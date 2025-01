“เอสโคล่า” รุกช่องทางร้านอาหาร ดึงตัวตึง “ตั้ม-วราวุธ” พรีเซนเตอร์

ผู้จัดการรายวัน 360 – เอส โคล่า รุกช่องทางขายร้านอาหาร เปิดแคมเปญ “ขอเอสขวดพี่” ดึงพรีเซนเตอร์ตัวตึง “ตั้ม วราวุธ โพธิ์ยิ้ม” ยกขบวนบุกร้านอาหารเด็ดทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล พร้อมจัดเต็มสื่อแบบ 360 องศา ทุกพื้นที่ Touch Point หลังปรับโฉมใหม่ทำยอดขายโต 22%นางสาวสุภรณ์ เด่นไพศาล ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหารสูงสุด สายธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ประเทศไทย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “หลังจากที่ เอส ปรับโฉมภาพลักษณ์และการสื่อสาร ภายใต้คอนเซป เอสโคล่า Born to be Awesome เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเอง แคมเปญการตลาดได้รับการตอบรับที่ดีมากจากผู้บริโภค โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่เจนซี สร้างยอดขายเติบโตต่อเนื่องถึง 22.4% (การเติบโตเชิงปริมาณ ข้อมูลจากนีลเส็นไอคิว ระหว่างเดือนธันวาคม 2566 – พฤศจิกายน 2567) โดยเป็นการเติบโตในทุกช่องทาง ทั้งซูเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ ร้านค้าดั้งเดิม รวมถึงช่องร้านอาหาร ซึ่งเป็นช่องทางการขายที่มีบทบาทสำคัญต่อตลาดน้ำอัดลม ไม่แพ้ช่องทางขายอื่น ๆ”สำหรับตลาดน้ำอัดลมในปี 2567 ที่ผ่านมา มีมูลค่าที่ 70,772 ล้านบาท เติบโตอยู่ที่ 9% จากปีที่ผ่านมา (ข้อมูลจากนีลเส็นไอคิว ระหว่างเดือนธันวาคม 2566 – พฤศจิกายน 2567) โดยการดื่มคู่กับมื้ออาหาร ยังมีโอกาสในการเติบโตได้อีกค่อนข้างมาก ตามไลฟ์สไตล์การทานอาหารนอกบ้านของคนไทยที่มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นเอง“เอส โคล่า สูตรใหม่ ที่มีส่วนผสมของ Asian Spice ได้รับผลตอบรับที่ดีมากจากผู้บริโภค เอส โคล่า เล็งเห็นโอกาสในการรุกตลาดขยายฐานการดื่ม occasion คู่อาหารอย่างเต็มรูปแบบ เปิดแคมเปญ ‘ขอเอสขวดพี่’ แคมเปญสื่อสารการตลาดที่มาพร้อมเพลงจิงเกิลสนุก ๆ สร้างการจดจำและเรียกหาเอสเป็นเครื่องดื่มคู่มื้ออาหาร พร้อมเปิดตัวพรีเซนเตอร์ตัวตึงอย่าง ตั้ม-วราวุธ โพธิ์ยิ้ม หรือ ตั้ม The Star ที่จะนำทัพยกขบวนบุกไปสร้างสีสันในย่านที่เป็น Strategic Area ทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑลกว่า 1,000 ร้านค้า”แคมเปญนี้มีการใช้สื่อแบบ 360 องศา เพื่อ Bombard สร้างสีสันให้กับแคมเปญ ไม่ว่าจะเป็นสื่อนอกบ้านอย่าง Billboard ที่จะเข้ามาช่วยสร้างอิมแพ็คในโลเคชั่นสำคัญของกรุงเทพฯ และปริมณฑล สื่อ Transit Ads เช่น BTS, MRT และสื่อ ณ จุดขายร้านค้า เช่น Tops, 7-11, Big C, Makro ตลอดจนสื่อ Social Media, KOLs และ Online Radio เป็นต้น