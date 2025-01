เดอะมอลล์อัดแคมเปญ รับ “Easy E-Receipt 2.0”

ผู้จัดการรายวัน 360 - กลุ่มเดอะมอลล์ ให้ช้อปคุ้มมากกว่าในช่วงมาตรการ Easy E-Receipt 2.0 รับเพิ่มคูปองอิเล็กทรอนิกส์ (E-Coupon) รวมสูงสุด 1,000 บาท พร้อมจัดทัพสินค้าร่วมลดราคา เสริมความคุ้มค่า ด้วยแคมเปญ JOY LUCK LOVE CHINESE NEW YEAR 2025 : ปีมะเส็ง เฮงมาหาจากการออกมาตรการ Easy E-Receipt 2.0 ของภาครัฐ ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2568 ศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้ากลุ่มเดอะมอลล์ ประกอบด้วย เดอะมอลล์, เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ทุกสาขา, ห้างสรรพสินค้าเอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์, เอ็มสเฟียร์ และพารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ ได้ออกแคมเปญพิเศษเพื่อรองรับการใช้จ่ายของลูกค้าในการร่วมโครงการในมาตรการคืนภาษี Easy E-Receipt 2.0โดย นางสาววรลักษณ์ ตุลาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า “มีความเชื่อมั่นว่ามาตรการ Easy E-Receipt 2.0 ที่ออกมา จะสามารถช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายของผู้บริโภคเพิ่มประมาณ 10% โดยเฉพาะในเดือนแรกของปี ซึ่งมีปัจจัยหนุนจาก เทศกาลตรุษจีน ที่มีความต้องการสินค้าบริการอยู่แล้ว และมาตรการ Easy E-Receipt 2.0 ที่ออกมาในช่วงนี้ ผสานกับโปรโมชั่นของศูนย์ฯและห้างฯที่จัดขึ้นในเทศกาลตรุษจีนรวมถึงการผนึกกำลังร่วมกับแบรนด์สินค้า คู่ค้า ในการนำสินค้าทุก แคททิกอรี่ (Category) ได้แก่ POWER MALL กลุ่มเครื่องไฟฟ้าที่มีสินค้าไอเท็มพิเศษ ราคาพิเศษ, Gourmet Market สินค้าภายในซูเปอร์มาร์เก็ต ไม่รวมสินค้ายกเว้นในกลุ่มเหล้า เบียร์ , Sports Mall ในกลุ่มสินค้าเครื่องกีฬา , เครื่องสำอาง Beauty Hall, Betrend รวมถึง ร้านอาหารชั้นนำ, ร้านสตรีทแฟชั่น และร้านชั้นนำ มากกว่าเกือบ 300 ร้าน ในแต่ละศูนย์การค้า จะเป็นปัจจัยที่ช่วยให้ลูกค้ามีการตัดสินใจซื้อสินค้าง่ายและเพิ่มขึ้น ซึ่งโดยภาพรวมกลุ่มของลูกค้าที่ต้องการใช้จ่ายเพื่อร่วมมาตรการ Easy E-Receipt 2.0 เป็นกลุ่มที่ยังมีกำลังซื้อ และต้องการใช้จ่ายในช่วงมาตรการแน่นอนสำหรับลูกค้าที่ใช้จ่ายในช่วงมาตรการ Easy E-Receipt 2.0 นอกจากสามารถรับสิทธิได้ลดหย่อนภาษีตามมาตรการแล้ว ยังสามารถรับเพิ่มคูปองอิเล็กทรอนิกส์ (E-Coupon) ผ่าน M Card Application รวมสูงสุด 1,000 บาท พิเศษสำหรับสมาชิกบัตร M Card และลูกค้าบัตรเครดิต BANGKOK BANK M VISA เมื่อแสดงใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ (E-Receipt) ที่สะสมยอดช้อปปิ้งภายในห้างฯและศูนย์ฯ เดอะมอลล์, เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ ทุกสาขา, ห้างสรรพสินค้าเอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์, เอ็มสเฟียร์ และพารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ ครบ 10,000 บาท ขึ้นไป/วัน (รวม Power Mall, Gourmet Market, Home Fresh Mart และGourmet Eats เฉพาะร้านค้าที่สามารถออกใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายในวันเดียวกันเท่านั้น)พร้อมกันนี้ ลูกค้ายังได้รับความคุ้มค่าจากการใช้จ่ายในแคมเปญ JOY LUCK LOVE CHINESE NEW YEAR 2025 จากส่วนลดของสินค้าทุกประเภท โดย ทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ภายในห้างสรรพสินค้า สมาชิก M Card และลูกค้าบัตรเครดิต BANGKOK BANK M VISA สามารถรับคืนรวมสูงสุด 7,600 บาท และเมื่อช้อปฯ ครบตามกำหนด รับอั่งเปา รวมสูงสุด 1,600 บาท รวมถึงการรับคะแนนสะสม ใช้คะแนนสะสมแลกเป็นส่วนลด, ของสมนาคุณต่างๆ รวมถึง เมื่อช้อปฯ ภายในศูนย์การค้าเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ผ่านบัตรเครดิต BANGKOK BANK M VISA ตั้งแต่ 6,000 บาทขึ้นไป รับ CASH COUPON 1,000 บาท และวันที่ 24 ม.ค. - 2 ก.พ. 68 ช้อปในศูนย์ฯ 20,000 บาทขึ้นไป เฉพาะ 40 ท่านแรก รับทองคำแผ่น 1 สลึง มูลค่า 12,500 บาท และการรับคะแนนสะสม ใช้คะแนนสะสมแลกเป็นส่วนลด, ของสมนาคุณต่างๆ มากมายนอกเหนือจากรายการส่งเสริมการขายในช่วงเทศกาลตรุษจีน ในช่วงมาตรการ Easy E-Receipt 2.0 ยังมีกิจกรรมการตลาดในช่วงตรุษจีน ซึ่งนับว่าเป็นตัวเร่งให้ผู้บริโภคออกมาใช้จ่ายมากขึ้น โดยที่พลาดไม่ได้! คือ กิจกรรมการเสริม ‘เฮง’ ซึ่งปีนี้ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน ได้เนรมิตพื้นที่เอ็ม ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น 1 เป็นวิหารเทพเจ้ามังกรเขียวอัครทิพย์วารี และอัญเชิญ ‘เทพเจ้ามังกรเขียว’ องค์จำลองจากวัดทิพยวารีวิหาร (กัมโล่วยี่) พร้อมกับอัญเชิญเทพเจ้าที่ชาวไทยเชื้อสายจีนนิยมสักการะในวันตรุษจีนมาให้สักการะขอพรในปีมะเส็งตามความเชื่อ รวมถึงการจัดพิธีแก้ชง สะเดาะเคราะห์ เสริมดวงชะตาโดยสมาคมเต็กก่า ตลอดจน การออกร้านของอาหารมงคลชั้นเลิศ จากร้านอาหารชั้นนำ ได้แก่ ที่สุดของเมนูจักรพรรดิ ครั้งแรกกับ การออกร้านของ "ร้านซีอานเยี่ยม" สุดยอดร้านอาหาร ต้นตำรับประวัติศาสตร์ 2,000 ปี จากมณฑลส่านซี ประเทศจีน กับเมนูเลื่องชื่อมากมาย และเมนูมงคลจากภัตตาคาร ร้านอาหารชั้นนำกว่า 1,500 เมนู ที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ทุกสาขา และเดอะมอลล์ โคราช รวมถึง การแข่งขันเชิดมังกรเรืองแสงครั้งแรกในเมืองไทย, ประติมากรรมอาร์ตทอย Zing Zing The Lion จากศิลปินอาร์ตทอย ที่เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ บางกะปิสามารถร่วมช้อปปิ้งในมาตรการ Easy E-Receipt 2.0 ตั้งแต่วันนี้ - 28 ก.พ. นี้ อย่างคุ้มค่าที่เดอะมอลล์, เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ทุกสาขา, ห้างสรรพสินค้าเอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์, เอ็มสเฟียร์ และพารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์