความเป็นเลิศในด้านการบูรณาการห่วงโซ่อุปทานระดับโลกประจำปี 2024– หัวหน้าฝ่าย Search Experience ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ได้รับรางวัล The International Prime Award สาขาความเป็นเลิศด้านดิจิทัลและผู้นำด้านการตลาดสุขภาพประจำปี 2024– ผู้บริหาร Alka Plus Co. Ltd ประเทศไทย ได้รับรางวัล The International Prime Award สาขาผู้นำในด้านการเสริมสร้างการศึกษาและธุรกิจที่ยั่งยืนประจำปี 2024– ได้รับรางวัล The International Prime Award สาขาผู้นำด้านการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลโลจิสติกส์ประจำปี 2024งานนี้จะประสบความสำเร็จมิได้หากขาดทีมงาน Sudaco Prime Events โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พิธีกรในงาน คุณอลานา แอทกินสัน ช่างภาพและวิดิโอ คุณไฟซาน มานซูรี และ คุณอาซาฟ ข่าน ท้ายนี้อันทรงเกียรตินี้สะท้อนถึงความเชี่ยวชาญของ Sudaco Prime Events LLC ในการมอบประสบการณ์ที่สมบูรณ์แบบและน่าจดจำ ผ่านการวางแผนและดำเนินงานอย่างพิถีพิถัน สร้างสรรค์ และไร้ที่ติ