NGG JEWELLERY ทุ่มงบกว่า200 ลบ. รับตรุษจีน เดินหน้าอัดแคมเปญดันยอดเต็มสูบ ล่าสุด! จับมือเซ็นทรัลโชว์เครื่องประดับเพชรและทองสุดอลังการมูลค่า 108 ลบ.

“NGG JEWELLERY” ทุ่มงบกว่า 200 ลบ. รับเทศกาลตรุษจีน เดินหน้าอัดแคมเปญดันยอดขายเต็มรูปแบบล่าสุด! จับมือ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) เบอร์หนึ่งอสังหาริมทรัพย์ไทย และผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ ผนึกกำลัง บริษัท สรรพสินค้า เซ็นทรัล จำกัด ในเครือเซ็นทรัลรีเทล เปิดแคมเปญ The Great Chinese New Year 2025” ย้ำแลนด์มาร์กฉลองตรุษจีนที่ดีที่สุด “จับจ่าย ไหว้ กิน เที่ยว ครบจบในที่เดียวที่เซ็นทรัล” พร้อมเปิดตัว MASTERPIECE เครื่องประดับเพชรและทองสุดอลังการ ชุด The Empress of the Phoenix’s Radiant Dominion มูลค่ารวม 108 ล้านบาท สวมใส่โดย “เบลล่า ราณี แคมเปน” ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านจิวเวลรี่ของเมืองไทย พร้อมอัดกิจกรรมส่งเสริมการขายหลากหลายรูปแบบ โปรโมชั่นอย่างเต็มรูปแบบทั่วประเทศ มั่นใจดันยอดขายเทศกาลตรุษจีนโตกว่า 10%นางสาวปัญจรัตน์ ทรัพย์หิรัญกุล ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ บริษัท เอ็นจีจี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เปิดเผยว่า เทศกาลตรุษจีนปีนี้ NGG JEWELLERY ได้ทุ่มงบกว่า 200 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าจัดกิจกรรมอัดแคมเปญดันยอดอย่างเต็มรูปแบบ ล่าสุดจับมือกับศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ในแคมเปญ “The Great Chinese New Year 2025” จัดขึ้นในปีมงคลนี้ซึ่งเป็นปีมะเส็ง และ “NGG JEWELLERY” ในฐานะที่เราเป็นอาณาจักรเครื่องประดับแท้ของขวัญจากธรรมชาติรวมศาสตร์และศิลป์แห่งเครื่องประดับ ทั้งเพชร ทองคำ อัญมณี และนาฬิกา ได้รับความไว้วางใจและอยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานกว่า 40 ปีพร้อมร่วมแคมเปญฯนี้ด้วยการจัดทำโชว์เครื่องประดับเพชร-ทองคำอันประณีตงดงาม มูลค่ารวม 108 ล้านบาทที่ผ่านมาเมื่อเร็วๆนี้ ณ เซ็นทรัลเวิลด์โดยการโชว์เครื่องประดับที่เป็นผลงานระดับ MASTERPIECE นำเสนอความงดงามโดยเบลล่า-ราณี แคมเปน กับชุดมาสเตอร์พีซโดดเด่นด้วย เครื่องประดับหัวทองคำ ทำจากทอง 99.9% ผ่านกระบวนการผลิตด้วยเทคนิคพิเศษแบบ 5 D สีสันโดดเด่น ประดับด้วยเปลือกหอยมุกสีต่างๆ และปิ่นทองคำแท้ 96.5 % เพิ่มความสง่างามอันไร้ที่ติด้วย สร้อยคอล้อมอัญมณีสุดเลอค่า ต่างหู และแหวนทับทิม ประดับด้วยพลอยทับทิมทรงหยดน้ำและเพชร ช่วยเติมเต็มความสวยงามให้สมบูรณ์แบบด้วยความระยิบระยับราวดวงดาว งานศิลป์เปี่ยมด้วยความประณีตและความหรูหราได้รับแรงบันดาลใจจากหงส์และดอกเหมยเป็นสัญลักษณ์มงคลของชาวจีน เติมเต็มความสวยงามและความสง่างามให้เบลล่าด้วยชุดฮั่นฝูอาภรณ์สไตล์จีนโบราณนอกจากนี้ ภายในงานยังได้โชว์อัญมณีต่างๆมากมายที่สวยงามและมากด้วยความหมาย อาทิ1) The Goden Path Collection ด้วยคอเลคชั่นแรงบันดาลใจจากแผ่นดินทองสู่แผ่นทองคำแท้ที่สะท้อนถึงความมั่งมี อุดมสมบูรณ์ที่เปี่ยมด้วยความสุขและความสำเร็จทุกย่างก้าวเหมาะกับการสะสมและมอบเป็นของขวัญสำหรับทุกโอกาส แผ่นทองดีไซน์ด้วยการใช้เทคนิค Security Card เป็นลักษณะพิเศษของแผ่นทองและเป็นแผ่นทอง สคส. เจ้าแรก! มี4ดีไซน์ ทองคำแท้ ใบรับประกัน ฯลฯ 2) เซทมงคลแผ่นทองคำแท้ 99.99% คอเลคชั่นสุดเอ็กซ์คลูซีฟ แรงบันดาลใจ มิตรภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและจีน ออกแบบที่มีลวดลายของมังกรจีน พญานาคไทย รวงข้าว และดอกบัวไทย สร้างสรรค์ด้วยเทคนิคพิเศษ 3) Scarlet Ruby Star Journey การเดินทางแห่งดวงดาวสีทับทิมที่นำพาความฝันให้เป็นจริง สะท้อนถึงพลังแห่งความมุ่งมั่น ความหลงใหลและศรัทธา ดวงดาวเปรียบเมือนทับทิมที่งดงามมีคุณค่า ทับทิม งดงามมีคุณค่าและพลังแห่งความโชคดี 4) Eternal Diamond Glow แสงสว่างเพชรนิรันดร์ที่สะท้อนความหวังและความปรารถนา สัญลักษณ์แห่งความคงทนและงดงามนิรันดร์ 5) Mystic Jade Horizon การผสมผสานระหว่างความงดงามและพลังลึกลับของหยก เป็นอัญมณีแห่งความโชคดี ความสงบ และความสมดุลในชีวิต ที่เต็มด้วยความหวังและพลังแห่งจักรวาล ที่นำไปสู่ความสำเร็จ 6) Pearl Blooming Light แสงที่ผลิบานจากพลังแห่งมุก ความหวังที่สวยงาม เปรียบเสมือนแสงค่อยๆผลิบานจากไข่มุกสัญลักษณ์ความบริสุทธิ์ ความสง่างาม 7) ชุดเครื่องประดับทองคำแท้ ชุดคอ วิจิตรบรรจงที่สะท้อนผ่านเส้นสายทองคำลายฉลุ ที่ไม่เหมือนใครเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ NGG เท่านั้น 8) องค์พิฆเนศทองคำแท้ ความลงตัวของศิลปะและความประณีต ส่งต่อคุณค่าที่ไม่มีวันเสื่อมคลาย สะท้อนความศรัทธาอันยิ่งใหญ่ สัญลักษณ์ความสำเร็จ โชคลาภความรุ่งเรืองส่งต่อรุ่นสู่รุ่นอย่างเหนือกาลเวลาแต่ละชิ้นผลงานที่นำมาโชว์ภายในงานได้รับแรงบันดาลใจ ที่เรื่องราวที่สำคัญๆ ผ่านการออกแบบที่ประณีต กระบวนการผลิตที่บรรจง ของช่างฝีมือไทยที่โด่งดังไกลทั่วโลก ออกมาเป็นเครื่องประดับอันทรงคุณค่า ทั้ง 8 ผลงาน มูลค่ากว่า 30 ล้านบาท สุด Exclusive ลิขสิทธิ์แท้จาก NGG เพื่อเสริมพลังแห่งความเจริญรุ่งเรืองส่งเสริมความร่ำรวย มั่งคั่ง มีความสุข ความสำเร็จและโอกาสใหม่ๆ มาสู่ชีวิตตลอดทั้งปีพร้อมกันนี้ ได้ทุ่มงบกว่า 200 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าจัดกิจกรรมอัดแคมเปญอย่างต่อเนื่องเต็มรูปแบบ และตั้งแต่วันนี้ - 29 มกราคม 2568 เซ็นทรัล เวสต์เกต ลานชั้น1 เราได้ร่วมกิจกรรมที่เป็นไฮไลต์ ทั้งการไหว้เทพเจ้าไฉชิงเอี๊ย เปิดดวงรับปีงู โดยหมอช้าง เคล็ดลับการแต่งบ้าน จัดฮวงจุ้ย ฯลฯ รวมทั้งยังมีสินค้าเสริมดวง แต่ละปีนักษัตร ให้เลือกซื้อมากมายตามความชอบ อาทิ สินค้าเสริมดวงเรื่องความรัก เรื่องสุขภาพ เรื่องการงาน การเงินและค้าขาย แต่ละปีนักษัตรให้เลือกซื้อมากมายตามความชอบอีกด้วย พร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษ! เมื่อซื้อจี้กังหัน รับสร้อยมูลค่า 1,290 บาท ชาร์มมี่ ซื้อแผ่นทอง 2 แผ่น ราคา 2,500 จาก 2,700 บาท มูราโน่ ซื้อ 2 ชิ้น 1,300 บาท ปกติ 2,600 บาท แบรนด์ 24K Jewelry พิเศษ999 ปกติ 1,199 บาท ช้อปครบ 8,000 รับสร้อยข้อมือปี่เซี่ยหยก 1,790 บาท พร้อมรับอั่งเปาอีกมากมาย มั่นใจดันยอดขายรับเทศกาลตรุษจีนโตกว่า 10%ท่านที่สนใจสามารถสั่งจองของขวัญเสริมมงคลสุดล้ำค่าฉลองปีมะเส็งได้แล้วที่ NGG jewellery ทุกสาขา หรือสอบถามรายละเอียด โทร 02- 821-5983 เว็บไซต์ www.nggjewellery.com Facebook: NGG Jewellery และ LINE OA: @nggjewellery และพิเศษสุด! เมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่วันนี้ -28 กุมภาพันธ์ 2568 สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 30,000 บาท ตามมาตรการ “Easy E-Receiptและออกใบกำกับภาษีและใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) ได้อีกด้วย