ส.อ.ท.ผนึกพันธมิตรจัดงานFTI EXPO 2025 สร้างโอกาสการค้ากว่า1พันล.

ส.อ.ท.ผนึกพันธมิตรองค์กรชั้นนำ จัดงาน FTI EXPO 2025 ภายใต้แนวคิด 4GO คาดการณ์ผู้เข้าร่วมงานจากไทยและต่างประเทศกว่า 5-7 หมื่นคน และสร้างโอกาสทางการค้ากว่า 1,000 ล้านบาทนายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่าท่ามกลางความขัดแย้งภูมิรัฐศาสตร์ สงครามการค้าที่จะทวีความรุนแรง และผลกระทบจากนโยบายทรัมป์ 2.0 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและโอกาสทางการค้า ทางส.อ.ท.ร่วมกับพันธมิตรอวค์กรชั้นนำ เตรียมจัดงาน FTI EXPO 2025 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “EMPOWERING THAI INDUSTRY, ELEVATING THAILAND’S FUTURE เสริมพลังอุตสาหกรรมไทย เพื่ออนาคตไทยที่ยั่งยืน” โดยมีนางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มาเป็นประธานเปิดงานในวันที่ 13 กุมภาพันธ์นี้ในงาน FTI EXPO 2025 มีรวมสุดยอดภาคอุตสาหกรรม แสดงถึงศักยภาพและความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมไทย ที่ถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นเวทีในการขยายช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ไทย ผลักดันให้เกิดการค้าการลงทุน เพื่อเชื่อมโยงสู่ตลาดสากล เพื่อให้เกิดเงินทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนไทยและต่างชาตินอกจากจะมีการแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีจากผู้ประกอบการแล้ว ยังมีการจัดอบรมสัมมนาโดยกูรูที่มากด้วยคุณวุฒิและประสบการณ์ในด้านต่างๆ ที่จะมาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และมุมมองที่เป็นประโยชน์ กับเวทีเสวนาทางวิชาการ เพื่อเปิดมุมมองและแนวคิดให้กับผู้ประกอบการไทยได้สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมทั้งยังมีโซนการจับคู่ธุรกิจเพื่อพูดคุยในรายละเอียด แลกเปลี่ยนมุมมองการทำธุรกิจ ไปจนถึงเกิดการเจรจาทางการค้าและความร่วมมืออื่นๆ ที่อาจจะมีขึ้นต่อไปในอนาคต คาดว่าจะมีผู้ร่วมงานจากไทยและต่างประเทศราว 5-7หมื่นคน และสร้างโอกาสทางการค้ามากกว่า 1,000ล้านบาทนายเกรียงไกร กล่าวว่า ส.อ.ท. เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่เสริมสร้างความเข้มแข็งและผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรมไทยสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของไทยให้ยั่งยืน โดยร่วมกำหนดนโยบายและวางแผนกับภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะแก่ภาครัฐในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ในระหว่างปี 2567-2569 นี้ ส.อ.ท. ยังคงเดินหน้าดำเนินตามนโยบาย ONE FTI ร่วมมือกับกลุ่ม47 อุตสาหกรรมเพื่อวางรากฐานและขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นรวมทั้งยกระดับ SMEs ไปสู่ Smart SMEs ด้วยแนวทาง 4GO ได้แก่ GO Digital & AI สนับสนุนSMEsส่มารถเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน ฯลฯ, GO Innovation ผลักดัน SMEs ที่จิ๋วแต่แจ๋ว ให้เข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้มากขึ้นผ่านโครงการกองทุนอินโนเวชั่นวัน และโครงการด้านนวัตกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าGO Global ผลักดันให้ SMEs สามารถผลิตและส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศในมาตรฐานที่ต่างประเทศยอมรับ สร้างและขยายโอกาสในตลาดต่างประเทศ และGO Green ขับเคลื่อนองค์กรให้สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน หรือ ESGทั้งนี้ งานFTI EXPO 2025 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2568 ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ได้จัดแบ่งโซนการนำเสนอไว้ทั้งหมด 5 โซน ได้แก่ โซน FTI แสดงถึงศักยภาพการผลิตของไทย วิสัยทัศน์ นโยบาย บทบาท และภารกิจของ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยโซน EVENT HIGHLIGHT นำเสนอเรื่องราวต่างๆ ได้แก่ Innovation Showcase,BCG & Climate Change ,Future Trend,Start Up Pitching, Business Matching, Awards ,FTI Outletโซน 4GO ทั้งดิจิทัล นวัตกรรม การขยายตลาดต่างประเทศ และการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน และโซนกิจกรรม-บันเทิงเพื่อสร้างสีสันให้กับงาน อาทิ เกมชิงรางวัล มินิคอนเสิร์ต Premium Factory Outlet และโปรโมชั่นสินค้าและบริการต่างๆ มากมาย