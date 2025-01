จัดใหญ่ 3 งานยักษ์ด้านอุตสาหกรรมปศุสัตว์ มี.ค.นี้ คาดผู้ร่วมงานจากทั่วโลกกว่า 5 หมื่นราย

เอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค ร่วมกับ วีเอ็นยู ยุโรป ประกาศความพร้อมในการจัดงาน VIV Asia (วิฟ เอเชีย) สุดยอดงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมปศุสัตว์ครบวงจร ตั้งแต่อาหารสัตว์สู่อาหารเพื่อการบริโภค ครั้งที่ 17 พร้อมจัดงาน Meat Pro Asia (มีท โปร เอเชีย) งานแสดงเทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิต การแปรรูป การขนส่ง ระบบควบคุมความเย็น และบรรจุภัณฑ์ เพื่อเชื่อมโยงธุรกิจปศุสัตว์จากฟาร์มถึงมือผู้บริโภค และพิเศษสุดกับการเปิดตัวงานใหม่ล่าสุด HAN Asia (Horti Agri Next Asia ฮอร์ติ อะกริ เน็กซ์ เอเชีย) เน้นสินค้าและเทคโนโลยีด้านการเกษตร ต่อยอดความสำเร็จของ Horti Asiaในอดีต

ทั้ง 3 งานแสดงสินค้าจะจัดขึ้นพร้อมกันระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2568 ณ IMPACT เมืองทองธานี กรุงเทพฯ ครอบคลุมพื้นที่การจัดงานทั้งชาเลนเจอร์ 1-3 และเอ็กซิบิชั่นส์ฮอลล์ 5-7 รวมกว่า 75,000 ตารางเมตร ถือเป็นงานแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียสำหรับอุตสาหกรรมปศุสัตว์ สัตว์น้ำ การเกษตร และการแปรรูปอาหาร มีจุดเด่นคือการดึงดูดผู้เข้าร่วมงานจากนานาชาติในสัดส่วนมากกว่า 60% รวมถึงผู้ประกอบการกว่า 1,200 บริษัทชั้นนำจากทั่วโลก แบ่งเป็นผู้ประกอบการชาวไทย 7% เอเชีย 46% และภูมิภาคอื่น โดยมีพาวิลเลี่ยนนานาชาติจากประเทศชั้นนำอย่าง ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ ไต้หวัน สหราชอาณาจักร และอินเดีย คาดการณ์ผู้เข้าชมงานและนักลงทุนกว่า 50,000 รายจากทั่วโลก สะท้อนถึงศักยภาพในฐานะศูนย์กลางธุรกิจและเครือข่ายระดับนานาชาติภายในงานมีกิจกรรมสัมมนากว่า 150 หัวข้อ โดยมีวิทยากรรับเชิญกว่า 300 ท่าน ซึ่งครอบคลุมประเด็นสำคัญ อาทิ การจัดการโรคในปศุสัตว์และสัตว์น้ำ มาตรฐานความปลอดภัยอาหาร นวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ และการเกษตรที่ยั่งยืน โดยมีสัมมนาภาษาไทย 15 หัวข้อที่สามารถเข้าร่วมได้ฟรีเพียงลงทะเบียนล่วงหน้า และสัมมนานานาชาติอีกมากมายโดยภาคปศุสัตว์และการเกษตร: หัวใจสำคัญของเศรษฐกิจไทยและเอเชีย อุตสาหกรรมปศุสัตว์และการเกษตรมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจไทย โดยในปี 2025 คาดว่ามูลค่าการผลิตรวมของตลาดการเกษตรในประเทศไทยจะอยู่ที่ 28.91 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีแนวโน้มเติบโตเฉลี่ยปีละ 0.28% จนถึงปี 2029 ขณะที่ GDP จากภาคปศุสัตว์ในประเทศ คาดว่าจะขยายตัว 2.7% ในปี 2025 ส่งเสริมการเติบโตโดยรวมของภาคเกษตร ในระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คาดว่าจะมีการเติบโตเฉลี่ย 6.0% ต่อปี (CAGR) โดยมีมูลค่าตลาดรวมประมาณ 531.88 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2024โดยงานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการของ VIV Asia 2025: เปิดตัวไฮไลท์และความพร้อมจัดงานระดับนานาชาติ ผู้จัดงาน VIV Asia พร้อมตัวแทนจากภาคอุตสาหกรรมหลักได้ร่วมกันแถลงข่าวเพื่อประกาศความพร้อมในการจัดงาน VIV Asia, Meat Pro Asia และ Horti Agri Next Asia 2025 โดยไฮไลท์สำคัญของงาน รวมถึงสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของภาคอุตสาหกรรมในระดับภูมิภาคและนานาชาติ นำโดย คุณปนัดดา ก๋งม้า รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ บริษัท วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค จำกัด และ คุณเบอร์กิต ฮอร์น ผู้อำนวยการ บริษัท วีเอ็นยู ยุโรป ร่วมด้วยผู้สนับสนุนอย่าง คุณภูริพันธ์ บุนนาค รองผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)โดยตัวแทนจากภาคอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมงานประกอบด้วย คุณ Francine Sayoc ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมเมล็ดพันธุ์พืชภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก, คุณสุพล ธนูรักษ์ เลขาธิการ สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย, น.สพ. ระพี ปัญญาทอง อุปนายก สมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย, คุณอุมารินทร์ โฉมเฉิด รักษาการผู้อำนวยการ สำนักสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน), คุณทวีศักดิ์ วรรณาทิพยาภรณ์ กรรมการฝ่ายจัดแสดงสินค้าและนวัตกรรม สมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย (TARA) และคุณปกรณ์ มาศผล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อิชิดะ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีหัวข้อสำคัญของงานในปีนี้คือ “Regenerative Agriculture and Disease Management” เน้นย้ำถึงแนวทางการเกษตรที่ยั่งยืนและการจัดการโรคอย่างมีประสิทธิภาพในทุกภาคอุตสาหกรรม เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนในอนาคต"งานในครั้งนี้เป็นการรวมตัวครั้งสำคัญของอุตสาหกรรมปศุสัตว์ การแปรรูปอาหาร และเทคโนโลยีเกษตรครบวงจรที่สุดในเอเชีย เราภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนเศรษฐกิจไทยและภูมิภาค โดยคาดว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ (Economic Impact) จากการจัดงานครั้งนี้จะอยู่ที่ประมาณ 38.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 1,340.5 ล้านบาท เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับประเทศและสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงระดับโลก นี่คืองานแสดงสินค้าที่ครบทุกมิติและใหญ่ที่สุดในเอเชีย พบ 1,200 บริษัทชั้นนำจาก 46 ประเทศทั่วโลก ในที่เดียว โดยมีประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการค้า คาดการณ์ว่าจะต้อนรับผู้เข้าชมงานกว่า 50,000 ราย นับเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่สำหรับทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมนี้” นางสาวปนัดดา ก๋งม้า รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ บริษัท วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค จำกัด (ผู้จัดงาน) กล่าวคุณภูริพันธ์ บุนนาค รองผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า สสปน. มุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยสนับสนุนงานแสดงสินค้าและประชุมระดับโลก เช่นงานนี้ที่ดึงดูดนักธุรกิจและนักลงทุนกว่า 130 ประเทศทั่วโลก สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการกระตุ้นการลงทุน สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว และส่งเสริมความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อยกระดับประเทศไทยสู่เวทีโลกในส่วนของภาคปศุสัตว์ มองว่าการพัฒนาชุดตรวจโรคระบาดในปศุสัตว์และประมงเป็นกุญแจสำคัญในการป้องกันการระบาด ลดความสูญเสีย เพิ่มคุณภาพผลผลิต และยกระดับความเชื่อมั่นในสินค้าเกษตรของไทยในตลาดโลก เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารและเศรษฐกิจที่ยั่งยืนการหลอมรวม Community เข้าด้วยกันผ่านกิจกรรมที่หลากหลายวิฟ เอเชีย เป็นมากกว่าแค่งานแสดงสินค้า ที่นี่คือคอมมูนิตี้ของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่มาพบปะ อัปเดตข่าวสารและสนุกสนานไปพร้อมกันภายใต้กิจกรรมมากมาย อาทิ VIV Asia Golf Connect 2025 การแข่งขันกอล์ฟสำหรับผู้บริหาร, Grand Networking Reception งานพิธีเปิดและเลี้ยงรับรองในเช่วงเย็น, Country of Honor Night เพื่อเฉลิมฉลองประเทศเกาหลีใต้และอินโดนีเซีย, แคมเปญ Industry Leader Campaign สำหรับแขกวีไอพี และ Group Delegation ที่รอต้อนรับเกษตรกรกลุ่มใหญ่ที่เดินทางจากนานาประเทศ, Guided Tour Campaign ทัวร์เยี่ยมชมงาน 5 เส้นทาง พร้อมล่ามแปลภาษาแบบเรียลไทม์ รวมถึงบริการ Free Transportation to IMPACT สำหรับผู้ลงทะเบียนล่วงหน้า โดยมีรถบัสรับส่งฟรีจาก MRT สถานีศรีรัชไปยังอิมแพค เมืองทองธานี เพิ่มความสะดวกในการเข้าชมงานพบกันที่งาน VIV Asia / Meat Pro Asia / Horti Agri Next Asia 2025 ในปีนี้ทุกการลงทะเบียนหน้างานจะมีค่าใช้จ่าย 15 ยูโร หรือ 600 บาท ขอเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าไปลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้าเพื่อรับบัตรเข้างานฟรี (ภายในวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2568) ทาง http://www.vivasia.nl