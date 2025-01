“บิ๊กซี” ขนทัพสินค้า 1,000 รายการ ดันยอดขายกว่าพันล.รับตรุษจีน

ผู้จัดการรายวัน 360 - บิ๊กซี ต้อนรับศักราชใหม่ ประเดิมแคมเปญแรกของปี “ตรุษจีนเฮง เฮง รับปีมะเส็ง ที่ บิ๊กซี HAPPY CHINESE NEW YEAR 2025” กระตุ้นกำลังซื้อผู้บริโภค ชูไฮไลต์โปรโมชันลดสูงสุด 50% พร้อมขานรับร่วมโครงการ Easy E-Receipt 2.0 มั่นใจโครงการช้อปลดหย่อนภาษีของภาครัฐ หนุนยอดขายโตกว่า 1,180 ล้านบาทนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ห้างค้าปลีกในกลุ่มบีเจซี กล่าวว่า บิ๊กซี เปิดตัวแคมเปญแรกของปี 2568 “ตรุษจีนเฮง เฮง รับปีมะเส็ง ที่ บิ๊กซี HAPPY CHINESE NEW YEAR 2025” เพื่อร่วมเฉลิมฉลองและต้อนรับเทศกาลตรุษจีน รวมถึงกระตุ้นยอดขายในช่วงเทศกาลนี้ ซึ่งถือเป็นอีกช่วงที่กระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคได้อย่างคึกคัก ต่อเนื่องจากเทศกาลปีใหม่ โดยมีระยะเวลาแคมเปญ ตั้งแต่วันนี้ – 29 มกราคม 2568 ที่บิ๊กซีทุกสาขาทั่วประเทศ และช่องทางออนไลน์บิ๊กซี ตั้งใจคัดสรรสินค้าหลากหลาย คุณภาพดี ในราคาสุดประหยัดให้ลูกค้าได้เลือกซื้อในช่วงเทศกาลตรุษจีนได้แก่ ชุดพร้อมไหว้มากกว่า 7 แบบ สำหรับไหว้บรรพบุรุษและเทพเจ้าแห่งโชคลาภ รวมถึงสินค้าอุปโภคบริโภคต่าง ๆอาทิ อาหารสด ผลไม้ ข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องแต่งกาย ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด และสินค้าอื่น ๆ รวมกว่า1,000 รายการ พร้อมมอบโปรโมชันลดราคาสูงสุด 50 % อาทิ กลุ่มสินค้าเครื่องปรุงรส และอาหารแช่แข็ง ทั้งยังมอบสิทธิพิเศษอีกมากมาย ซึ่งถือได้ว่ามาที่เดียวครบจบทุกความต้องการนายอัศวิน กล่าวเสริมว่า สำหรับลูกค้าที่มาซื้อสินค้าที่ บิ๊กซีทุกสาขาทั่วประเทศ รวมทั้งช่องทางออนไลน์ในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้ สามารถออกใบกำกับภาษีและนำไปลดหย่อนได้ โดยสามารถดำเนินการได้ที่จุดบริการลูกค้าบิ๊กซีและช่องทางออนไลน์ของบิ๊กซี ยกเว้นสินค้าบางกลุ่ม อาทิ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ อาหารสดบางรายการ และสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี เนื่องจากเราได้ร่วมโครงการ Easy E-Receipt 2.0 ช้อปลดหย่อนภาษีของภาครัฐ เพื่อมอบสิทธิประโยชน์และความคุ้มค่าอันสูงสุดให้กับลูกค้า ซึ่งเชื่อว่าแคมเปญครั้งนี้ จะช่วยกระตุ้นกำลังซื้อของชาวไทยเชื้อสายจีนและผู้บริโภคทั่วประเทศ รวมถึงสามารถผลักดันยอดขายให้เติบโต กว่า 1,180 ล้านบาท อย่างแน่นอนพิเศษ! เฉพาะสมาชิกบิ๊กพอยต์ช้อปทุกแผนก รับเพิ่มส่วนลดรวมสูงสุดถึง 6,000 บาท แบ่งเป็น เมื่อซื้อสินค้ากลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าตามเงื่อนไขที่กำหนด ลดทันทีสูงสุดรวม 4,500 บาท ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2568 – 28 กุมภาพันธ์ 2568 รวมถึงยังมี “ภารกิจนักช้อป” เมื่อซื้อสินค้าทุกแผนก สะสมคูปองแทนเงินสด มูลค่ารวม 1,500 บาท ตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยลูกค้าสามารถใช้คูปองแทนเงินสดดังกล่าวได้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568ทั้งนี้ ภายในพิธีเปิดตัวแคมเปญ ฯ มีกิจกรรมไฮไลต์สุดอลังการที่บิ๊กซีและพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกันจัดขึ้น เช่น ผัดหมี่ซั่วมงคลกระทะยักษ์ ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 108 เซนติเมตร รวมถึงการแสดงการเชิดสิงโตจากคณะดัง “อี้เฉียนไทยแลนด์ Yi Quan Thailand” ให้ลูกค้าได้ชม เพื่อความเป็นสิริมงคล เสริมโชคลาภ และความเจริญรุ่งเรืองสำหรับแคมเปญ “ตรุษจีนเฮง เฮง รับปีมะเส็ง ที่ บิ๊กซี HAPPY CHINESE NEW YEAR 2025” ปีนี้ บิ๊กซี มอบโปรโมชันและสิทธิพิเศษมากมาย ดังนี้• โปรโมชันชุดไหว้ตรุษจีนสุดคุ้มในราคาพิเศษ เริ่มต้นเพียง 289 บาท ตั้งแต่วันที่ 23 - 29 ม.ค. 2568• ฟรี คูปองมูลค่า 100 บาท เมื่อสั่งชุดของไหว้ แผนกอาหารสดครบ 800 บาทขึ้นไป ที่บิ๊กซี บิ๊กซีมาร์เก็ตบิ๊กซีฟู้ดเพลส และคอลแชทช้อป เปิดรับสั่งจองสินค้า ตั้งแต่วันนี้ – 25 มกราคม 2568 รับสินค้า วันที่ 26 – 27 มกราคม 2568• พิเศษสุด ๆ สำหรับสมาชิกบิ๊กพอยต์ ตั้งแต่วันนี้ – 29 มกราคม 2568• รับคูปองส่วนลดทันที มูลค่า 50 บาท เมื่อซื้อสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ซักผ้า ปรับผ้านุ่มล้างทำความสะอาด กำจัดแมลง และปรับอากาศ เฉพาะแบรนด์ที่ร่วมรายการ ครบ 499 บาท• แลกซื้อสินค้าราคาพิเศษ เมื่อซื้อสินค้าทุกแผนก ครบ 299 บาทขึ้นไป แลกซื้อเสื้อยืดตรุษจีนรับความเฮง และชุดกระดาษไหว้มงคลบิ๊กซี มุ่งมั่นในการคัดเลือกสินค้าเพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการและไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างของลูกค้าทุกกลุ่ม ทุกวัย เพื่อเพิ่มทางเลือกที่หลากหลายให้กับลูกค้าในช่วงเทศกาลตรุษจีน นายอัศวิน กล่าวขอเชิญร่วมฉลองเทศกาล “ตรุษจีนเฮง เฮง รับปีมะเส็ง ที่ บิ๊กซี HAPPY CHINESE NEW YEAR 2025” ซื้อสินค้าของไหว้มงคล เพื่อความเป็นสิริมงคล ความสุขสมหวัง มั่งคั่ง โชคดี ให้กับตัวเองและครอบครัวในการเริ่มต้นปีนี้ ตั้งแต่วันนี้ – 29 มกราคม 2568 ที่บิ๊กซีทุกสาขาทั่วประเทศ และช่องทางออนไลน์ พิเศษ! สมาชิกบิ๊กพอยต์ “สุขไปกันใหญ่ บิ๊กพอยต์ แต้มความสุข แลกง่ายได้ทุกวัน” ยิ่งสะสมมากยิ่งได้มาก ทุกการใช้จ่าย25 บาท = 1 คะแนน ใช้คะแนนแลกรับส่วนลดทันที เช็กโปรโมชันดี ๆ ได้ทุกวันที่บิ๊กซี