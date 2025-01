B2S x Flipped Face เปิดแคมเปญ “มู กัน ยูวว์” ให้ใจฟูตลอดปี กับ Lucky Card การ์ดมูเสริมมงคล

“บีทูเอส” ในเครือเซ็นทรัลรีเทล เปิดตัวแคมเปญใหม่ ชวนลูกค้า ร่วมแคมเปญ B2S x Flipped Face “มู กัน ยูวว์” ให้ใจฟูตลอดปี กับ Lucky Card การ์ดมูเสริมมงคล Luckshmi ผลงานจากศิลปิน คุณไตเติ้ล- ฐิติพันธ์ ทับทอง (Flipped Face) ศิลปิน Tech-Art ชื่อดังระดับโลก ได้ดีไซน์การ์ดมาจากคาร์แรคเตอร์ Art Toy ที่ชื่อว่า Luck-me, Luckshmi นำเอาคาแรกเตอร์ปรางประทานพรของพระแม่ลักษมี เทพีแห่งความมั่งคั่งของชาวฮินดู เข้ามาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบคาแรกเตอร์หลักบนการ์ด ใส่ไอเดียเอกลักษณ์ของ Flipped Face ลงไปให้ดูร่วมสมัย อีกทั้งด้วยองค์พระแม่ลักษมีนั้นก็ถือเป็นตัวแทนความมั่งคั่ง ความสมดุล ความสำเร็จ จะเป็นของขวัญ และเครื่องเตือนใจในการใช้ชีวิต พกพาไว้เป็นพลังบวกในการใช้ชีวิต เพื่อเริ่มต้นปี 2025 ของทุกคนได้อย่างมีความสุข และเต็มที่ 4 แบบ 4 เรื่องมงคล ควรค่าแก่การสะสมเมื่อช้อปครบ 499 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ รับฟรี! การ์ดสุ่ม 1 ใบ จาก 4 แบบ 4 เรื่องมงคล• การ์ดความรัก The Heart of Eternal Love• การ์ดสุขภาพ The Eternity of Good Health• การ์ดการเงิน The Glow of Golden Wealth• และ ลุ้นการ์ด Secret The Crown of Endless Luckโปรโมชั่นสุดพิเศษ• จดวิถีมู สมุด MUTELU แบรนด์ All Write ซื้อ 2 ชิ้น ลด 10%*• สีมงคล ดินสอสีไม้ แบรนด์ FABER CASTELL, ELFEN, MASTER ART, KIKOKU, ELEPHANT ลด 15%* ตั้งแต่ชิ้นแรก!! (*เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ)• อ่านรู้ดวง หนังสือดูดวง ซื้อเล่มที่ 2 ลด 15%*(*เฉพาะเล่มที่ถูกที่สุดในบิล/เฉพาะปกที่ร่วมรายการ)พบกับคอลเลคชั่นพิเศษ B2S x Flipped Face ยาดมฟลิปฟรื้ด สุดพิเศษ 3 ลายเท่านั้น กระปุกละ 65 บาท ซื้อมาเป็นของฝากกันก็ได้ ไว้สูดดมเองก็ได้ จำหน่ายที่สาขาบีทูเอส เซ็นทรัลเวิร์ล, เซ็นทรัลชิดลม, เซ็นทรัลพระราม2,เซ็นทรัลพระราม9,เซ็นทรัลอีสวิลล์,เซ็นทรัลเวสต์วิลล์,เซ็นทรัลเวสต์เกต,เซ็นทรัลลาดพร้าว, เซ็นทรัลเชียงใหม่ และเมกาบางนาและทุกครั้งของการช้อปที่ B2S ในทุกช่องทาง รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีกับโครงการEASY E-Receipt สูงสุด 30,000 บาท พร้อมรับคะแนน The1 เพิ่มความคุ้มค่า ตั้งแต่วันนี้ ถึง 28 ก.พ. 68• ช้อป B2S 3,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ รับคะแนน The1 เพิ่ม 250 คะแนน (จำกัด1,000สิทธิ์) คลิ๊ก> https://bit.ly/3BW4jsm• ช้อปครบ 10,000 บาทบาทขึ้นไป/ใบเสร็จ รับคะแนน The 1 เพิ่ม 1,000 คะแนน (จำกัด500สิทธิ์) คลิ๊ก> https://bit.ly/4hazU8xอย่าลืม!!แจ้งขอใบกำกับภาษีได้ง่ายๆ ที่บีทูเอสทุกสาขา และช่องทางออนไลน์ (E-TAX ใบกำกับภาษี และใบรับอิเล็กทรอนิกส์)พบกับความสุข สนุกกับการช้อปปิ้งได้แล้ววันนี้-31 มกราคม 2567 ที่บีทูเอสทุกสาขา, ช่องทางออนไลน์ www.b2s.co.th