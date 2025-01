เซ็นทรัลพัฒนา รับEasy E-Receipt 2.0 อัดแคมเปญ-โปรโมชัน ผ่าน 41 ศูนย์ฯ

ผู้จัดการรายวัน 360 - บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัล 41 สาขาทั่วประเทศ อัดโปรโมชั่นแรงและแคมเปญสุดคุ้มต้อนรับศักราชใหม่ พร้อมขานรับนโยบายภาครัฐ Easy E-Receipt 2.0 เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายให้คึกคัก ผลักดันเศรษฐกิจไทยขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ตามที่กรมสรรพากรคาดการณ์ว่า โครงการนี้จะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 70,000 ล้านบาท และมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้นกว่า 100,000 ร้านค้ามาตรการช้อปดีมีแต่ได้ที่ศูนย์การค้าทั่วประเทศ! เริ่มแล้ววันนี้ กับโครงการลดหย่อนภาษี Easy E-Receipt 2.0 ตั้งแต่ 16 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2568 เมื่อช้อปสินค้าและบริการตามเงื่อนไขที่กำหนด สามารถใช้เป็นค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปีภาษี 2568 ได้สูงสุดรวม 50,000 บาท* โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ส่วนที่ 1 ลดหย่อนได้ 30,000 บาท* สำหรับสินค้าและบริการจากร้านค้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, หนังสือ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร E-book รวมถึง แพ็กเกจทัวร์ เช่ารถ โรงแรมส่วนที่ 2 ลดหย่อนได้ 20,000 บาท* สำหรับสินค้าและบริการจากวิสาหกิจเพื่อสังคม, วิสาหกิจชุมชน และสินค้า OTOPFinal Call! คุ้มยิ่งกว่าคุ้ม!! รับดีลสุดพิเศษมากมาย สำหรับร้านค้าที่ร่วมรายการ The 1 Biz เพียงกดรับสิทธิ์บน The 1 App**ต่อที่ 1: เก็บคูปองก่อนช้อป รับพอยท์มากกว่า เพียงบอกเบอร์สะสม พร้อมแลกพอยท์เป็นส่วนลดได้กว่า 1,000 แบรนด์ที่โซนร้านค้าต่อที่ 2: รับพอยท์เพิ่มสูงสุด 5,888 พอยท์**ต่อที่ 3: แลกเริ่มต้น 1,088 พอยท์ รับส่วนลด** หรือฟรีเมนู กว่า 20 แบรนด์ดัง**ทั้งนี้ เซ็นทรัลพัฒนาเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจไตรมาสแรก ขานรับมาตรการ Easy E-Receipt 2.0 พร้อมกระตุ้นกำลังซื้อทั่วประเทศ ด้วยแคมเปญ “The Great Chinese New Year 2025” ตอกย้ำความเป็นแลนด์มาร์กฉลองตรุษจีน ภายใต้แนวคิด “จับจ่าย ไหว้ กิน เที่ยว ครบจบในที่เดียว” 7 ม.ค.- 6 ก.พ. 68 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล และเอสพละนาด รัชดา*เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมสรรพากร/หรือหน่วยงานภาครัฐกำหนด, ต้องมีใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ จากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการผ่านระบบ e-Tax Invoice และ e-Receipt ในวันที่ซื้อสินค้าและบริการเท่านั้น, ใช้ลดหย่อนภาษี ในปีภาษี 2568 (ยื่นช่วงเดือนมกราคม 2569 - มีนาคม 2569)**เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท และร้านค้า กำหนด