“สยามพิวรรธน์” จัดหนักรับตรุษจีน มรดกโลก “ตุนหวง” แสดงในไทย

ผู้จัดการรายวัน360- สยามพิวรรธน์ ฉลองตรุษจีนสุดยิ่งใหญ่ ชูไฮไลท์ “Siam Paragon A Prosperous Chinese New Year 2025” กระตุ้นการจับจ่ายสู่ระบบเศรษฐกิจ ตั้งเป้าสร้างทราฟฟิคนักช้อปชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเยือน ทั้ง 3 ศูนย์ฯ กว่า 250,000 – 300,000 คน ต่อวัน นำไฮไลท์แม็กเน็ตให้เทศกาลตรุษจีนในประเทศไทยปีนี้พิเศษกว่าทุกปี ด้วยมรดกโลกแห่งเมืองตุนหวง (DUNHUANG) มาจัดแสดงในประเทศไทยเป็นครั้งแรก เนางสรัลธร อัศเวศน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานบริหารธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวว่า "ไตรมาสแรกของปี 2568 นี้ เป็นการเริ่มต้นปีที่ดีสำหรับธุรกิจค้าปลีกและศูนย์การค้า ด้วยปัจจัยสนับสนุนธุรกิจ มีเทศกาลตรุษจีนเป็นเทศกาลสำคัญที่มีการจับจ่ายสูงในเดือนมกราคม ขณะที่เดือนกุมภาพันธ์มีเทศกาลวาเลนไทน์ซึ่งคาดว่าบรรยากาศจะคึกคักเช่นเดียวกัน พร้อมกันนี้ภาครัฐยังมีมาตรการ “Easy E-Receipt 2.0” ระหว่างวันที่ 16 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยผลักดันกระตุ้นการจับจ่าย เกิดเงินสะพัดหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ”โดย สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ แลนด์มาร์คสำคัญใจกลางกรุงเทพฯ ที่ครองใจเป็น Top of Mind ของนักช้อปชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ได้จัดเตรียมแคมเปญส่งเสริมการตลาดแบบจัดเต็มต่อเนื่อง ทุ่มงบประมาณส่งเสริมการตลาดมอบความสุขให้แก่ลูกค้าในช่วงเทศกาลตรุษจีนกว่า 50 ล้านบาท สร้างปรากฏการณ์ภายใต้แคมเปญ “A Prosperous Chinese New Year 2025” ประกอบด้วยมหกรรมอีเว้นท์ที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ โปรโมชั่นสุดคุ้มทั้งจากศูนย์ฯ และร้านค้าแบรนด์ดังที่พร้อมมอบความสุข ความประทับใจให้กับทุกคนในครอบครัว ปักหมุดเป็นเดสติเนชั่นสำหรับฉลองเทศกาลตรุษจีน หรือ The Best Destination for Chinese New Year Celebrationโดย สยามพารากอน ฉลองเทศกาลตรุษจีนสุดยิ่งใหญ่ ร่วมกับธนาคารกสิกรไทย ฉลองเทศกาลตรุษจีนในปีโอกาสพิเศษ ฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - จีน 50 ปี ในงาน “Siam Paragon A Prosperous Chinese New Year 2025” สร้างไฮไลท์แม็กเน็ตให้เทศกาลตรุษจีนในประเทศไทยปีนี้พิเศษกว่าทุกปี นำประสบการณ์เมืองมรดกโลก ตุนหวง (DUNHUANG) มาจัดแสดงในประเทศไทยเป็นครั้งแรก เป็นการนำความรุ่งเรืองและร่ำรวยทางศิลปะวัฒนธรรม มาให้สัมผัสเพื่อเสริมสิริมงคล พร้อมชมการแสดงโชว์พิเศษหาชมยาก Ancient Sound of DUNHUANG ครั้งแรกในไทย โดย Gansu Performance Group ตุนหวง จัดเป็น 'The Oasis of Golden Prosperity' โอเอซิสแห่งความมั่งคั่ง ทั้งยังเป็นเมืองมรดกโลก และเป็นศูนย์กลางการค้าสำคัญบนเส้นทางสายไหม ซึ่งสยามพารากอน ได้จำลองเมืองตุนหวงมาจัดแสดงครั้งแรกในประเทศไทย สัมผัสนิทรรศการภาพจิตรกรรมฝาผนังจากถ้ำโม่เกา ถ่ายทอดเรื่องราวแห่งศรัทธาและความรุ่งเรือง พร้อมด้วยทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยวจำลอง โอเอซิสแห่งเมืองตุนหวงที่ไม่เคยเหือดแห้งมากว่า 2,000 ปีนอกจากนี้ ตื่นตากับครั้งแรกของการรวมสุดยอดการเชิดมังกรเมฆา พญาหงส์ และ สิงโตเทพเจ้า การแสดงพิเศษเพื่อการฉลองตรุษจีนที่สยามพารากอนโดยเฉพาะ โดยคณะสิงโตมังกรหยกสามพราน คณะเชิดสิงโตระดับตำนานที่มีประวัติยาวนานกว่า 80 ปี, การแสดงเอ็งกอ จากคณะเอ็งกอบุญญวิทยาคาร, ร่วมสัมผัสเรื่องราวประวัติศาสตร์อันล้ำลึกแห่งเมืองตุนหวง กับ ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน, งานพยากรณ์เพื่อการกุศล “สิริวัฒนาพยากรณ์ เพื่อคนพิการ” นอกจากนี้ ยังมีการตกแต่งสร้างบรรยากาศเทศกาลตรุษจีนอย่างงดงาม พร้อมโปรโมชั่นพิเศษทั้งสินค้ากลุ่มแฟชั่น ไลฟ์สไตล์ และร้านอาหารมากมาย ที่พร้อมมอบความสุขให้ทุกคนในครอบครัวสยามเซ็นเตอร์ The Ideaopolis จัดเต็มด้วยการฉลองตรุษจีนในรูปแบบแปลกใหม่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจ กับงาน Siam Center : A Prosperous Chinese New Year 2025 “A Celebration of Luck & Love" ระหว่างวันที่ 15 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2568 สนุกสนานกับธีมปีงูในสไตล์โมเดิร์นที่จะพาทุกคนเคลื่อนไหวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดนิ่งแบบสร้างสรรค์ตามแบบฉบับของคนรุ่นใหม่ พร้อมพันธมิตรไม่ว่าจะเป็น TOYZEROPLUS กับ งานTOYZEROPLUS World ครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมกิจกรรมอัดแน่นตลอดเทศกาล และ Siam Center x MEMORI STUDIO เปิดประสบการณ์พิเศษแห่งแรกในธีมต้อนรับเทศกาลตรุษจีน ครีเอทโมเดลฟิกเกอร์สามมิติที่มีตัวเดียวในโลก และยังมี pop up และสินค้าต้อนรับเทศกาลตรุษจีน อาทิ Atong and Friends Chinese New year Pop-up ที่รวบรวมอาร์ตทอยหลากหลายคาแรคเตอร์จากหลากหลายแบรนด์ดัง ร่วมด้วยสินค้าแฟชั่นคอลเลคชั่นตรุษจีนพร้อมโปรโมชั่นสยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรี่ยม ตอกย้ำการเป็น The Biggest Arena of Lifestyle Experiments เป็นผู้นำทางด้านความคิดสร้างสรรค์ที่ล้ำสมัย ต้อนรับตรุษจีนปีมะเส็ง เริ่มฉลองการเริ่มต้นใหม่ไปด้วยกัน กับแคมเปญ A Prosperous Chinese New Year 2025 – Celebrating the Love of Discovery ระหว่างวันที่ 9 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2568 ต้อนรับตรุษจีนด้วยความปัง ยกระดับสไตล์กับไอเทมสุดฮอตมากมายที่ Discovery Selection , ร้านลอฟท์, ODS. , ECOTOPIA นอกจากนี้ ยังมี Future lab Volume 4 : Design Culture นำ CI ฟอนต์ของเมืองกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีอัตลักษณ์และเป็นแลนด์มาร์กของกรุงเทพมหานคร มาผสานกับคำมงคลไทย-จีน และลายกราฟฟิกปีมะเส็ง มาสกรีนเสื้อ สร้างของที่ระลึกในแบบของตัวเองพร้อมด้วยโปรโมชั่นรับเทศกาลตรุษจีน ระหว่างวันที่ 16 มกราคม 2568 – 2 กุมภาพันธ์ 2568 จัดเต็มด้วยโปรสุดพิเศษมากมายทุกกลุ่มสินค้า กับส่วนลดสูงสุด 70% ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ช้อปครบตามเงื่อนไข รับ Siam Gift Card มูลค่าสูงสุด 400 บาท พร้อมสิทธิพิเศษช้อปน้อยกว่าแลกรับของรางวัลที่สยามพารากอนสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตวันสยามกสิกรไทยและบัตรเครดิตกสิกรไทย พร้อมแลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 17% จากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ นอกจากนี้ยังมี โปรโมชั่นพิเศษ “Lucky Day Lucky Deal” 24 -29 มกราคม 2567 แลกรับ Siam Gift Card มูลค่าสูงสุด 1,000 บาท เมื่อช้อปครบตามเงื่อนไข ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ พร้อมสิทธิพิเศษช้อปน้อยกว่าแลกรับของรางวัลที่สยามพารากอนสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตวันสยามกสิกรไทยและบัตรเครดิตกสิกรไทย และรับเพิ่มรวมสูงสุด 1,550 ONESIAM COINS เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตวันสยามกสิกรไทย ที่สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่นอกจากนี้ สำหรับลูกค้าชาวไทย ยังสามารถเข้าร่วม มาตรการ “Easy E-Receipt 2.0” ระหว่างวันที่ 16 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2568 ซึ่ง สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ ได้เตรียมแคมเปญโปรโมชั่นพิเศษ ภายใต้ชื่อ “Easy E-Receipt 2025 ช็อปเพลิน เกินคุ้ม” เมื่อช้อปและแสดงใบกำกับภาษีเต็มรูปในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่จัดทำผ่านระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt หรือ e-Tax Invoice by Time Stamp ของกรมสรรพากร จากร้านค้าที่เข้าร่วมรายการในแต่ละศูนย์ฯ ครบ 10,000 บาทขึ้นไป โดยสามารถรวบรวมใบกำกับภาษีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ไม่เกิน 3 ใบ จากร้านค้าภายในศูนย์ฯ เดียวกันและเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด นำมาแลกรับบัตรกำนัล SIAM GIFT CARD มูลค่า 600 บาท โดยแบ่งเป็น สยามพารากอน จำนวน 800 สิทธิ์, สยามเซ็นเตอร์ 400 สิทธิ์ , และ สยามดิสคัฟเวอรี่ 200 สิทธิ์ ลูกค้าที่สนใจแลกรับสิทธิ์สามารถตรวจสอบจำนวนสิทธิคงเหลือและเงื่อนไขได้ที่เคาน์เตอร์ Information ภายในทั้ง 3 ศูนย์การค้าสำหรับนักท่องเที่ยวยังมีโปรโมชั่นที่จัดขึ้นเป็นพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลตรุษจีนโดยเฉพาะ