Chef Cares ดึง 2 เชฟชั้นนำ เแิดตัวสุดยอด “เมนูอาหารไทย” เตรียมเสิร์ฟผู้นำโลก โชว์ซอฟต์พาวเวอร์ ที่เวที WEF 2025

นายพูนเพิ่ม ไพทยวัฒน์ รองประธานมูลนิธิเชฟแคร์ส และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เชฟแคร์ส โปรเจกต์ จำกัด เปิดเผยว่า เชฟแคร์ส (CHEF CARES) ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ และพันธมิตรสนับสนุนการจัดกิจกรรม THAILAND RECEPTION ภายใต้ธีมงาน Nourishing The Future For All โดยจะจัดเตรียมอาหารสำหรับรองรับผู้นำและผู้บริหารสูงสุดของภาคเอกชนที่จะเข้าร่วมการประชุมสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum : WEF) ที่เมืองดาวอส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในวันที่ 22 มกราคม 2568 นี้ ประมาณ 500-600 คน“งานครั้งนี้ Chef Cares ร่วมกับเชฟชั้นนำผลักดันวัฒนธรรมอาหารไทย สู่ Soft Power ระดับโลก ขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริม Soft Power ด้านอาหารของประเทศสู่สายตาทั่วโลกว่าอาหารไทยมีความหลากหลาย มีประโยชน์ อาหารเป็นยา มีภูมิปัญญา อีกทั้งไทยยังเป็นผู้นำในการพัฒนานวัตกรรมอาหาร ในฐานะครัวของโลกด้วย”สำหรับการจัดงานครั้งนี้ ทาง มูลนิธิ เชฟแคร์ส นำโดย คุณมาริษา เจียรวนนท์ ประธานบริหารและผู้ก่อตั้ง พร้อมพันธมิตรเชฟชั้นนำจากประเทศไทย เชฟชุมพล แจ้งไพร ประธานอนุกรรมการคณะกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านอาหาร และ กรรมการยุทธศาสตร์ ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ เชฟนูรอ โซ๊ะมณี สเต็ปเป้ เชฟและผู้ก่อตั้ง Blue Elephant Group และเชฟแอน ศุภณัฐ คณารักษ์ เชฟและผู้ศึกษาประวัติศาสตร์อาหารไทยในเชิงปฏิบัติการ เตรียมนำเสนอเมนูอาหารไทยหลากมิติ จากอาหารชาววัง สูตรอาหารพื้นที่ประจำภาคโดยชูไฮไลท์นวัตกรรมอาหาร และนวัตกรรมเชิงเกษตร เช่น การใช้โปรตีนจากพืช MEAT ZERO และ ข้าวหอมมะลิยั่งยืน ที่ผ่านการปลูกใช้กระบวนการลดคาร์บอน รวมทั้ง วัตถุดิบชั้นนำอื่นๆจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประยุกต์เป็นอาหารไทยที่สะท้อนถึงความสำคัญในเชิงสุขภาพ และอาหารและการท่องเที่ยวด้านนายชุมพล แจ้งไพร ประธานอนุกรรมการคณะกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านอาหาร และ กรรมการยุทธศาสตร์ ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ กล่าวว่า เมนูอาหารไทยยอดนิยม ICONIC THAI DISHES ที่เตรียมจะนำเสนอ ประกอบไปด้วย ก๋วยเตี๋ยว ส้มตำส้มตำไก่ย่างสไตล์ไทย น้ำพริกอ่องใส่มะเขือเทศ เหนียวและผักต่างๆ กะเพราหมู แกงเขียวหวานไก่ แกงมัสมั่นเนื้อแกะ ต้มยำกุ้งสมุนไพร ม้าฮ่อ แตงโมปลาแห้ง ไก่กอและ โรลปลาสมุนไพรกับซอสมะเขือเทศ และลาบเนื้อใส่สมุนไพร“ภายในงานนี้นายกรัฐมนตรีแพทองธารจะเดินทางไปร่วมและขึ้นกล่าวปาฐกถาพิเศษ ทางเราจึงได้เตรียมสาธิตการปรุงต้มย้ำกุ้งน้ำข้น และต้มยำกุ้งน้ำใส เป็นซึ่งเป็นเมนูที่เพิ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรม โดย UNESCO เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านมาไปนำเสนอต่อทั่วโลกด้วย”ขณะที่นางนูรอ โซ๊ะมณี สเต็ปเป้ เชฟและผู้ก่อตั้ง Blue Elephant Group กล่าวว่า เชฟให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมในการนำอาหารไทยไปจัดในงานครั้งนี้ โดยเฉพาะเรื่องการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพดี ซึ่ง CPF เป็นบริษัทที่สนับสนุนวัตถุดิบสำหรับใช้ในการจัดกิจกรรม ทั้งในส่วนของ กุ้งแปซิฟิก สำหรับทำต้มยำกุ้ง, ไก่ สำหรับทำไก่ย่างและแกงเขียวหวานไก่ รวมถึงเนื้อบดจากพืชสำหรับทำน้ำพริกอ่องและผัดกระเพรา และยังมี ผลิตภัณฑ์ข้าวตราฉัตร ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 40% ของวัตถุดิบทั้งหมดอนึ่ง มูลนิธิ เชฟแคร์ส มีพันธกิจหลักคือการนำศาสตร์และศิลป์การทำอาหารมาพัฒนาสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้สังคมอย่างยั่งยืน สร้างโครงการต่อยอดเชิงวัฒนธรรม และภูมิปัญญา ต่อยอด soft power อาหารไทยไปสู่เวทีโลก