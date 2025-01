นิทรรศการศิลปะกลุ่ม “White Canvas 2024 ภูฏาน & ไทย” เปิดโลกศิลปะไร้พรมแดน ชมฟรี วันนี้ – 31 มกราคม 2568 ณ อีเว้นท์ สเปซ ชั้น 4 สยาม ทาคาชิมายะ

สยาม ทาคาชิมายะ ห้างสรรพสินค้าญี่ปุ่นขนานแท้แห่งเดียวในประเทศไทย ณ ไอคอนสยาม ร่วมกับ พาเลท อารต์สเปช แกลลอรี่แสดงผลงานศิลปะชั้นนำของไทย และมูลนิธิวัฒนธรรมตะวันออก (ECF) ขอเชิญทุกท่านร่วมสัมผัสประสบการณ์ศิลปะอันทรงคุณค่าในนิทรรศการกลุ่ม "White Canvas 2024 ภูฏาน & ไทย" ระหว่างวันที่ 3 – 31 มกราคม 2568 ณ อีเว้นท์ สเปซ ชั้น 4 สยาม ทาคาชิมายะ นิทรรศการเสนอผลงานสร้างสรรค์ของเยาวชนไทยและภูฏานกว่า 80 ชิ้น ที่ผ่านเข้ารอบจากการประกวน White Canvas ประจำปี 2024 โดดยผลงานเป็นการสะท้อนถึงการเติบโตทางความคิดและจินตนาการอันไร้ขีดจำกัด ผ่านเทคนิคที่หลากหลาย อาทิ ลายเส้น สีน้ำ อะคริลิค และสีน้ำมัน นิทรรศการนี้ไม่เพียงแต่เป็นการจัดแสดงผลงานศิลปะ แต่ยังเป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศ และส่งเสริมศักยภาพของศิลปินรุ่นใหม่ พร้อมเชื่อมโยงเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ากับงานศิลปะ ผู้ชมจะได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ผ่านแพลตฟอร์มที่ติดตามกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน และเปิดโอกาสให้เข้าถึงงานศิลปะในรูปแบบ Metaverse ที่จะนำผู้ชมไปสู่โลกเสมือนจริงที่ไร้ขอบเขตทางภูมิศาสตร์ ทำให้ผู้ชมทั่วโลกสามารถเข้าถึงและชื่นชมงานศิลปะได้อย่างไร้ขีดจำกัดสำหรับผลงานไฮไลต์ของประเทศภูฏาน เป็นภาพผลงาน “วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป The way of life that has changed” โดย วราศิณี ไชยมงคล ศิลปินไทย นำเสนอเกี่ยวกับสัตว์น้ำหิมพานต์ที่ว่ายหนีขยะที่อยู่ในน้ำที่สื่อถึงสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน โดยแบ่งภาพออกเป็น 2 ฝั่ง อยู่ฝั่งจะเป็นน้ำที่อัดแน่นไปด้วยขยะ อีกฝั่งจะเป็นสัตว์หิมพานต์ที่ว่ายอยู่กับปลาในปัจจุบันให้รู้สึกว่ามันอยู่ร่วมกันได้ โดยเทคนิคที่ใช้จะเป็น สีน้ำบนกระดาษ, ผลงาน “Nightmare” โดย ยุวันดา สิงห์ฆาฬะ ศิลปินไทย นำเสนอมุมมองของศิลปินที่อยากตอกย้ำความสุขของช่วงชีวิตในวัยเด็ก แต่เมื่อโตขึ้นภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่มากขึ้น เป็นการตอกย้ำความสุขในวัยเด็กจะไม่มีวันย้อนกลับมา, ภาพผลงาน “ปีกที่โบกสะบัดของนกกระยางท้องขาว” โดย Jigme Yangchen Gama ศิลปินภูฏาน ภาพวาดสีอะคริลิกที่เล่าเรื่องนกกระยางท้องขาวเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ของนกที่หายากที่สุดในโลก โดยคาดว่ามีประชากรนกกระยางท้องขาวประมาณ 60 ตัว เชื่อว่ามีประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรนกกระยางท้องขาวอาศัยอยู่ที่ประเทศภูฏาน อย่างไรก็ตาม กิจกรรมต่างๆ ด้านการพัฒนการการทางอุตสาหกรรมทำให้ประชากรของนกลดน้อยลงจากที่อยู่ทางธรรมชาติของพวกมัน ทำให้เกิดการคุกคามที่สำคัญต่อการรอดชีวิตของนกกระยางท้องขาว และสำหรับผลงานไฮไลต์ของประเทศไทยเป็นภาพผลงาน “ฝันดีนะเจ้าตัวเล็ก” โดย ด.ญ. อารีวรรณ ยางนอก ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รุ่นเด็ก นำเสนอแนวคิดแม่มีความสุขและตื่นเต้นที่สุดที่จะเจอลูก ฝันดีนะ แล้วเจอกันพรุ่งนี้จ้า, และภาพผลงาน “การผจญภัยในเมืองหลวง” โดยนายธนา จิตรการนทีกิจ ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญเงิน(รองชนะเลิศ) รุ่นเยาวชน นำเสนอการสะท้อนความวุ่นวายของชีวิตคนเมืองในยุคใหม่ ผ่านภาพแอบสแตร็กต์สีสันสดใสที่ผสมความตลกร้ายและเสียดสี สื่อถึงความไม่เป็นระเบียบที่กลายเป็นเรื่องปกติ พร้อมกระตุ้นให้ผู้ชมตั้งคำถามต่อสิ่งที่มองข้ามในชีวิตประจำวันขอเชิญผู้ที่สนใจในศิลปะและวัฒนธรรมร่วมสัมผัสประสบการณ์อันน่าประทับใจนี้ได้ที่นิทรรศการ “White Canvas 2024 ภูฏาน & ไทย” เปิดให้ชมฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ระหว่างวันนี้ – 31 มกราคมนี้ ณ บริเวณ อีเว้นท์ สเปซ ชั้น 4 สยาม ทาคาชิมายะ ณ ไอคอนสยาม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-011-7500 หรือ Facebook : Siam Takashimaya