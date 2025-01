“MAGURO” ทุ่ม 60 ล.ครึ่งปีแรก เปิด "ทงคัตสึ อาโอกิ" 4 สาขารวด

ผู้จัดการรายวัน360 - “MAGURO” พร้อมลุยเปิด ทงคัตสึ อาโอกิ เพิ่มเป็น 5 สาขาในครึ่งปีแรก2568นี้ ในศูนย์การค้าชั้นนำ ด้วยโปรโมชัน โดนใจเหล่าสาวก MAGURO ตามแบบฉบับ “Give More” ให้มากกว่าที่ขอ ด้าน “CouCou” ร้านอาหาร สไตล์ตะวันตก มีคิวจองออนไลน์เต็มเช่นเดียวกันนายจักรกฤติ สายสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท มากุโระ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ภายหลังจากการเปิดตัวแบรนด์ "ทงคัตสึ อาโอกิ" ร้านหมูทอดทงคัตสึพรีเมียม สัญชาติญี่ปุ่นแท้ที่เซ็นทรัล เวิลด์ชั้น 3 โซน Nippon Avenue เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2567ที่ผ่านมาเป็นสาขาแรก ประสบความสำเร็จเกินความคาดหมาย มีลูกค้าเข้าคิวรอรับประทานอาหารอย่างมาก ทุกวัน คิวจองออนไลน์เต็มตลอด ส่งผลให้รายได้เติบโตทะลุเป้าหมาย ทั้งนี้รายได้ต่อบิลสูงกว่า ที่คาดไว้ถึง 50%ร้าน ทงคัตสึ อาโอกิ เป็นร้านหมูทอดทงคัตสึชื่อดังจากประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับความนิยมสูง จนติดอันดับ Tabelog's top 100 ร้านทงคัตสึ ด้วยคะแนนสูงถึง 3.8 คะแนน และได้รับการการันตี ความอร่อยด้วยคะแนน 4 ดาว จาก Tripadvisorบริษัทฯได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การขยายธุรกิจ โดยเร่งดำเนินการเพิ่มเป็น 5 สาขา ภายในครึ่งปีแรกของปี 2568 ตามจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ในกลางเมือง กรุงเทพและยังมีแผนงานที่จะพัฒนาคุณภาพและการบริการของ Tonkatsu AOKI ให้ยกระดับขึ้นไปได้อีกในระยะถัดไปอันใกล้ เช่น การเพิ่มเมนูใหม่ และ พัฒนาคุณภาพของวัตถุดิบหลายชนิด“ เมื่อย้อนกลับไป เมื่อปีที่แล้ว เรามองว่าหมูทอดทงคัตสึเป็น 1 ในเมนูยอดนิยมของคนไทย ที่นักท่องเที่ยวต้องไปลิ้มลองทุกครั้ง เมื่อไปญี่ปุ่น การที่เราสามารถนำแบรนด์ระดับพรีเมียมอย่างทงคัตสึ อาโอกิ เข้ามาในประเทศไทย จะช่วยยก ระดับตลาดทงคัตสึในประเทศไทย ด้วยรสชาติและคุณภาพระดับต้นตำรับญี่ปุ่นแท้ โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงและนิยมรับประทานอาหารคุณภาพสูงและคุ้มค่าคุ้มราคา" นายจักรกฤติ กล่าวนายธีรภพ กรานเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาด กล่าวว่า บริษัทฯ เตรียมแผนขยายสาขาเพิ่มเป็น 5 สาขาในครึ่งปีแรกของปี 2568 หรือเปิดใหม่ 4 สาขา ในศูนย์การค้าชั้นนำ อาทิเช่น One Bangkok, Velaa Sindhorn Village Langsuan, Ekkamai Corner, เซ็นทรัล พระราม 2 ด้วยงบลงทุนทั้ง 5 สาขา 60 ล้านบาท เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมด้วย โปรโมชันต่างๆ ตามแบบฉบับปรัชญา MAGURO “Give More” ให้มากกว่าที่ขอ โดย MAGURO ได้รับสิทธิ์ แต่เพียงผู้เดียวในการเปิดร้านทงคัตสึ อาโอกิ ในประเทศไทยนายจักรกฤติ สายสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร MAGURO กล่าวถึงแบรนด์ CouCou (คุคูว์) ร้านอาหารตะวันตกรูปแบบใหม่ สไตล์ All-Day Dining ที่โครงการ The Flavorhood ที่เปิดตัวในช่วงปลายเดือนธ.ค. 2567 ว่า ได้รับการตอบรับอย่างดีเช่นเดียวกัน ด้วยการจองออนไลน์ที่เต็มทุกรอบ เจาะกลุ่มลูกค้าที่ชื่นชอบการรับประทานอาหาร ในหลากหลายสไตล์เติมเต็ม Ecosystem ของร้านอาหารในเครือมากุโระ กรุ๊ป ได้อย่างดีสำหรับผลการดำเนินงานงวด 9 เดือน ในปี 2567 บริษัทฯ มีรายได้รวมที่ 976 ล้านบาท ขยายตัว 27% มากกว่ารายได้รวมใน 9 เดือนแรกของปี 2566 โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นมาจากสาขาที่เปิดใหม่ 7 สาขา ด้านกำไร สุทธิ 9 เดือนแรกเติบโต 6.2% เป็น 62 ล้านบาท โดยการเติบโตดังกล่าว บริษัทฯได้รับอานิสงส์จาก แผนการขยายสาขาอย่างต่อเนื่องตามแผนที่วางไว้แต่เดิมอยู่แล้ว เพื่อพัฒนาศักยภาพร้านอาหารให้ ตอบโจทย์ ความต้องการ ของกลุ่มลูกค้าอย่างดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลูกค้าเดิม หรือ กลุ่มลูกค้าใหม่ที่เพิ่งเข้ามาใช้บริการปัจจุบัน MAGURO Group มีร้านอาหารในเครือ รวมทั้งหมด 38 ร้านจาก 5 แบรนด์ คือ 1.) MAGURO ร้านอาหารญี่ปุ่นและซูชิสไตล์ระดับพรีเมียม 18 ร้าน 2.) SSAMTHING TOGETHER ร้านปิ้งย่าง สไตล์เกาหลีวัตถุดิบพรีเมียม 6 ร้าน 3.) HITORI SHABU ร้านชาบูและสุกียากี้ หม้อเดี่ยวสไตล์คันไซ 10 ร้าน และร้าน HITORI SUKIYAKI ร้านสุกียากี้คันไซแบบดั้งเดิมในรูปแบบ Authentic Japanese Sukiyaki Course ในรูปแบบ Stand Alone ซึ่งเปิดสาขาแรกที่เอกมัย 12 4.) TONKATSU AOKI ร้านหมูทอด ทงคัตสึ ร้านดังจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งเปิดเมื่อวันที่ 20 ธ.ค. เป็นสาขาแรก ณ เซ็นทรัล เวิลด์ ชั้น 3 และ 5.) CouCou ร้านอาหารรูปแบบ All-Day Dining สไตล์ตะวันตก ณ The Flavorhood ประดิษฐ์มนูธรรม เปิดเมื่อวันที่ 23 ธ.ค. เป็นสาขาแรก