สมาคมการค้าสตาร์ทอัพไทย เปิดตัว 'สารานุกรมธุรกิจสตาร์ทอัพ' เชื่อมข้อมูลผู้ประกอบการ ยกระดับธุรกิจสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

กล่าวว่า โครงการสารานุกรมธุรกิจสตาร์ทอัพไทย (Thailand Startup Directory) ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการพัฒนาระบบนิเวศของธุรกิจสตาร์ทอัพในประเทศไทย โดยแพลตฟอร์มนี้ถูกออกแบบมาให้เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ ภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่ออำนวยความสะดวกและเสริมสร้างโอกาสให้กับทุกภาคส่วน โดยสารานุกรมธุรกิจสตาร์ทอัพไทยจะรวบรวมข้อมูลที่ครอบคลุม ตั้งแต่ข้อมูลของบริษัทในระยะเริ่มต้น (Early Stage) ไปจนถึงบริษัทที่ได้รับการระดมทุนแล้ว รวมถึงข้อมูลสินค้าและบริการ ตลอดจนข้อมูลการระดมทุนในรูปแบบต่าง ๆ นอกจากนี้ยังรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งทุนจากทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อนำเสนอโอกาสและการสนับสนุนที่เหมาะสม ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาธุรกิจได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืนการจัดทำโครงการนี้ยังช่วยเติมเต็มช่องว่างที่ประเทศไทยยังไม่มีฐานข้อมูลกลางสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพ ทำให้หน่วยงานต่าง ๆ เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) และสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) สามารถใช้ข้อมูลในแพลตฟอร์มนี้เพื่อประกอบการตัดสินใจ วางแผน และพัฒนานโยบายสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพได้อย่างมีประสิทธิภาพผมมั่นใจว่าโครงการนี้ จะช่วยสร้างโอกาสให้สตาร์ทอัพไทยกว่า 300 รายในระยะเริ่มต้นได้เชื่อมโยงกับแหล่งทุนอุตสาหกรรม และหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงได้รับการสนับสนุนในมิติต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและตรงจุด อันจะนำไปสู่การสร้างระบบนิเวศธุรกิจสตาร์ทอัพที่แข็งแกร่งและการเติบโตอย่างยั่งยืนของเศรษฐกิจไทยในอนาคตโครงการ สารานุกรมธุรกิจสตาร์ทอัพไทย (Thailand Startup Directory) ได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) ซึ่งมีวิสัยทัศน์ในการส่งเสริมศักยภาพของธุรกิจสตาร์ทอัพไทย โดยมุ่งหวังให้ธุรกิจเหล่านี้พัฒนาและเติบโตจนสามารถเข้าสู่ตลาดทุนในอนาคตได้อย่างมั่นคง อีกทั้งโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายในการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลที่ครอบคลุมทุกมิติของธุรกิจสตาร์ทอัพไทยอย่างเป็นระบบและครบถ้วน อันประกอบไปด้วย ประวัติการระดมทุนของบริษัทสตาร์ทอัพ เพื่อแสดงถึงศักยภาพและความน่าเชื่อถือทางการเงินของธุรกิจ, ลักษณะของสินค้าและบริการ ที่สะท้อนถึงนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ของสตาร์ทอัพ รวมถึง แผนการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐในอดีต ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงบทบาทและความสำคัญของหน่วยงานภาครัฐในการส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพภายในงานเปิดตัวโครงการ “สารานุกรมธุรกิจสตาร์ทอัพไทย (Thailand Startup Directory)” มีการจัดเสวนาภายใต้หัวข้อ “ขับเคลื่อนสารานุกรมธุรกิจสตาร์ทอัพ ติดปีกสตาร์ทอัพไทยให้เติบโต” โดยได้รับเกียรติจากผู้แทนหน่วยงานสำคัญ อาทิ คุณโสมทัต สังคมกำแหง ผู้อำนวยการส่วนประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ กองข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, ดร.วาริน รัชนานุสรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa),คุณมนันยา ชุณหวุฒิยานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายระบบนิเวศส่งเสริมศักยภาพนวัตกรรมของผู้ประกอบการ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และ คุณพรพิชา เพชรแก้วกุล นักส่งเสริมนวัตกรรมอาวุโส สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้พบกับผู้เชี่ยวชาญด้าน Startup กับหัวข้อเสวนาที่น่าสนใจ “ต้องรอด…เป็น Startup จึงเจ็บปวด” เจาะลึกประเด็นการเปลี่ยนแปลงในยุค AI และ Web 3.0 จาก คุณสำเร็จ วจนะเสถียร CTO of Bitkub Blockchain Technology Co., Ltd. และ คุณสถาพน พัฒนะคูหา CEO of Guardian AI รวมถึงประเด็น Zipevent's M&A Way (เจาะเบื้องหลังวีถีสตาร์ทอัพสู่การ M&A) จาก คุณภาโรจน์ เด่นสกุล CEO & Co-Founder of ZipEvent และประเด็น The Way to IPO (เส้นทางสู่การยื่นไฟลิ่ง IPO) โดยคุณฐิติพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์ CEO & Co-Founder of SkillLane ซึ่งสร้างความเข้าใจเชิงลึกและจุดประกายแนวคิดให้แก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจในแวดวงสตาร์ทอัพเป็นอย่างมากผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารและรายละเอียดของ โครงการสารานุกรมธุรกิจสตาร์ทอัพ (Thai Startup Directory) ได้ผ่านทางเว็บไซต์ https://data.thaistartup.org/ และ Facebook Page: www.facebook.com/thaistartupofficial