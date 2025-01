“คิง เพาเวอร์” ชวนสักการะ 3 เทพ ช้อป ดวง ปัง ฉลองเทศกาลตรุษจีน

ผู้จัดการรายวัน 360 - กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ผู้นำธุรกิจค้าปลีกเพื่อการท่องเที่ยว ฉลองเทศกาลตรุษจีนต้อนรับปีมะเส็งมหามงคล เดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจไตรมาสแรกปี 68 จัดแคมเปญ KING POWER CHINESE NEW YEAR 2025 ช้อป ดวง ปัง SHOP THE LUCKIEST FORTUNES สร้างปรากฎการณ์เฉลิมฉลองสุดยิ่งใหญ่ จัดเต็มกับกิจกรรมและโปรโมชัน โดยพิธีเปิดงานจัดขึ้นในวันพุธที่ 22 มกราคม 2568 เวลา 18.30 น. ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ พบกับขบวนพาเหรด 12 นักษัตร ที่มาพร้อมพญานาคาลอยฟ้ายาว 36 เมตร มังกรจีนทรงพลัง และสิงห์โบราณ นำโดย ใหม่-ดาวิกา โฮร์เน่ สวยสง่าในลุคพญานาคา พร้อมมอบพลังแห่งความโชคดี และความอุดมสมบูรณ์ให้แก่คนไทย คนไทยเชื้อสายจีน และนักท่องเที่ยวทั่วโลก ตลอดช่วงเทศกาลตรุษจีน ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2568 ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ, ศรีวารี, พัทยา และภูเก็ตนายอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ กล่าวว่า “เนื่องด้วยรัฐบาลประกาศให้ปี 2568 เป็นปี AMAZING THAILAND GRAND TOURISM & SPORTS YEAR 2025 มีเป้าหมายเพื่อต้อนรับและผลักดันให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลก ซึ่งสอดรับกับแนวคิดการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ “THE POWER OF POSSIBILITIES เป็นได้สุด เป็นไปได้” ในการยกระดับย่านรางน้ำให้ก้าวสู่การเป็น FESTIVALISATION เดสติเนชั่นแห่งการเฉลิมฉลองในทุกเทศกาลให้กับนักท่องเที่ยวทั่วโลกดังนั้นเพื่อเป็นการร่วมขานรับนโยบายดังกล่าว จึงร่วมกับชุมชนย่านรางน้ำ จัดแคมเปญ KING POWER CHINESE NEW YEAR 2025 ช้อป ดวง ปัง SHOP THE LUCKIEST FORTUNES ต้อนรับเทศกาลตรุษจีนปีมะเส็งมหามงคล และปลุกกำลังซื้อในช่วงตรุษจีน โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในแง่ของเศรษฐกิจของชุมชนในพื้นที่ และขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพการเติบโตของระบบเศรษฐกิจในช่วงไตรมาสแรกของปี 2568 ซึ่งคาดว่าตลอดทั้งแคมเปญจะสามารถสร้างทราฟฟิคเพิ่มกว่า 15-20%พบกับกิจกรรมไฮไลต์แคมเปญ KING POWER CHINESE NEW YEAR 2025 ช้อป ดวง ปัง SHOP THE LUCKIEST FORTUNES ดังนี้• มูเสริมดวง LIGHT UP YOUR LUCK ร่วมเบิกฤกษ์รับความเฮงต้อนรับปีมะเส็งมหามงคล เชิญชวนสักการะ 3 เทพมหามงคลซึ่งอัญเชิญมาจากวัดทิพยวารีวิหาร ได้แก่ เทพเจ้าไฉ่สิ่งเอี๊ย ส่งเสริมเรื่องโชคลาภ ความร่ำรวย สุขภาพ ความรักสามัคคีปรองดองกันในครอบครัว, เทพเจ้ากวนอู ส่งเสริมเรื่องการงาน บริวารหนุนนำ ผู้ใหญ่อุปถัมภ์ มีแต่คนเคารพนับถือ และเทพมังกรเขียว (แชเล้งเอี้ย) ส่งเสริมความอุดมสมบูรณ์ และความสิริมงคล เสริมเฮง เมื่อช้อป 8,000 บาทขึ้นไป (สุทธิ) รับสิทธิ์จุดเทียนเสริมสิริมงคลจากวัดทิพยวารีวิหาร (88 สิทธิ์/วัน)• ช้อปแก้ชง สำหรับนักษัตรปีชงและชงร่วม ปีกุนรับทันทีคูปองส่วนลด 40%, ปีมะเส็งรับทันทีคูปองส่วนลด 30%, ปีขาลรับทันทีคูปองส่วนลด 28% และปีวอกรับทันทีคูปองส่วนลด 25% ลูกค้านักษัตรอื่น ๆ รับคูปองส่วนลด 4,500 บาท สำหรับช้อป 20,000 บาท (1 สิทธิ์/ท่าน/วัน) และช้อปดวงปังบินฟรีฮ่องกงไม่ต้องลุ้น เพียงช้อปครบ 50,000 บาทขึ้นไป (สุทธิ) รับตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ฮ่องกง 1 ที่นั่ง (1 สิทธิ์/ท่าน/วัน จำนวนจำกัด 500 สิทธิ์ตลอดรายการ)• KINGDOM OF LUCK PARADE พบกับพาเหรดสุดเฮง โคมแดงนำโชค แจกอั่งเปานำโชคมูลค่า 800 บาท สำหรับช้อป 5,000 บาท (วันละ 3 รอบ / รอบละ 50 สิทธิ์), LUCKY WISH FAN เมื่อช้อปครบ 3,500 บาทขึ้นไป (สุทธิ) รับฟรีพัดนำพาความโชคดี พร้อมคำอวยพรเฉพาะบุคคล (จำกัด 100 อัน/วัน), LUCKY GOLDEN LEAF เมื่อช้อป 5,000 บาทขึ้นไป (สุทธิ) รับฟรีแผ่นทองมงคลปลุกเสกจากวัดดัง (จำกัด 88 แผ่น/วัน), LUCKY ARCADE เมื่อช้อปครบ 8,000 บาทขึ้นไป (สุทธิ) รับสิทธิ์ร่วมเล่นเกมสุดมันส์ พร้อมลุ้นรับบัตรกำนัลมูลค่า 500, 300, 200 บาท และของรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย และ เมื่อช้อปสินค้าครบ 15,000 บาทขึ้นไป (สุทธิ) รับสิทธิ์เลือกร่วมกิจกรรม LEVEL UP YOUR LUCK เสริมคิ้วปัง รับความเฮง เสริมโหงวเฮ้ง เสริมทรัพย์ รักปัง รับปีมะเส็ง หรือ MY LUCKY COLOUR ค้นหาสีมงคลประจำตัวสุดปัง เสริมดวงเพิ่มเสน่ห์• LUCKY MARKET อร่อยเด็ด กินเฮง กับร้านอาหารชื่อดังในตำนานที่มาร่วมออกบูธ อาทิ เฮงหอยทอด, ALICE CAFÉ, LITTLE HIDEOUT, เผ็ดมาร์ค และพลาดไม่ได้กับหลากหลายร้านอาหารดังที่ THAI TASTE HUB ศูนย์รวมเมนูสตรีตฟู้ด อาทิ นายอ้วนเย็นตาโฟ, ทิพย์สมัย ผัดไทยประตูผี, เชียงการีลา, ละมัย หอยทอด เยาวราช นอกจากนี้ยังมีร้านเปิดใหม่อย่างร้าน KING POWER SELECTION CAFÉ ขนมไทยสไตล์ฟิวชัน ผ่านการครีเอตสุดสร้างสรรค์ทั้งเครื่องดื่มและของว่าง, ร้านหนองมน To Table by หญิงชุ ข้าวหลาม ข้าวหมูแดงหมูกรอบ, ร้านต้มตุ๋น สูตรคุณย่า, ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเมืองทอง, และร้านไหหน่ำหนั่ง ข้าวมันไก่• เฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ตระการตา เชิญร่วมสัมผัสการแสดงสุดอลังการแห่งปีบนถนนรางน้ำ พบกับขบวนพาเหรด 12 นักษัตร สะท้อนความงดงามแห่งศิลปะและวัฒนธรรม ชมพญานาคาลอยฟ้ายาว 36 เมตร อันน่าอัศจรรย์ที่เคลื่อนไหวอย่างสง่างาม ผสมผสานกับมังกรจีนทรงพลัง และสิงห์โบราณที่เปี่ยมด้วยความขลัง พร้อมโชว์สุดอลังการกับพิธีเปิด “THE GUARDIANS OF HARMONY: RISE OF SERPENT” การผสมผสานวัฒนธรรมร่วมสมัยกับมนต์เสน่ห์แห่งดนตรีร็อค นำโดยใหม่-ดาวิกา โฮร์เน่, ตูน-อาทิวราห์ คงมาลัย, เจษ-เจษฎ์พิพัฒ ติละพรพัฒน์, ไบเบิ้ล-วิชญ์ภาส สุเมตติกุล และรีเบคก้า-แพทรีเซีย อาร์มสตรอง โดยพิธีเปิดจะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในวันพุธที่ 22 มกราคม 2568 เวลา 18.30 น. ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนกับแคมเปญ KING POWER CHINESE NEW YEAR 2025 ช้อป ดวง ปัง SHOP THE LUCKIEST FORTUNES ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2568 ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ, ศรีวารี, พัทยา และภูเก็ต นอกจากนี้ ลูกค้าทุกท่านยังสามารถช้อปออนไลน์