BGC Glass Studio โชว์งานศิลปะแก้วที่ Singapore Art Week 2025 ภายใต้ธีม “Beyond Giving, Inspiring Change”

BGC Glass Studio สตูดิโอศิลปะแก้วแห่งแรกในประเทศไทย เตรียมร่วมสร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญด้วยการจัดแสดงนิทรรศการศิลปะแก้วในงาน Singapore Art Week 2025 ระหว่างวันที่ 24-29 มกราคม 2568 ณ Visual Arts Centre ประเทศสิงคโปร์ โดยนิทรรศการครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Beyond Giving, Inspiring Change” ที่สะท้อนถึงพลังแห่งการให้และการสร้างแรงบันดาลใจสู่การเปลี่ยนแปลงBGC Glass Studio สตูดิโอศิลปะแก้วแห่งแรกของไทยที่ได้เกียรติรับเชิญเข้าร่วมการจัดแสดงนิทรรศการ Singapore Art Week 2025 (SAW)จาก National Art Council Singapore ซึ่งเป็นเทศกาลงานแสดงศิลปะนานาชาติชั้นนำในสิงคโปร์ และเป็นศูนย์กลางงานแสดงศิลปะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นิทรรศการครั้งนี้ BGC Glass Studio นำเสนอผลงานศิลปะแก้วหลากหลายรูปแบบจากศิลปินมากประสบการณ์ และศิลปินแก้วไทยที่ได้รับการสนับสนุนจาก BGC Glass Studio โดยผลงานชิ้นสำคัญของนิทรรศการครั้งนี้คือ ชิ้นงาน Centerpiece ซึ่งสร้างขึ้นจากการร่วมมือระหว่างสมาชิก BGC Glass Studio และศิลปินต่างชาติ โดดเด่นด้วยรูปทรงเรือที่ผลิตจากแก้วน้ำหนักเบา (lightweight glass) สื่อถึงการเดินทางและความร่วมแรงร่วมใจของศิลปินในการนำศิลปะแก้วไปสู่เวทีระดับภูมิภาค โดยมีการจัดแสดงผลงานที่น่าประทับใจจากศิลปินแก้วชื่อดัง อาทิ• ฉัตตกาญจน์ วงษ์ศิริ: Her Flower งานศิลป์ที่สะท้อนความรักของแม่และการตอบแทนความรักด้วยหัวใจที่ซาบซึ้ง• เอก รอดเมฆ: Flower of Fear ดอกไม้แก้วในหลอดทดลองที่เล่าถึงความกล้าหาญและความเปราะบางจากประสบการณ์ชีวิตของศิลปิน• Tan Sock Fong: Blossom แรงบันดาลใจจากพลังแห่งการให้ของธรรมชาติ ถ่ายทอดผ่านดอกไม้ที่เบ่งบานอย่างงดงาม• Austin Stern: Guidance งานศิลปะที่สื่อถึงการสนับสนุนซึ่งกันและกันผ่านตัวละครสีสันสดใส• Yumiko Noda: The Glass Vessel เรือแก้วที่เปี่ยมไปด้วยรายละเอียดอันประณีต สะท้อนการเดินทางของศิลปินในโลกแห่งศิลปะแก้วสำหรับนิทรรศการ “Beyond Giving, Inspiring Change” จะจัดแสดงระหว่างวันที่ 24-29 มกราคม 2568 ณ Visual Arts Centre ประเทศสิงคโปร์ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่https://bgcglassstudio.my.canva.site/saw-2025-bgc-glass-studio