ORวางเป้าขยายปั๊มปี68อีก 100แห่ง ดันมาร์เก็ตแชร์ค้าปลีกน้ำมันแตะ 38%

ORตั้งเป้าปีนี้ขยายสถานีบริการPTT Station เพิ่มอีก 90-100 แห่งโดยเป็นปั๊มชุมชนจำนวน 20แห่ง หวังขยายปั๊มน้ำมันเข้าสู่ระดับชุมชนเพิ่มมากขึ้นคาดส่วนแบ่งการตลาดในปีนี้โตขึ้นแตะ38%นายสุชาติ ระมาศ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เปิดเผยว่า ในปี2568บริษัทตั้งเป้าขยายสถานีบริการPTT Stationเพิ่มอีก 90-100 แห่ง จากปัจจุบันอยู่ที่ 2,340 แห่ง โดยแผนขยายสถานีบริการน้ำมันในปีนี้ได้รวมการขยาย “ปั๊มชุมชน”ซึ่งเป็นโมเดลใหม่ที่มีขนาดเล็กและให้ORเข้าถึงระดับชุมชนมากขึ้นราว20 แห่งจากปีที่แล้วมีการขยายไปแล้ว 20แห่งทั้งนี้โมเดล “ปั๊มชุมชน” เป็นสถานีบริการน้ำมัน PTT Station ขนาดพื้นที่ 2 ไร่ โดยมีพื้นที่รีเทลจะเล็กกว่าปั๊มมาตรฐานทั่วไป แต่มีร้านสะดวกซื้อ 7-11 และร้านคาเฟ่ อเมซอน โดยใช้เงินลงทุนน้อยราว 20-25 ล้านบาท ไม่รวมค่าที่ดิน ซึ่งมีส่วนช่วยเพิ่มยอดขายน้ำมันให้กับบริษัทเพิ่มขึ้นแหล่งข่าวระดับสูงจากOR กล่าวว่า ในปี 2568 บริษัทตั้งเป้าหมายส่วนแบ่งการตลาดค้าปลีกน้ำมัน (มาร์เก็ตแชร์) ผ่านสถานีบริการน้ำมันเพิ่มขึ้นกลับไปใกล้เคียงปี 2566 อยู่ที่39-40%จากปีก่อนที่มีส่วนแบ่งตลาดลดลงมาอยู่ที่ระดับ 35% โดยยอมรับเป็นเรื่องท้าทายและทำได้ยาก แต่คาดว่าปีนี้ OR น่าจะมีส่วนแบ่งการตลาดขยับขึ้นมาอยู่ที่ 38% โดยปี2568 บริษัทจะออกโปรโมชั่นการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขายเพิ่มอย่างต่อเนื่องวันนี้ ( 14 ม.ค.) OR ร่วมกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ มอบถังตวงแบบมาตรา 5 ลิตร และ 20 ลิตร พร้อมจัดการสาธิตการตรวจสอบมาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงสถานีบริการ ให้แก่กรมมาตรฐานและวัดแทก สปป.ลาว ทั้งนี้ OR ในฐานะผู้ดำเนินธุรกิจสถานีบริการ PTT Station ผู้นำด้านธุรกิจค้าปลีกน้ำมันของประเทศไทยให้ความสำคัญสูงสุดกับมาตรฐานการวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงและการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค ในการมีส่วนสนับสนุนถังตวงแบบมาตรฐานสำหรับเป็นอุปกรณ์ตรวจสอบหัวจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงในสถานีบริการน้ำมันทั่ว สปป.ลาว ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้กรอบความร่วมมือความช่วยเหลือด้านเทคนิคชั่งตวงวัดระหว่างหน่วยงานด้านชั่งตวงวัดของประเทศไทยและหน่วยงานด้านชั่งตวงวัดของ สปป.ลาว นับเป็นก้าวสำคัญภายใต้กรอบความร่วมมือด้านเทคนิคชั่งตวงวัดระหว่างสองประเทศ