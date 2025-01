ทย.คาดตรุษจีนผู้โดยสาร เที่ยวเมืองรองกว่า 2.2 แสนคน เพิ่มระบบอัตโนมัติบริการเพื่อความรวดเร็ว

ทย.คาดเทศกาลตรุษจีนผู้โดยสารท่องเที่ยวเมืองรองกว่า 220,000 คน “มนพร” สั่งเตรียมพร้อมอำนวยความสะดวก ตรวจเข้ม อาวุธ- สัมภาระ เก็บกวาดวัสดุบนผิวรันเวย์ เพื่อความปลอดภัยสูงสุดนางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า สำหรับเทศกาลตรุษจีนที่กำลังจะมาถึงในช่วงปลายเดือนมกราคมนี้ ได้สั่งการให้กรมท่าอากาศยาน (ทย.) เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวก ปลอดภัยให้กับผู้โดยสารและนักท่องเที่ยว ณ ท่าอากาศยานในสังกัดทุกแห่ง โดยเฉพาะท่าอากาศยานลำปาง อุดรธานี ขอนแก่น สกลนครและสุราษฎร์ธานี ที่มีการจัดงานฉลองเทศกาลตรุษจีนอย่างยิ่งใหญ่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองและจังหวัดใกล้เคียง คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวและร่วมเฉลิมฉลองเป็นจำนวนมากโดย ทย. รายงานว่า สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ได้ขอเพิ่มเที่ยวบินเช่าเหมาลำจากไต้หวัน ทำการบินด้วยเครื่องบิน B738ความจุ 189 ที่นั่ง เส้นทางไทเป –สุราษฎร์ธานี – ดอนเมือง ในวันที่ 29 มกราคม 2568 และเส้นทางดอนเมือง – สุราษฎร์ธานี – ไทเป ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2568 คาดว่าจะมีผู้โดยสารเดินทางไม่ต่ำกว่า 360 คนนางมนพร กล่าวว่า ได้เน้นย้ำให้ ทย. เร่งนำเทคโนโลยีมาอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสาร ด้วยการให้บริการระบบตรวจบัตรโดยสารขึ้นเครื่องบิน Common Use Passenger Processing System (CUPPS) ให้ครบทุกท่าอากาศยานในสังกัดโดยเร็ว เพื่อช่วยให้การเช็คอิน การขึ้นเครื่องบิน และการตรวจสอบข้อมูลการเดินทางของผู้โดยสารดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และเมื่อมีผู้โดยสารจำนวนมากหรือมีการเปลี่ยนแปลงตารางบินก็สามารถปรับการใช้งานของเคาน์เตอร์เช็คอินให้เหมาะสมได้ทันที ซึ่งระบบนี้จะช่วยให้ผู้โดยสารได้รับบริการด้านการเดินทางทางอากาศที่สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันก็ช่วยให้ท่าอากาศยานและสายการบินลดต้นทุนการจัดการและการใช้ทรัพยากร รวมถึงให้พัฒนา Application Thai Flight Info ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้มาใช้บริการท่าอากาศยานตรวจสอบข้อมูลตารางบินสำหรับท่าอากาศยานของ ทย. รวมถึงให้บริการมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ ให้ทันสมัยและตรงความต้องการของผู้ใช้งานมากขึ้นด้วยนอกจากนี้ ได้สั่งการให้ ทย. บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวในการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว สะดวกสบาย ไร้รอยต่อตามนโยบายของ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รวมถึงการอำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) กำหนด เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้โดยสารในการเดินทางท่องเที่ยวเมืองรองในช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้นายดนัย เรืองสอน อธิบดีกรมท่าอากาศยาน กล่าวว่า ปัจจุบันท่าอากาศยานที่มีระบบ CUPPS ให้บริการแล้ว ได้แก่ ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี อุบลราชธานี ขอนแก่น นครศรีธรรมราช พิษณุโลก ได้ตรวจสอบการใช้งานของระบบ CUPPS และระบบย่อย ได้แก่ ระบบ Common Use Terminal Equipment (CUTE) สำหรับบริการเชื่อมต่อไปยังระบบลงทะเบียนผู้โดยสารและตรวจบัตรโดยสารก่อนขึ้นเครื่องของผู้ดำเนินการเดินอากาศ ระบบ Common Use Self - Service System (CUSS) สำหรับบริการเชื่อมต่อไปยังระบบลงทะเบียนผู้โดยสารของผู้ดำเนินการเดินอากาศ เพื่ออำนวยความสะดวกบริการออกบัตรโดยสารด้วยตนเองแก่ผู้โดยสาร และระบบ Common Use Bag Drop (CUBD) with Self Bag Drop Application สำหรับบริการรับกระเป๋าสัมภาระผู้โดยสารที่รองรับการให้บริการแก่ผู้ดำเนินอากาศและผู้ใช้บริการที่เกี่ยวข้องสามารถใช้งานร่วมกันได้ เพื่อการบริการรับกระเป๋าสัมภาระของผู้โดยสารด้วยตนเอง ณ จุดให้บริการที่กำหนดไว้ในท่าอากาศยาน ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่คอยบริการและแนะนำการใช้งาน ซึ่ง ทย. จะเร่งนำระบบ CUPPSไปให้บริการให้ครบทุกท่าอากาศยานโดยเร็วทั้งนี้ ทย.คาดการณ์ว่าในช่วงเทศกาลตรุษจีน ระหว่างวันที่ 27 – 31 มกราคม 2568ท่าอากาศยานในสังกัด ทย. จะมีเที่ยวบินทั้งหมด 1,380 เที่ยว เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 4.62%และคาดว่าจะมีผู้โดยสารเดินทาง 221,005 คน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 14.32 %@ตรวจเข้ม อาวุธ- สัมภาระ เก็บกวาดวัสดุบนผิวรันเวย์ด้านความปลอดภัย ได้เน้นย้ำให้ท่าอากาศยานในสังกัดตรวจสอบการทำงานของเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ Explosive Detection System (EDS) X- Ray พร้อมอุปกรณ์สำหรับตรวจสัมภาระลงทะเบียนและเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ Liquic Explosive Detection System (LEDS) และอุปกรณ์ประกอบระบบสำหรับการตรวจค้นสัมภาระไม่ลงทะเบียน ส่วนความปลอดภัยสำหรับอากาศยานได้นำรถกวาดดูดเก็บกวาดสิ่งแปลกปลอม (Foreign Object Debris : FOD) และจัดกิจกรรม FOD Walk ทั้งในทางวิ่ง ทางขับ และลานจอดอากาศยาน เพื่อกำจัดสิ่งแปลกปลอมที่อาจเป็นอันตรายต่อการขึ้น - ลง ของอากาศยาน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศและข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)นอกจากนี้ ท่าอากาศยานในสังกัดทุกแห่งได้จัดกิจกรรม “สนามบินมีชีวิต” ด้วยการจัดสถานที่ประดับตกแต่งจุดเช็คอินสำหรับถ่ายภาพเทศกาลตรุษจีน จัดทำสื่ออวยพรเทศกาลตรุษจีนประชาสัมพันธ์ภายในท่าอากาศยานการเปิดเพลงภายในอาคารที่พักผู้โดยสาร ซึ่งท่าอากาศยานที่มีกิจกรรมพิเศษ อาทิ ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีร่วมกับสายการบินไทยไลอ้อนแอร์แจกของที่ระลึกต้อน และการแสดงเชิดสิงโต ต้อนรับเที่ยวบินจากไต้หวัน ท่าอากาศยานกระบี่จัดสถานที่บริเวณโถงอาคารผู้โดยสารขาออก ภายใต้แนวคิด “เปอนารากันแห่งอันดามัน” เป็นแลนด์มาร์คสำหรับถ่ายรูป ท่าอากาศยานสกลนครจัดการแสดงเชิดสิงโต และท่าอากาศยานอุดรธานีจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย – จีน