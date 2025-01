“นภินทร” มอบรางวัล Thailand Franchise Award 2024 ยกย่องธุรกิจต้นแบบแฟรนไชส์แห่งปี หนุนสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้อย่างยั่งยืน

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประกาศผลการประกวดรางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทย ครั้งที่ 5 ประจำปี 2567 “Thailand Franchise Award 2024 : TFA 2024” พร้อมจัดพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติให้ผู้ประกอบธุรกิจที่สามารถฝ่าด่านหลักเกณฑ์การประกวดอย่างเข้มข้น เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ได้แสดงศักยภาพด้านการบริหาร จัดการธุรกิจที่มีมาตรฐานสากล ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ซื้อและผู้สนใจลงทุน โดยตั้งใจใช้รูปแบบธุรกิจแฟรนไชส์เป็นทางเลือกช่วย “สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้” ให้ประชาชนได้มีโอกาสเป็นเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีมาตรฐาน ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า มีรายได้ที่มั่นคงนายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้จัดการประกวด “รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทย ประจำปี 2567 Thailand Franchise Award 2024 : TFA 2024” โดยกำหนดหลักเกณฑ์ให้ธุรกิจที่สมัครเข้าร่วมการประกวดต้องจดทะเบียนนิติบุคคล เป็นแฟรนไชส์ซอร์ (Franchisor) และเป็นธุรกิจที่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งในปี 2567 มีธุรกิจแฟรนไชส์สมัครเข้าร่วมประกวดรวมทั้งสิ้น 50 แบรนด์ โดยมีเพียง 10 แบรนด์ ที่สามารถฝ่าฟันจนผ่านหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกอย่างเข้มข้นเข้าสู่รอบสุดท้าย จนสามารถคว้าโล่รางวัลอันทรงเกียรติ พร้อมประกาศเกียรติคุณในฐานะต้นแบบของธุรกิจแฟรนไชส์ไทย โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้แบ่งรางวัลการประกวดออกเป็น 5 ประเภท 13 รางวัล ได้แก่ รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทยยอดเยี่ยมตามขนาด จำนวน 3 รางวัล รางวัลแฟรนไชส์ไทยยอดเยี่ยมรายอุตสาหกรรม จำนวน 5 รางวัล รางวัลแฟรนไชส์ไทยยอดเยี่ยมโดดเด่นเฉพาะด้าน จำนวน 2 รางวัล รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ จำนวน 1 รางวัล และ รางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทยแห่งปี จำนวน 2 รางวัลรมช.นภินทร กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงพาณิชย์ ได้วางแนวทางการสนับสนุนแฟรนไชส์อย่างเป็นรูปธรรมและครบวงวจร ตั้งแต่การรวบรวมทำเลการค้า โดยได้มีจัดทำเว็บไซต์ที่รวบรวมพื้นที่ทำเลการค้ากว่า 19,000 แห่ง ทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้สนใจ ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์และ SME สามารถเลือกทำเลการค้าที่เหมาะสมกับตนเองในการเริ่มธุรกิจการสนับสนุนด้านการเงินและการแนะนำทางธุรกิจ โดยร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร เช่น สถาบันการเงินต่างๆ สมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์ ห้างสรรพสินค้า สถานีบริการน้ำมัน เป็นต้น โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะคอยทำหน้าที่เป็นเสมือนพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือดูแลผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคง ซึ่งความร่วมมือจากหน่วยงานพันธมิตรหลายภาคส่วนนี้ จะช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์สามารถสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว ตลอดจนขยายธุรกิจต่อไปได้ในอนาคตผู้ที่ได้รางวัล Thailand Franchise Award 2024 เป็นธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีความโดดเด่น ซึ่งจะได้รับการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า รวมทั้งได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและหน่วยงานพันธมิตรจัดขึ้น อีกทั้ง ธุรกิจของท่านจะเป็นทางเลือกในลำดับต้นๆ ให้กับผู้ที่ต้องการสร้างงาน สร้างอาชีพ เนื่องจากธุรกิจของท่านได้รับการการันตีแล้วว่า เป็นธุรกิจที่สามารถทำได้จริง และมีโอกาสประสบความสำเร็จได้มากกว่าการลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ที่สำคัญขอให้รักษามาตรฐานการบริหารจัดการธุรกิจและควบคุมคุณภาพของสินค้าให้ดีตลอดไป ซึ่งจะทำให้ธุรกิจของท่านมีแต้มต่อและได้เปรียบในการแข่งขันผู้สนใจลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.dbd.go.th หรือ http://franchise.dbd.go.th และสอบถามข้อมูลได้ที่กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทรศัพท์หมายเลข 0 2547 5953 และสายด่วน 1570ผลการประกวดรางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทย ประจำปี 2567(Thailand Franchise Award 2024 : TFA 2024)ลำดับ รางวัลที่ได้รับ ชื่อแบรนด์ ชื่อบริษัท1. รางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดย่อมยอดเยี่ยม(BEST SMALL FRANCHISE) ชิกกี้ ชิก (Chicky Chic) บริษัท พนัส อินเตอร์ฟู๊ดส์ จำกัด2. รางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดกลางยอดเยี่ยม(BEST MEDIUM FRANCHISE) T-ZA ชาปากยูน บริษัท หาดใหญ่ ที-ซ่า กรุ๊ป จำกัด3.รางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดใหญ่ยอดเยี่ยม(BEST LARGE FRANCHISE) เดอะ พิซซ่า คอมปะนี บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)4. รางวัลแฟรนไชส์ไทยอาหารยอดเยี่ยม(BEST FOOD FRANCHISE) FIVE STAR บริษัท ซีพีเอฟ เรสเทอรองท์ แอนด์ ฟู้ดเชน จำกัด5. รางวัลแฟรนไชส์ไทยเครื่องดื่มยอดเยี่ยม(BEST BEVERAGE FRANCHISE) Coffee Journey บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)6. รางวัลแฟรนไชส์ไทยบริการยอดเยี่ยม(BEST SERVICE FRANCHISE) Wizard Auto Care บริษัท ที.อาร์.โปรดักส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด7. รางวัลแฟรนไชส์ไทยค้าปลีกยอดเยี่ยม(BEST RETAIL FRANCHISE) Dezpax บริษัท แพ็คเวิร์คส์ จำกัด8. รางวัลแฟรนไชส์ไทยการศึกษายอดเยี่ยม(BEST EDUCATION FRANCHISE) Math Talent by Dr.Ying บริษัท แมท ทาเล้นท์ จำกัด9. รางวัลแฟรนไชส์ไทยโกอินเตอร์ยอดเยี่ยม(BEST EXPORT FRANCHISE) เดอะ พิซซ่า คอมปะนี บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)10. รางวัลแฟรนไชส์ไทยนวัตกรรมยอดเยี่ยม(BEST INNOVATION FRANCHISE) Trendy Wash บริษัท เออเบิ้นเวย์ จำกัด11. รางวัลแฟรนไชส์จากต่างประเทศยอดเยี่ยม(BEST OVERSEAS FRANCHISE) Dairy Queen บริษัท ไมเนอร์ ดีคิว จำกัด12. รางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทยดาวรุ่ง(FRANCHISE RISING STAR 2024) Coffee Journey บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)13. รางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทยแห่งปี(FRANCHISE OF THE YEAR 2024) เดอะ พิซซ่า คอมปะนี บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)