สบพ.หารือ กรมการบินพลเรือน สปป.ลาว ต่อยอดฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินร่วมกัน

สถาบันการบินพลเรือน หารือความร่วมมือ กรมการบินพลเรือนสปป.ลาว เตรียมพร้อมฝึกอบรมบุคลากรการบิน มาตรฐานสากลเมื่อวันที่ 16 -17 มกราคม 2568 นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) พร้อมด้วย ดร.วราภรณ์ เต็มแก้ว รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร คณะผู้บริหารและคณาจารย์ สบพ. เดินทางเยือนกรมการบินพลเรือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือ Department of Civil Aviation of Lao PDR (DCAL) ณ กรุงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ตามคำเชิญของ Mr.Viengxay Singkham อธิบดีกรมการบินพลเรือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งถือเป็นการต่อยอดเมื่อครั้งที่ สบพ.เข้าร่วมประชุมระดับผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 59 ณ เมืองเซบู สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 14 – 18 ตุลาคม 2567 ที่ผ่านมาโดย สบพ.ได้หารือความร่วมมือในการเป็นพันธมิตรด้านการฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินระหว่าง สบพ. และ DCAL ในฐานะที่ทั้งสองหน่วยงานต่างมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน และมีความสัมพันธ์อันดีมาอย่างยาวนาน รวมทั้งนำเสนอภารกิจ ข้อมูลหลักสูตรและการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน การเพิ่มขีดความสามารถของศูนย์ฝึกการบิน อ.หัวหิน ต่ออธิบดี ผู้บริหาร ตลอดจนหน่วยงานด้านการบินหลักของกรมการบินพลเรือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพการจัดฝึกอบรมที่ได้มาตรฐานสากลความเป็นเลิศสูงสุดในการผลิตบุคลากรด้านการบินภายในภูมิภาคและได้เชิญท่านอธิบดีฯ เดินทางไปประเมินคุณภาพ รวมถึงรับรองหลักสูตรของ สบพ. ในอนาคตอีกด้วย โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมการหารือทั้งสิ้น 7 หน่วยงาน ประกอบด้วย 1. กรมการบินพลเรือน สปป.ลาว (Department of Civil Aviation of Lao PDR (DCAL)) 2. Civil Aviation Training Center of Laos PDR 3. Laos Air Navigation Services (LANS) 4.Lao Airlines 5. Lao Skyway 6. Lanxang Airways International และ 7. Lao-Japan Airport Terminal Service (L-JATS)นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 17 ม.ค.2568 ผู้ว่าการ สบพ. และผู้บริหารได้เข้าเยี่ยมคารวะ Mr. Saysongkham Manodham รองรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง (Minister of Ministry of Public Works and Transport (MPWT)) สปป.ลาว พร้อมหารือเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรด้านการบินของ สปป.ลาว โดยเฉพาะนักบิน เจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศ และเจ้าหน้าที่บริการภาคพื้น ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานสากล และส่งเสริมความปลอดภัยด้านการบินในระดับภูมิภาคอีกด้วย ทั้งนี้ผู้ว่าการ สบพ.และผู้บริหารได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่ปฏิบัติงานของหน่วยงานด้านการบินของ สปปล. ได้แก่ 1.Civil Aviation Training Center of Laos PDR 2. Laos Air Navigation Services (LANS) 3.Lao-Japan Airport Terminal Service (L-JATS) เพื่อสำรวจศักยภาพในการจัดทำแผนการฝึกอบรมให้กับบุคลากรของกรมการบินพลเรือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวการเดินทางมาเยือนฯ ในครั้งนี้ ได้สร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพและมาตรฐานการฝึกอบรมระดับสากลของ สบพ. ต่อหน่วยงานด้านการบินของ สปปล. ทำให้ Mr. Singkham อธิบดีและคณะผู้บริหารของกรมการบินพลเรือน สปปล. จึงมีกำหนดเดินทางมาเยี่ยมชม สบพ. กรุงเทพฯ และ ศูนย์ฝึกการบิน อ.หัวหิน ระหว่างวันที่ 5 - 8 มีนาคม 2568 เพื่อหารือแนวทางต่อยอดความร่วมมือการสร้างบุคลากรด้านการบินที่มีมาตรฐาน ระหว่างสองหน่วยงานในลำดับต่อไป