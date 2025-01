บ. ยูนิไทยชิปยาร์ดฯ รับรางวัลสถานประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ต่อเนื่องเป็นปีที่13

นายอภิเชษฐ์ บุญเผื่อน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด เข้าร่วมพิธีรับมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร รางวัลสถานประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ประจำปี 2567 เป็นปีที่่ 13 CSR-DIW Continuous Award 2024 ณ ห้องจูบิลี่บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เป็นการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้ปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนเพื่อเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและจัดการสิ่งแวดล้อมของเมืองอย่างยั่งยืน (CSR DIW to BCG Model for Three Pillars of Sustainability) ประจำปี 2567 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีนายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมในพิธี