ห้าดาว คว้า 3 รางวัลใหญ่ 'แฟรนไชส์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2024' พร้อมเคียงข้างผู้ประกอบการสู่ธุรกิจมั่นคง

(FIVE STAR) ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านแฟรนไชส์อาหารในประเทศไทยมากว่า 40 ปี คว้าจากเวทีจัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้แก่(BEST FOOD FRANCHISE),(FRANCHISE OF THE YEAR 2024) และ(BEST EXPORT FRANCHISE) การันตีความสำเร็จที่สะท้อนถึงคุณภาพ ความคุ้มค่า และความยั่งยืนที่ห้าดาวส่งมอบแก่ผู้บริโภคและนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิดในทุกมื้ออาหารกล่าวว่า ห้าดาว มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และการที่เราได้รับ 3 รางวัลจากกระทรวงพาณิชย์ในครั้งนี้ เป็นสิ่งยืนยันความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการต่อธุรกิจ ที่พร้อมส่งมอบ 'คุณค่า' ผ่านเมนูคุณภาพ ควบคู่กับความสุขในทุกมื้อจนถึงโต๊ะอาหารทุกครอบครัว เพราะเราเชื่อว่า ความสำเร็จที่แท้จริงคือ ผู้บริโภคต้องได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพ คุ้มค่า ดีต่อสุขภาพ และผู้ประกอบการเติบโตไปพร้อมกัน"ปัจจุบัน ห้าดาวต่อยอดอาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคง แก่ผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารกว่า 4 ทศวรรษ ขยายสาขาไปกว่า 10,000 แห่งทั่วโลก ในประเทศไทยมีจำนวน 5,000 สาขา และอีก 5,000 สาขาในต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการสานต่อความสำเร็จ สร้างเถ้าแก่ที่เข้มแข็งมีคุณภาพ ส่งต่ออาหารคุณภาพปลอดภัยสู่ผู้บริโภค โดยมีบริษัทฯ เป็น “เพื่อนแท้ทางธุรกิจ” ช่วยสร้างโอกาสและสนับสนุนงานในทุกด้าน ด้วยกลยุทธ์ที่โดดเด่น ประกอบกับความน่าเชื่อถือในการดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีมาอย่างยาวนาน สามารถตอบโจทย์ผู้ประกอบการให้เติบโตทางธุรกิจอย่างมั่นคง" นายสุนทร กล่าวเป็นแบรนด์ร้านอาหารแฟรนไชส์ที่ครองใจทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภคมาอย่างยาวนาน พร้อมยึดมั่นใน 4 ความคุ้มค่า ประกอบด้วย: การปรุงไก่และเมนูต่างๆ ด้วยสูตรเฉพาะที่ให้ความ 'นุ่ม หอม กลมกล่อม' อร่อยอย่างลงตัว: ทุกกระบวนการผลิตได้รับการดูแลด้วยมาตรฐานระดับสากล เพื่อส่งมอบอาหารที่มีประโยชน์ และสร้างสุขภาพที่ดีแก่ผู้บริโภค: ยึดมั่นในความเต็มที่ โดยไม่ลดปริมาณหรือคุณภาพสินค้าลง แม้ในภาวะวิกฤติหรือภัยพิบัติต่างๆ และ: มอบอาหารที่ 'คุ้มค่าที่สุด' ในราคาที่ทุกคนเข้าถึงได้ทั้งนี้เปิดโอกาสให้นักลงทุนรุ่นใหม่ที่กำลังมองหาธุรกิจในอุตสาหกรรมอาหาร เป็นธุรกิจแฟรนไชส์ที่สามารถเข้าถึงและเริ่มต้นได้ง่าย ด้วยรูปแบบการลงทุนที่ยืดหยุ่นตามความต้องการของผู้ประกอบการ และมีการสนับสนุนจากทีมงานมืออาชีพ ผู้ที่สนใจเป็นเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://fivestar.in.th หรือ โทร. 02-800-8000