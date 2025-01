“โอปอล สุชาตา” ร่วมงาน Grand Opening พร้อมเชิญชวนทำบุญ

วันนี้ (14 ม.ค.) โอปอล สุชาตา MUT2024 และ 3rd Runner-Up Miss Universe 2024 ร่วมงาน Grand Opening ของ VVINN INTERNITY เปิดตัวที่ยิ่งใหญ่ซึ่งจัดโดยสองนักธุรกิจไฟแรง บอสเปิ้ล และ เฮียเบย์ พร้อมสร้างสีสันด้วยการแข่งขันไลฟ์สดสุดเร้าใจจากเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ชั้นนำทั่วประเทศไทย งานนี้เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความสนุกสนานและแรงบันดาลใจที่เชื่อมโยงธุรกิจและวงการบันเทิงเข้าด้วยกันเนื่องในโอกาสพิเศษต้อนรับเดือนแรกของปี 2025 VVINN INTERNITY เชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงที่ดีในสังคม กับโครงการ Opal for Her โดยทุกยอดการสั่งซื้อ VVINN Skin Booster ตั้งแต่วันนี้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2025 รายได้ส่วนหนึ่งจะมอบให้โครงการ Opal for Her ที่มีเป้าหมายสนับสนุนและเสริมสร้างพลังให้กับผู้หญิงในทุกมิติของชีวิตร่วมทำบุญง่ายๆ เพียงสั่งซื้อ VVINN Skin Booster ผ่านทาง FB: Vvinn Skin Booster คุณจะได้ทั้งสุขภาพผิวที่ดีจากผลิตภัณฑ์ที่ช่วยบำรุงผิวให้กระจ่างใสและแข็งแรง และยังได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโครงการดีๆ ที่สร้างโอกาสและพลังบวกให้ผู้หญิงในสังคมVVINN INTERNITY และ VVINN Skin Booster ไม่เพียงเป็นแบรนด์ที่ดูแลสุขภาพผิวของคุณ แต่ยังมุ่งมั่นที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับสังคมอย่างแท้จริง.