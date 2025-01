Wellness Clinic ผนึก TPC มอบสิทธิ์หรู ดันไทยฮับเวลเนสท่องเที่ยวสุขภาพโลก

ผู้จัดการรายวัน 360 – Wellness Clinic ผนึก Thailand Privilege Cardส่งสิทธิประโยชน์อัลตรา ลักชัวรี นำเสนอบริการที่มาพร้อมสิทธิประโยชน์พิเศษแก่ชาวต่างชาติระดับสูง ผลักดันประเทศไทย ขึ้นแท่น Wellness Hub Thailand และ Top 5 จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลกบีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก (BDMS Wellness Clinic) คลินิกสุขภาพเชิงป้องกันของประเทศไทย ในเครือ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS ร่วมกับ บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด (Thailand Privilege Card) ผู้ให้บริการบัตรสมาชิกไทยแลนด์ พริวิเลจ เอกสิทธิ์วีซ่าพำนักระยะยาว ภายใต้การกำกับดูแลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) นำเสนอบริการที่มาพร้อมสิทธิประโยชน์พิเศษแก่ชาวต่างชาติระดับสูง ผลักดันประเทศไทย ขึ้นแท่น Wellness Hub Thailand และ Top 5 จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลกจากรายงานของ Global Wellness Institute (GWI) องค์กรไม่แสวงผลกำไรที่ศึกษาและวิจัยด้านสุขภาพเชิงป้องกันและอุตสาหกรรมเวลเนสทั่วโลก เผยข้อมูลด้านการเติบโตของอุตสาหกรรมเวลเนสล่าสุดว่า ในปีพ.ศ. 2566 (ค.ศ. 2023) ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพมีมูลค่าสูงถึง 6.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ และคาดว่าในปีตค.ศ 2028 จะมีมูลค่าสูงขึ้นเป็น 9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเติบโตเฉลี่ยปีละ 7.3% สูงกว่า GDP โลกซึ่งอยู่ที่ 4.8% สะท้อนให้เห็นว่า ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพมากขึ้น จนทำให้ผู้ประกอบการตอบรับ เทรนด์ด้านธุรกิจสุขภาพอย่างรวดเร็วนายแพทย์ตนุพล วิรุฬหการุญ ประธานคณะผู้บริหาร บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก และบีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศยุทธศาสตร์ด้านธุรกิจท่องเที่ยวที่สำคัญของโลก และมีปัจจัยหลักในการดึงดูดชาวต่างชาติคุณภาพสูงให้เข้ามาพำนักระยะยาว ได้แก่ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่งดงาม อาหารไทยที่มีเอกลักษณ์ วัฒนธรรมไทยและการบริการที่มีคุณภาพ การแพทย์แผนไทยที่ผสานสมุนไพรอย่างมีประสิทธิภาพ และความก้าวหน้าด้านการแพทย์ที่เทียบเท่ามาตรฐานสากลปัจจัยเหล่านี้ช่วยสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน และผลักดันให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางชั้นนำสำหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความร่วมมือในครั้งนี้ จะถือเป็นก้าวสำคัญที่จะส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านศักยภาพการแพทย์ไทยสู่กลุ่มชาวต่างชาติที่มีกำลังซื้อสูงและมีคุณภาพ ส่งผลให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญสำหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการพำนักระยะยาวปัจจุบัน โลกของเรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคสมัยของสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ (Aged Society) ประกอบกับเทรนด์การดูแลสุขภาพที่ได้เติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดท่ามกลางคนรุ่นใหม่ ส่งผลให้ผู้คนทั่วโลก หันมาใส่ใจกับการดูแลสุขภาพแบบ Preventive Medicine หรือการป้องกันก่อนเกิดโรคมากขึ้น โดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ Non-Communicable Diseases (NCDs) เช่น โรคความดัน โรคเบาหวาน โรคเส้นเลือดในสมองตีบ/แตก/ตัน โรคอ้วน โรคเครียด และโรคมะเร็งบีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก ในฐานะศูนย์ดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน เล็งเห็นโอกาสในการเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันประเทศไทย สู่การเป็น Wellness Destination of the World ผ่านการให้บริการการดูแลสุขภาพด้วยหลัก Scientific Wellness และเทคโนโลยีการตรวจสุขภาพเชิงป้องกันที่ทันสมัย ตอบโจทย์ความต้องการด้านการดูแลสุขภาพของคนรุ่นใหม่ในมิติที่หลากหลายนอกจากนี้ นายแพทย์ตนุพล กล่าวเพิ่มเติมว่า “ความร่วมมือกับ ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด ในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้ประเทศไทยมุ่งสู่จุดหมายปลายทางทางด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก ผู้ถือบัตร ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จะสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ด้านการดูแลสุขภาพในหลากหลายมิติ เช่น การตรวจสุขภาพระดับเซลล์ การตรวจความยาวเทโลเมียร์เพื่อประเมินอายุเซลล์ การตรวจ Epigenetics เพื่อหาความเสี่ยงในการเกิดโรคต่าง ๆ ในอนาคต การตรวจสมดุลฮอร์โมน วิตามิน แร่ธาตุ และสารต้านอนุมูลอิสระ รวมถึงการออกแบบการดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคล (Personalized Medicine) ตามหลักเวชศาสตร์วิถีชีวิต (Lifestyle Medicine) และการปรุงวิตามินเฉพาะบุคคล (Personalized Supplements)”นายมนาเทศ อันนวัฒน์ เพรสซิเดนท์ บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด กล่าวว่า “การร่วมมือกับ บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก ครั้งนี้ เป็นการจับมือพันธมิตรด้าน Health & Wellness เพื่อนำเสนอบริการแก่สมาชิกชาวต่างชาติกว่า 37,000 คน เรามีความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอศักยภาพของการแพทย์และบริการด้านสุขภาพไทยผ่านการให้บริการสิทธิประโยชน์ของบริษัทฯ ซึ่งเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นในการยกระดับการให้บริการ ผลักดันการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของไทยโดยไทยแลนด์ พริวิเลจ เชื่อมั่นในศักยภาพด้านการแพทย์ระดับสากลของ บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก แก่ชาวต่างชาติคุณภาพสูงที่ต้องการพำนักในไทย และกลุ่มที่ใส่ใจสุขภาพที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน นอกจากนี้ ความร่วมมือยังครอบคลุมการพัฒนาแพ็กเกจบริการพิเศษที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ชาวต่างชาติระดับสูง“ความร่วมมือนี้ จึงเป็นการผสานจุดแข็งของทั้งสององค์กรเพื่อมอบประสบการณ์ด้านสุขภาพและการพำนักระยะยาวในประเทศไทยพร้อมสิทธิประโยชน์ด้านไลฟ์สไตล์อื่น ๆ ในมิติที่หลากหลาย โดยเฉพาะบริการทางการแพทย์ตามมาตรฐานสากล และสิทธิประโยชน์พิเศษที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของสมาชิกโดยเฉพาะ พร้อมส่งเสริมให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นจุดหมายปลายทางอันดับต้น ๆ ของโลกสำหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หรือ Wellness Destination of the World อย่างยั่งยืนและแข็งแกร่ง”บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก และ บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ #TeamThailand เพื่อช่วยผลักดันประเทศไทยสู่การเป็น Wellness Destination of the World ผ่านการมอบบริการด้านการดูแลสุขภาพที่ผสานแผนการดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคล เข้ากับศาสตร์การแพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน ภายใต้การดำเนินการผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย ด้วยจุดมุ่งหมายในการส่งเสริมสุขภาพให้คนทั่วโลกได้มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน