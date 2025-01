“มิตซูบิชิ” อัด 1.2 พันล.สู้ปัจจัยลบ ปีนี้หวั่นหนาวยาวฉุดแอร์โตน้อย

ผู้จัดการรายวัน 360- หนาวปีนี้สมศักดิ์ศรี อากาศเย็นทั่วไทย กระทบตลาดแอร์ปีนี้บ้าง คาดโตไม่เกิน 5% บวกกับปัจจัยลบรุมเร้าต่อเนื่องจากปีก่อน “มิตซูบิชิ อีเล็คทริค” ทำใจรายได้ปีงบประมาณ 67 ทำได้เท่าปีก่อน ปักธงสู้ปี 68 อัดงบ 1,200 ล้านลุย มุ่งขยายฐานลูกค้าทั้ง B2C และ B2B เปิดตัวแอร์รุ่นใหม่ 3 ซีรีส์ มั่นใจยอดขายแอร์โตอีก 10% ดันยอดขายรวมในปีงบประมาณ 2568 เติบโต10%นายโทชิยูกิ อีซูกะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด เปิดเผยว่า ปี2567ที่ผ่านมาเต็มไปด้วยความยากลำบาก เศรษฐกิจฟื้นตัวล่าช้า ผู้บริโภคชะลอและระมัดระวังในการใช้จ่าย เพราะปัญหาหนี้ครัวเรือนอยู่ในระดับสูง รวมถึงภาคเหนือและภาคใต้ประสบกับอุทกภัยที่รุนแรง ส่งผลต่อตลาดเครื่องปรับอากาศ ที่พบว่าแข่งขันรุนแรง การลดราคาถูกนำมาใช้มากกว่าที่เคย ส่งผลให้ปีนี้บริษัทจะหันกลับมาทบทวนและให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และยกระดับการบริการให้ดียิ่งขึ้น“มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ปีที่ผ่านมายังเป็นแบรนด์ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภค เห็นได้จากรางวัล No.1 Brand Thailand และ Thailand’s Most Admired Brand ในหมวดเครื่องปรับอากาศและปั๊มน้ำ อีกทั้งยังรักษาส่วนแบ่งการตลาดอันดับหนึ่งในหมวดเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน พัดลมระบายอากาศ และปั๊มน้ำ ส่งผลให้ยอดขายปีงบประมาณ 2567 (เม.ย.67 -มี.ค.68) ที่กำลังจะปิดลงในเดือนมี.ค. นี้ จะเติบโตเทียบเท่ากับปีงบประมาณ 2566 และตั้งเป้าหมายการเติบโตของยอดขายในปีงบประมาณ 2568 ไว้ที่ 10% ภายใต้กลยุทธ์หลักที่มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าของแบรนด์ที่ยั่งยืน และเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในทั้งสองกลุ่ม B2C และ B2B เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค” นายโทชิยูกิ อีซูกะนายประพนธ์ โพธิวรคุณ กรรมการรองผู้จัดการ กล่าวว่าปีนี้บริษัทจะมุ่งเน้นยกระดับสินค้าและบริการหลังการขาย ให้สะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่ายขึ้น เพิ่มช่องทางออนไลน์ให้ติดต่อได้สะดวกทันท่วงทีเพื่อช่วยเหลือลูกค้า เช่น พัฒนา Line OA ในการติดต่อสอบถามและใช้บริการ รวมถึงยกระดับศูนย์ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ให้ความสำคัญกับช่างเทคนิคและบุคลากรรุ่นใหม่ ซึ่งกว่า 80% ของช่างเทคนิคสำนักงานใหญ่ ผ่านการอบรมระดับ 2 แล้ว ปีนีเน่าจะผ่านทั้ง 100% จากนี้จะพัฒนาช่วงเทคนิคของดีลเลอร์ต่อด้วยด้านนายชิซุโอะ นาคาสึคาสะ กรรมการและผู้จัดการทั่วไปส่วนการตลาดและการขาย กล่าวว่า ปีนี้บริษัทได้วางงบการตลาดและสร้างการรับรู้แบรนด์ไว้กว่า 1,200 ล้านบาท มุ่งเน้นการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ โดยเฉพาะโซเชียลมีเดีย ล่าสุดได้ผลิตภาพยนตร์โฆษณาใหม่ที่สะท้อนจุดขาย 'ให้ ME เป็นความสบายให้คุณ' เล่าเรื่องราวผ่านเพลงที่แต่งขึ้นใหม่ ผ่านเสียงร้องของ “นนท์-ธนนท์” ในฐานะพรีเซนเตอร์ปีที่ 3 จะดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขาย และสร้างการรับรู้ผ่านสื่อออฟไลน์ปีนี้เสนอผลิตภัณฑ์ใหม่หลายรายการ โดยเฉพาะตลาดเครื่องปรับอากาศ ซึ่งเชื่อว่าปี 2568 นี้ คาดโต 5% จากมูลค่า 31,200 ล้านบาท เป็น 33,500 ล้านบาท จาก 2 ปัจจัยหลัก คือ 1.ความต้องการที่อยู่อาศัยที่เพิ่มขึ้น และ2.ความต้องการเครื่องปรับอากาศที่ประหยัดพลังงาน ส่งผลให้มีความต้องการแบบซื้อเปลี่ยนมากขึ้น ในส่วนของมิตซูบิชิ อีเล็คทริคเอง ปีนี้ตั้งเป้ายอดขายเครื่องปรับอากาศเติบโตอีก 10% รักษาผู้นำตลาดเครื่องปรับอากาศ ด้วยส่วนแบ่งมากกว่า 30% จะเปิดตัวใหม่ 3 ซีรีส์คือ 1.เครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ อีเล็คทริค มิสเตอร์สลิม ระบบอินเวอร์เตอร์ รุ่น XZ Series 2.มิสเตอร์สลิม ระบบอินเวอร์เตอร์ รุ่น GZ Series 3.มิสเตอร์สลิม ระบบอินเวอร์เตอร์ รุ่น Happy Plus Inverter (MZ Series) ส่วนตลาด B2B ที่กำลังขยายตัว ทั้งกลุ่มโรงพยาบาล โรงเรียน โรงงาน และศูนย์ข้อมูล บริษัทได้ขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงส่วนผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้แก่ 1.ตู้เย็นมิตซูบิชิ อีเล็คทริค MR-WX70C (รุ่น 6 ประตู) เป็นรุ่นเรือธงนำเข้าจากญี่ปุ่น 2.ตู้เย็นมิตซูบิชิ อีเล็คทริค LX50 รุ่นใหม่ในซีรีส์พรีเมียม 3.พัดลมมิตซูบิชิ อีเล็คทริค รุ่นตั้งโต๊ะและตั้งพื้นกึ่งตั้งโต๊ะ4.อุปกรณ์เสริมสำหรับพัดลมระบายอากาศ 5.ปั๊มน้ำมิตซูบิชิ อีเล็คทริค R2 Series: