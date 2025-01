กรุงทองพลาซ่า เตรียมฉลองวาเลนไทน์ จัด “Ultimate Love” จัดอีเวนต์-โปรเด็ด

ห้างกรุงทองพลาซา ศูนย์ค้าส่งเสื้อผ้า “พลัสไซซ์” ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เตรียมมอบประสบการณ์สุดพิเศษ ต้อนรับเทศกาลวาเลนไทน์กับบิ๊กอีเวนต์ “Ultimate Love” ที่จะเปลี่ยนทั้งศูนย์การค้าให้กลายเป็นดินแดนแห่งความรักสุดโรแมนติก ไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งทั่วทั้งพื้นที่ด้วยดอกไม้หลากสีสัน หัวใจดวงโตแสนประทับใจ และมุมถ่ายภาพสุดเก๋ที่รังสรรค์ขึ้นเพื่อเก็บความทรงจำในช่วงเวลาพิเศษ ทุกซอกมุมของห้างได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถัน เพื่อให้คุณดื่มด่ำไปกับบรรยากาศแห่งความรักที่อบอวลทั่วพื้นที่ พร้อมจัดกิจกรรมสุดสนุกให้กับลูกค้าคนพิเศษมาร่วมภารกิจในการเดินทางไปยังดินแดนแห่งความรัก เพื่อตามหาของขวัญสุดพิเศษเพื่อมอบให้ทุกคนในวันสำคัญ ดื่มด่ำความฟินไปกับการปรากฏตัวของ เกรซ บุศรินทร์ และ โอ๋เอ๋ พรชนก คู่นักแสดงนำสุดฮอตจากซีรีส์ Mate The Series ที่จะมาแจกความหวานสดใส และร่วมกิจกรรมสนุกๆ กับแฟนคลับแบบใกล้ชิด ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ที่ห้างกรุงทองพลาซาเตรียมตัวให้พร้อมมาตะลุยกิจกรรมสุดสนุกที่รอให้คุณมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจ “Journey of Love” ซึ่งเปรียบเสมือนการเดินทางสู่ดินแดนแห่งรักที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความสุข ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับภารกิจแห่งความรักให้คุณได้สนุกและลุ้นรางวัล เช่น การทดสอบความรัก การประคองลูกบอลหัวใจ และการสร้างของขวัญ DIY ที่คุณสามารถออกแบบเพื่อมอบให้คนพิเศษ เมื่อทำภารกิจสำเร็จ คุณจะได้รับของขวัญสุดพิเศษที่สามารถเก็บไว้เป็นที่ระลึกหรือนำไปมอบให้คนที่คุณรักในวันสำคัญอีกหนึ่งไฮไลท์ของงานคือ การเปิดตัวจุดถ่ายภาพ ต้อนรับเดือนแห่งความรัก! แค่โพสต์ภาพเช็กอิน พร้อมติดแฮชแท็ก #UltimateLoveKrungthong ใครมียอดไลก์สูงสุดในวันงาน รับไปเลย ของที่ระลึกสุดพิเศษ และสิทธิ์พิเศษถ่ายภาพกับ เกรซ-โอ๋เอ๋ คู่จิ้นสุดฮอตจากซีรีส์กระแสแรง Mate The Seriesพิเศษสำหรับนักช้อป! ในการช้อปสินค้าคุณภาพจากร้านค้าภายในศูนย์การค้า พร้อมรับโปรโมชั่นลดราคาสูงสุดถึง 70% เฉพาะช่วงเทศกาลวาเลนไทน์นี้เท่านั้น รวมถึงกิจกรรมบนเวทีที่มาพร้อมของรางวัลมากมายที่จะเพิ่มสีสันและความสนุกให้กับผู้ร่วมงานตลอดทั้งวันนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมช้อปมั่งคั่ง รับมั่งมี ลุ้นโชคทองเพียงช้อปครบทุก 100 บาท รับคูปองชิงโชคได้ที่สำนักงานชั้น 4 เพื่อลุ้นรางวัลใหญ่ ทองคำรูปพรรณรวม 3 บาท (สร้อยคอและสร้อยข้อมือ) การจับรางวัลจะจัดขึ้นในวันเดียวกันเวลา 14.00 น. ช้อปก่อน ลุ้นก่อน มีสิทธิ์ก่อน!งานเฉลิมฉลอง “Ultimate Love” จะจัดขึ้นในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ที่ห้างกรุงทองพลาซา วันเดียวเท่านั้น! ไม่ว่าจะมาเดี่ยว มาคู่ หรือมากับเพื่อน งานนี้คือโอกาสเติมเต็มหัวใจของคุณให้พิเศษกว่าที่เคย มาร่วมสร้างความทรงจำแสนพิเศษไปกับเราในงานที่เต็มไปด้วยความสุข ความสนุก และความโรแมนติกที่คุณจะไม่มีวันลืม! อย่ารอช้า! มาเจอกันที่ ห้างกรุงทองพลาซา แล้วมาสร้างโมเมนต์ Ultimate Love ไปด้วยกัน หรือติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าเพจ Krungthong Plaza Official