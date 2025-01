ไอคอนสยาม ทุ่ม 150 ล.รับตรุษจีน ฉลอง 50 ปีสายสัมพันธ์ไทย-จีน

ไอคอนสยาม ฉลอง 50 ปีทองแห่งมิตรภาพความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ผนึกกำลังพันธมิตรทุ่มงบกว่า 150 ล้านบาท จัดสองงานใหญ่ ประเดิมไตรมาสแรกนิทรรศการประติมากรรม "Lancang to ChaoPraya" ผลงานสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากสองศิลปินระดับชาติไทย-จีน ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง และมร.ซู หวง เฟย เปิดให้เริ่มชมตั้งแต่ 15 ม.ค. นี้ พร้อมจัดงานตรุษจีนสุดยิ่งใหญ่ ครั้งแรกกับการอัญเชิญเทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ย เทวดาผู้คุ้มครองดวงชะตา จำนวน 60 องค์ ให้ประชาชนครบทุกปีเกิด ขอพรรับปีมะเส็งบนทำเลมงคลโค้งน้ำท้องมังกรเก็บทรัพย์ ณ ไอคอนสยาม สนุกไปกับการแสดงพิเศษ “มังกร 2 แผ่นดิน” ระหว่างพญานาคและมังกร พร้อมชมการแสดงนาฏมหามงคลจากนครฉางซา และเซอร์ไพรส์จากคู่จิ้นสุดฮอต ซี-นุนิว ในพิธีเปิดวันที่ 24 มกราคม และหลิง-ออม ในวันตรุษจีน 29 มกราคม ท่ามกลางบรรยากาศ “Little China” ถนนคนเดินสไตล์จีน ที่รวมกว่า 35 ร้านดังทั่วไทยมาให้สัมผัสทั้งกิน เที่ยว ช็อป 10 วันเต็ม ระหว่างวันที่ 24 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2568 คาดดึงดูดผู้เข้าร่วมงานกว่า 2 ล้านคนจากทั่วโลกนายสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด กล่าวว่า ไอคอนสยาม ภายใต้การร่วมทุนของกลุ่มสยามพิวรรธน์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) และ แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ (MQDC) มุ่งมั่นในการเป็น Destination ระดับโลกที่สามารถดึงดูดให้ผู้คนทั่วโลกที่มาเยี่ยมชมให้หลงรักและประทับใจประเทศไทยมากยิ่งขึ้น และทำให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่ผู้คนทั่วโลกต่างอยากมาเยือน เราจึงให้ความสำคัญกับการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ มาโดยตลอด"ปีนี้เป็นปีที่สำคัญมากสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและจีน ฉลองครบรอบ 50 ปีความสัมพันธ์ทางการทูต ไอคอนสยามร่วมกับพันธมิตร จัดนิทรรศการแสดงผลงานประติมากรรมระดับครู ภายใต้ชื่อ “Lancang to ChaoPraya” ถ่ายทอดวัฒนธรรมความเชื่อจากแม่น้ำจีนสู่เจ้าพระยา เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 50 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย – จีนผ่านงานนิทรรศการระดับโลก ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2568 ณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม โดยนิทรรศการในครั้งนี้จัดแสดงผลงานประติมากรรมมาสเตอร์พีช Chubby woman with Dragon & Naga โดยความร่วมมือครั้งแรกระหว่าง ศิลปินแห่งชาติของไทย ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง และศิลปินจีนระดับเฟิร์สคลาสชื่อดัง มร.ซู หวงเฟย รังสรรค์เป็นผลงานที่แสดงถึงความเชื่อมโยงของทั้งสองประเทศให้ใกล้ชิดกันมากขึ้น เป็นการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างจีนและไทยอย่างสมบูรณ์” คุณสุพจน์ กล่าวพร้อมกันนี้ไอคอนสยาม ยังจับมือกับพันธมิตรภาครัฐ กระทรวงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และภาคเอกชน ธนาคารกสิกรไทย เมืองสุขสยาม รวมทั้งชมรมสมาคมจีน ได้แก่ สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย สมาคมฮากกาแห่งประเทศไทย สมาคมกว๋องสิวแห่งประเทศไทย สมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย สมาคมฮกเกี้ยนแห่งประเทศไทย สมาคมเจียงเจ้อ (เซี่ยงไฮ้)แห่งประเทศไทย สมาคมหยูนหนาน (ประเทศไทย) สมาคมกว่างสี (ประเทศไทย) ร่วมจัดงานฉลองรับศักราชใหม่ปีมะเส็ง "ICONSIAM A PROSPEROUS CHINESE NEW YEAR 2025 ตรุษจีนมั่งคั่ง ฉลองสัมพันธ์มั่นคง วาระ 50 ปีสายสัมพันธ์ไทย – จีน” ระหว่างวันที่ 24 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2568 เนรมิตพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ให้เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองต้อนรับศักราชใหม่ปีมะเส็ง ตอกย้ำการเป็นจุดหมายปลายทางของคนทั่วโลกทุกเทศกาล“ไอคอนสยามทุ่มงบกว่า 150 ล้านบาท จัดงานฉลองในสองวาระสำคัญ ประเดิมไตรมาสแรกกับงานครบรอบ 50 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีน และฉลองเทศกาลตรุษจีน ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 2 ล้านคน ตลอด 10 วันของการจัดงาน ตั้งเป้าสร้างเงินสะพัดจากการจับจ่ายหมุนเวียนภายในศูนย์การค้าเพิ่มขึ้น 20% เมื่อเทียบกับปีก่อน” คุณสุพจน์ กล่าวทิ้งท้ายไอคอนสยาม ผนึกกำลังพันธมิตร ฉลอง 50 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีนอย่างยิ่งใหญ่นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่าเทศกาลตรุษจีนปีนี้มีความพิเศษเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน ซึ่งเป็นโอกาสอันดีในการสานสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิติ โดยเฉพาะด้านวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมจึงได้ร่วมกับภาคเอกชนจัดงาน “ICONSIAM A PROSPEROUS CHINESE NEW YEAR 2025” ตรุษจีนมั่งคั่ง ฉลองสัมพันธ์มั่นคง วาระ 50 ปีสายสัมพันธ์ไทย - จีน ขึ้น เพื่อเป็นการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาวไทยเชื้อสายจีน และแสดงให้เห็นถึงความผูกพันอันแนบแน่นระหว่างสองประเทศ และอีกวาระสำคัญคือองค์การยูเนสโกได้ประกาศยกย่องให้เทศกาลตรุษจีนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของเทศกาลนี้ในระดับสากล ดังนั้น ความร่วมมือกันในทุกภาคส่วนจึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงความร่วมมืออันดีระหว่างภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในสายตานานาชาติ และสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของสังคมไทย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศในระดับนานาชาตินายไพรัชช์ ทุมเสน ผู้อำนวยการกองสร้างสรรค์กิจกรรม ฝ่ายกิจกรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกล่าวว่า ททท. มุ่งมั่นขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางระดับโลก (World Class Destination) และพร้อมให้ความร่วมมือกับภาคเอกชนจัดกิจกรรมทางการตลาด เพื่อกระตุ้นบรรยากาศการเดินทาง ในช่วงปลายเดือนมกราคมศกนี้ซึ่งตรงกับวันตรุษจีน เทศกาลสำคัญที่จะดึงนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางมาประเทศไทย โดย ททท. ใช้โอกาสนี้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม นำเสนอประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับประเพณีและวัฒนธรรมจีนในประเทศไทย ส่งผลให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยและกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่องจากช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาโดยความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างไทย-จีน ในปีนี้ ททท. พร้อมขยายฐานนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ที่มีศักยภาพการใช้จ่าย เน้นย้ำถึงความปลอดภัยในไทยให้ชาวจีนมั่นใจ สนับสนุนความสัมพันธ์อันดีในโอกาสเป็นปีเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน ซึ่งจะเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างสองประเทศที่ยั่งยืนในอนาคตไอคอนสยาม ทุ่มงบจัดใหญ่ตรุษจีนปี 2025 พร้อมเสิร์ฟไฮไลต์สุดพิเศษ “ตรุษจีนมั่งคั่ง ฉลองสัมพันธ์มั่นคง วาระ 50 ปีสายสัมพันธ์ไทย – จีน”• เสริมมงคลขอพรเทพเจ้าไท้ส่วยเอี้ย ทั้ง 60 องค์ ครั้งแรกกับการเชิญองค์แม่เต้าบ้อ และเทพเจ้าไท้ส่วยเอี้ยจำนวน 60 องค์ เทพเจ้าผู้คุ้มครองดวงชะตาครบทุกประจำปีเกิด จากวัดเหรินเว่ย วัดเก่าแก่มีอายุร่วมพันปี เมืองกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเทพเจ้าไท้ส่วยเอี้ยทำหน้าที่พิทักษ์คุ้มครองดวงชะตาชีวิตทุกคน ปีละองค์จนครบ 60 ปี และมีความสัมพันธ์กับปีเกิดต่างๆ โดยเชื่อว่าถ้าได้สักการะตรงตามปีจะยิ่งช่วยเสริมให้ดวงดีขึ้น และขอพรให้ชีวิตมีแต่ความราบรื่นตลอดทั้งปี โดยทั้ง 60 องค์จะประดิษฐานภายในศาลเจ้าจำลอง และได้อัญเชิญเจ้าแม่ทับทิมตุ๊ยบ่วยเต๊งเหนี่ยง และองค์เจ้าแม่เทียนโฮ่วเต๊ง จากศาลเจ้าแม่ทับทิม อุทัยธานี มาให้ทุกท่านได้ไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลรับปีมะเส็ง พร้อมกันนี้ผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญจะได้รับฮู้ หรือยันต์ศักดิ์สิทธิ์ จากศาลเจ้าแม่ทับทิม• พิธีสักการะเทพเจ้าที่สมบูรณ์ที่สุด ณ โค้งน้ำท้องมังกรเก็บทรัพย์ นำพิธีโดย อ.คฑา ชินบัญชร ที่สุดของทำเลมงคลท้องน้ำมังกรสำหรับไหว้ขอพร ที่สุดของฤกษ์เวลามหามงคล เพื่อไหว้สักการะขอพรเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย (เทพเจ้าแห่งโชคลาภ) เทพเจ้าฮี่ซิ้งเอี้ย (เทพเจ้าแห่งความรื่นเริงยินดี) และเทพเจ้ากุ่ยซิ้งเอี้ย (เทพเจ้าแห่งอำนาจยศศักดิ์) ต้อนรับเทศกาลมหามงคลแห่งปี ในวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 เวลามงคล 23.19 น.เป็นต้นไป ณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม• สุดยอดการแสดงฉลองครบรอบความสัมพันธ์สองแผ่นดิน เฉลิมฉลองเข้าสู่ศักราชใหม่อย่างยิ่งใหญ่ พร้อมกับการฉลองความสัมพันธ์สองแผ่นดิน เปิดฤกษ์มหามงคลด้วยการแสดงพิเศษลั่นกลองเบิกฟ้ามหามงคล การแสดงมังกร 2 แผ่นดิน ระหว่างพญานาคและมังกร เพื่อฉลองครบรอบ 50 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน ชมสุดยอดการแสดงนาฎมหามงคลจากนครฉางซา รางวัลระดับประเทศ จากสาธารณรัฐประชาชนจีน พิเศษสุดกับกิจกรรมบันเทิงมากมาย พบกับเซอร์ไพรส์จาก 2 คู่จิ้นสุดฮอต ซี-นุนิว ร่วมโชว์สุดเอ็กซ์คลูซีฟในพิธีเปิด จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2568 เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป และพบกับ หลิง-ออม ร่วมงานในวันตรุษจีนพุธที่ 29 มกราคม 2568• เนรมิตถนนคนเดินสไตล์จีน “Little China” กว่า 35 ร้านชื่อดัง ชวนชิมเมนูอาหารมงคลหลากหลายบนริมแม่น้ำเจ้าพระยาโค้งน้ำท้องมังกรที่สวยที่สุด พบร้านดังระดับตำนานระดับมิชลินไกด์ และเมนูไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาด อาทิ เฮียหวานข้าวต้มปลา ร้านดังการันตีรางวัลมิชลินไกด์ บิบ กรูมองด์ 8 ปีซ้อน ยืนหนึ่งเรื่องความสดใหม่ อร่อย ในราคาที่จับต้องได้ แนะนำเมนูยอดนิยม ข้าวต้มปลา ข้าวต้มปู ยำแซลมอน ต้มยำกุ้ง นอกจากนี้ยังมีเมนูอาหารและขนมจากชมรมสมาคมจีน อาทิ ซาลาเปา ขนมจีบ และขนมซิ่วท้อมงคลโดยสมาคมฮกเกี้ยน แห่งประเทศไทย เต้าหู้แคะ, ลูกชิ้นแคะ,เคาหยกผักเหมยใช่ โดยสมาคมฮากกา แห่งประเทศไทย ชุดจีนเซี่ยงไฮ้ โดยสมาคมเจียงเจ้อ (เซี่ยงไฮ้) ประเทศไทย• อาหารมงคล 4 ภาคทั่วไทยจากเมืองสุขสยาม ที่สื่อความหมายดี อาทิ “หมูหัน” สื่อความหมายสมบูรณ์พูนสุขชาวจีนนิยมนำหมูหันมาไหว้ฟ้าดิน เคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขอบคุณเทพเจ้าและเสริมสิริมงคล “เป็ดย่าง” หนึ่งในของไหว้ สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ ความรักอันบริสุทธิ์และความจริงใจ “ผัดหมี่หมื่นปี” อายุมั่นขวัญยืน หมื่นๆ ปี และยังมีเมนูแสนอร่อยอีกมากมาย เข่น “บะกุ๊ดเต๋” “หมูทองคำ” (หมูกรอบ) “ปลาเก๋านึ่งมะนาว” สักการะเพลิดเพลินกับการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน เช่น การแสดงศิลปไทย 4 ภาค โขนไทย การแสดงเปลี่ยนหน้ากาก การแสดงระบำจีน การแสดงมวยไทยผสมผสานกายกรรมของจีน การเชิดสิงโตบนเสาดอกเหมย เป็นต้น นอกจากนี้เมืองสุขสยามขอเชิญสักการะพระโพธิสัตว์กวนอิม, เทพมังกรเขียว เสริมสิริมงคลในช่วงเทศกาลอันเป็นมงคล• พลาดไม่ได้ กับจุดเช็กอินถ่ายรูป ณ ริเวอร์ พาร์ค ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ไอคอนสยามเนรมิตพื้นที่ริเวอร์ พาร์คให้เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลอง ประดับด้วยโคมจีนขนาดใหญ่ตั้งตระหง่านอย่างงดงามตระการตา ณริเวอร์ พาร์ค ริมแม่น้ำเจ้าพระยา โดยถูกออกแบบให้เป็นห้องโคมจีน 3 ห้องด้วยกัน ห้องแรก ห้องโคม Harmonious prosperity and longevity แสดงถึงความรุ่งเรือง และความยั่งยืนที่กลมกลืน จะได้พบกับโคมจีนสีแดงแขวนประดับ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความรุ่งเรือง ความสุขและความรื่นเริง ภายในตกแต่งด้วยลวดลายดอกกระจังไทย พร้อมประดับด้วยตัวอักษรมงคล เช่นคำว่า ร่ำรวย รุ่งเรือง ห้องที่สองห้องโคม Harmonious heritage and future ถ่ายทอดถึงมรดกทางวัฒนธรรมไทย จีน ผสานสองวัฒนธรรมที่กลมกลืน เมื่อเข้าไปด้านในจะได้ตื่นตาตื่นใจกับ Immersive lighting แสดงแสงไฟปรับเปลี่ยนสี ตามผลงานศิลปะธาตุ ดิน น้ำ ลม ไฟ ห้องที่สามห้องโคม Harmonious blessings and fortune ถ่ายทอดถึงพรมงคล และโชคลาภ พบกับอักษรมงคลมากมาย ที่ประดับตกแต่งอย่างสวยงาม รายล้อมไปด้วยกระจกโดยรอบ เป็นห้องโคมกระจกสะท้อนคำมงคลภาษาไทย จีน อังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อารบิค เมื่อเข้าไปยืนด้านในห้องโคม เหมือนให้ตัวเราได้รับ คำอวยพรดีๆในทุกๆด้านของกระจกที่สะท้อนคำอวยพร ให้สามารถถ่ายรูปและเห็นเงาในกระจกแบบ 360 องศา โดยไอคอนสยามเปิดให้ประชาชนที่สนใจเข้ามาชื่นชมความงดงามพร้อมเก็บภาพความประทับใจ เพื่อร่วมฉลองเทศกาลตรุษจีนนี้ได้ถึง 15 มีนาคม 2568ไอคอนสยาม จับมือ ธนาคารกสิกรไทย จัดโปรใหญ่รับปีมะเส็ง โชคดี 2 ต่อไอคอนสยาม และ ICS Lifestyle Complex แลนด์มาร์กใหม่ฝั่งธนบุรี ผนึกกำลังกับ ธนาคารกสิกรไทย เปิดตัวแคมเปญโปรโมชั่นสุดยิ่งใหญ่ฉลองศักราชใหม่ “ICONSIAM A PROSPEROUS CHINESE NEW YEAR 2025 ตรุษจีนมั่งคั่ง ช็อปปัง โชคมั่งมี” ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2568 ต้อนรับปีมะเส็ง เสริมความเฮง แจกโชคใหญ่ มูลค่ารวมกว่า 7.5 ล้านบาท ไฮไลต์พิเศษ ชิงรางวัลทริปประสบการณ์มหามงคล ร่วมพิธีเปิดทรัพย์ที่เกาะฮ่องกง นำไหว้ขอพรแบบถูกต้องที่สุดโดย อาจารย์คฑา ชินบัญชร พร้อมเตรียมซองอั่งเปา “เรียกทรัพย์รับโชค” 1 ชุด 4 สี ที่ได้นำไปทำพิธีปลุกเสกเสริมสิริมงคลโดยอาจารย์คฑา ชินบัญชร ณ ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่เกาะฮ่องกง เพื่อเสริมสิริมงคลทั้งผู้ให้และผู้รับ• โชคดี 2 ต่อ ต้อนรับปีมะเส็ง เสริมความเฮง แจกโชคใหญ่ต่อที่ 1 ลุ้นรับทริปประสบการณ์มหามงคล ร่วมพิธีเปิดทรัพย์ที่เกาะฮ่องกง มูเตลูขั้นสุด ไหว้พระเสริมมงคล สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเข้าร่วมวันเปิดทรัพย์ 1 ปี มี 1 ครั้งที่วัดฮองฮำ เกาะฮ่องกง นำไหว้ขอพรโดยอาจารย์คฑา ชินบัญชร และดื่มด่ำกับอาหารชั้นเลิศ ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2568 จำนวน 15 รางวัล (รางวัลละ 2 ท่าน รวม 30 ที่นั่ง) โดยสมาชิก ONESIAM ช็อปครบทุกๆ 5,000 บาท รับคูปองชิงโชค 1 ใบ พิเศษสมาชิก ONESIAM ช็อปผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทยทุกหน้าบัตร รวบรวมใบเสร็จภายในวันเดียวกันครบ 50,000 บาทขึ้นไป รับคูปองชิงโชคเพิ่มอีก 50 ใบเพื่อลุ้นชิงโชคของรางวัลต่อที่ 2 สมาชิก ONESIAM หรือลูกค้าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทยทุกหน้าบัตร ช็อปครบตามยอดซื้อที่กำหนดแลกรับซองอั่งเปา หรือ Siam Gift Card หรือ ONESIAM COINS มูลค่าสูงสุด 2,500 ONESIAM COINS พิเศษเฉพาะวันที่ 24 มกราคม 2568 – 2 กุมภาพันธ์ 2568 สมาชิก ONESIAM ช็อปครบ 40,000 บาท หรือ 35,000สำหรับลูกค้าที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทยทุกหน้าบัตร รับ Siam Gift Card มูลค่า 1,500 บาท ด้าน ICS Lifestyle Complex มอบความมั่งคั่งให้กับสมาชิก ONESIAM หรือลูกค้าที่ใช้จ่ายผ่าน บัตรเครดิตกสิกรไทยทุกหน้าบัตรช็อปครบตามยอดซื้อที่กำหนดแลกรับซองอั่งเปา หรือ Siam Gift Card มูลค่าสูงสุด 400 บาทนอกจากกิจกรรมต่างๆ ที่ทางไอคอนสยามได้เตรียมกิจกรรมไว้อย่างยิ่งใหญ่ เทศกาลตรุษจีนปีนี้ ห้างสรรพสินค้าสยาม ทาคาชิมายะ ได้วางแผนกลยุทธ์การตลาดโดยเน้นการนำเสนอสินค้าและบริการคุณภาพจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของห้างฯ มาผสมผสานกับบรรยากาศการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน เพื่อสร้างมอบประสบการณ์ช็อปปิงสุดพิเศษสไตล์ญี่ปุ่น เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในปัจจุบัน โดยได้จัดแคมเปญโปรโมชั่น “SIAM Takashimaya Chinese New Year 2025” ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2568 มอบสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกสยาม ทาคาชิมายะ ช็อปคุ้ม 3 ต่อเมื่อช็อปครบตามเงื่อนไข รับ E-Coupon สูงสุด 12,000 บาท รับเพิ่ม! บัตรกำนัลสยาม ทาคาชิมายะ สูงสุด 3,800 บาท รับเพิ่ม ONESIAM COINS 2 เท่า พร้อมกันจากนี้ สยาม ทาคาชิมายะ ยังตกแต่งบรรยากาศภายในห้างฯ ให้เข้ากับเทศกาลตรุษจีนอย่างสวยงาม เพื่อสร้างบรรยากาศการเฉลิมฉลอง คาดว่าจะช่วยกระตุ้นยอดขายและดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการภายในห้างฯ เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลตรุษจีน ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญของการจับจ่ายใช้สอยเดียร์ทัมมี่ ไลฟ์สไตล์ซูเปอร์มาร์เก็ต ได้จัดแคมเปญ Chinese New Year 2025 : The Year of Snake ระหว่างวันที่ 17-31 มกราคม 2568 ครบครันไปด้วยของไหว้ ทั้งอาหารสด ขนม ผลไม้มงคล ที่คัดสรรคุณภาพมาเป็นอย่างดี ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อของไหว้ได้ครบจบในที่เดียว พร้อมโปรโมชั่นพิเศษจากแบรนด์สินค้าชั้นนำICS Lifestyle Complex ได้ร่วมฉลองเทศกาลตรุษจีน จัดกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิ การแสดงระบำจาก คณะฉางซา สาธารณรัฐประชาชนจีน การแสดงเชิดมังกรและสิงโตอำนวยพร เพลิดเพลินไปกับการแสดงดนตรีจีน และการจำหน่ายสินค้าจากร้านค้าต่างๆ ทั้งเครื่องประดับ อาหาร เสื้อผ้า ให้เลือกช็อป ชิม ต้อนรับเทศกาลปีใหม่ รวมถึงเลือกซื้อของสด เซ็ทของไหว้ได้อย่างครบครันที่โลตัส พรีเว่ ชั้น B1นอกจากนี้ ไอคอนสยาม และ ไอซีเอส ได้จัดแคมเปญโปรโมชั่น “Easy E-Receipt 2025 ช็อปเพลิน เกินคุ้ม” เป็นโปรโมชั่นพิเศษให้ลูกค้าสัญชาติไทยและเป็นสมาชิก ONESIAM ช็อปสินค้าคุณภาพจากร้านค้าที่ร่วมรายการภายในไอคอนสยาม สยามทาคาชิมายะ และ ไอซีเอส ได้อย่างจุใจ ระหว่างวันที่ 16 มกราคม 2568 - 28 กุมภาพันธ์ 2568 โดยสามารถขอรับใบกำกับภาษีเต็มรูปในแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ที่จัดทำผ่านระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt หรือ e-Tax Invoice by Time Stamp ของกรมสรรพากร) เพื่อนำไปลดหย่อนภาษีตามมาตรการ Easy E-Receipt 2.0 ได้ และเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทขึ้นไป ภายในวันนั้น ๆ ยังสามารถนำใบกำกับภาษีเต็มรูปในแบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมหลักฐานการชำระเงิน มาแลกรับ SIAM GIFT CARD มูลค่า 600 บาท จำนวน 1 ใบ จำกัดรวม 3 สิทธิ์/ท่าน ตลอดรายการ *ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ เคาน์เตอร์ Information ชั้น G,M และ 1 ไอคอนสยาม และเคาน์เตอร์ Information ชั้น G ไอซีเอสร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนในงาน “ICONSIAM A PROSPEROUS CHINESE NEW YEAR 2025 ตรุษจีนมั่งคั่ง ฉลองสัมพันธ์มั่นคง วาระ 50 ปีสายสัมพันธ์ไทย – จีน” ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2568 ณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม