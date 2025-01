ปตท.ปรับพอร์ตกลุ่มธุรกิจใหม่ “อินโนบิก”เน้นธุรกิจยา-เร่งหาพันธมิตร ขีดเส้นตาย 1ปี Foxconn ชี้ชะตา “รง.อีวี”

หลายโครงการ มีการบันทึกด้อยค่าสินทรัพย์จากการเลิกกิจการเป็นเงินสูงนับหมื่นล้านบาทเลยทีเดียว

สถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ปตท.ภายใต้การนำดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ซีอีโอปตท. ได้สั่งทบทวนทุกธุรกิจในกลุ่มปตท. เพื่อกำหนดทิศทางการเนินธุรกิจในอนาคต หากพบว่าธุรกิจใดไม่มีความได้เปรียบในการแข่งขันก็จะเร่งหาพันธมิตรใหม่มาเสริมหรือยุติการลงทุนไปเพื่อปิดช่องโหว่การแบกรับภาระการขาดทุนที่เกิดขึ้นในอนาคตส่งผลให้ช่วงครึ่งหลังปี2567 จะเห็นบริษัทFlagship ของปตท. ไม่ว่าจะเป็นบมจ. ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) และบมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) ต่างประกาศเลิกกิจการไปขณะที่ปตท.ได้ปรับกลยุทธ์หันมาโฟกัสในธุรกิจพลังงานที่ถนัดโดยเฉพาะก๊าซธรรมชาติ ควบคู่กับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างสมดุล ผ่านการทำ Carbon Capture and Storage และรุกธุรกิจHydrogen เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมตอกย้ำการทำธุรกิจต้องมีกำไร เนื่องจากในช่วง 3-5 ปีที่ผ่านมา ปตท.มีการขยายการลงทุนไปสู่ธุรกิจใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านพลังงาน ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในกลุ่มEV Value Chain ไม่ว่าจะเป็นโครงการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า(อีวี) แบตเตอรี่ สถานีชาร์จรถไฟฟ้า (EV Charging) ธุรกิจวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต(Life Science) ธุรกิจโลติสติกส์ ฯลฯ ซึ่งเป็นธุรกิจที่ไม่อยู่ในCore Business และปตท.เองก็ไม่มีความเชี่ยวชาญ จึงเป็นเหตุผลทำให้ปตท.ต้องเร่งจัดกระบวนทัพใหม่ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และความยั่งยืน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงธุรกิจLife Science ภายใต้บริษัท อินโนบิก(เอเซีย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ปตท.ถือหุ้น 100% เป็นธุรกิจใหม่ที่ปตท.มีแผนจะลดบทบาทลงว่า ขณะนี้อินโนบิกอยู่ระหว่างปรับพอร์ตโฟลิโอ โดยปี2568จะไม่เน้นการเติบโตแบบInorganic หรือการเติบโตจากภายนอกจากการควบรวมหรือซื้อกิจการเหมือนเมื่อ 2 ปีก่อน แต่จะเป็นการโตแบบorganic รวมทั้งมีการทำ Operation Excellence และปรับปรุงกระบวนการต่างๆโดยปี2568 อินโนบิกจะโฟกัสธุรกิจยามากขึ้น ส่วนธุรกิจอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์จะยังไม่มีการลงทุนใหม่เพิ่มเติม แต่จะขยายตัวตามบริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (NAM) ซึ่งอินโนบิกถือหุ้นอยู่ 15%โดยปตท.มีนโยบายจะให้อินโนบิกแยกออกมา(spin off)จากปตท.เป็น Independent Company หรือเป็นบริษัทเอกเทศที่ต้องพึ่งพาตนเองนั้น ไม่ใช่เรื่องผิดปกติ เพราะในอดีตหลายธุรกิจในปตท.ก็แยกเป็นบริษัทออกมาเติบโต เพียงแต่บริษัทเหล่านั้นอยู่ในกลุ่มHydrocarbon Value Chainเดียวกัน ซึ่งอินโนบิกไม่ได้อยู่ในValue Chainนี้ แต่เป็นNew S-Curveที่ปตท.มองเห็นโอกาสของประเทศไทยและเทรนด์โลกที่เข้าสู่Health & Wellness โดยอินโนบิกได้เข้าไปลงทุนถือหุ้นใหญ่ 37%ในบริษัท โลตัส ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (Lotus Pharmaceutical Company Limited : Lotus) เป็นบริษัทผู้ผลิตยาสามัญชั้นนำจากไต้หวัน ซึ่งประสบความสำเร็จมีกำไรในปีที่ 2 นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ ซึ่งปี2567 คาดว่าอินโนบิกทำกำไรมากกว่าทุกปี มาจากการขายหุ้นบริษัท อดัลโว (Adalvo)และได้รับเงินปันผลตามสัดส่วนการถือหุ้นในLotus ส่งผลให้อินโนบิกเป็นธุรกิจใหม่ของปตท.ที่ตั้งไข่ได้อย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นในกลุ่มธุรกิจใหม่อย่างไรก็ดี แม้ว่าจะเป็นLife Science จะธุรกิจที่ดี แต่ปตท.ไม่มีความเชี่ยวชาญ จึงมีแผนหาพันธมิตรธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญเข้ามาถือหุ้นเพื่อช่วยขยายธุรกิจ เพราะการทำธุรกิจยาจะการอาศัยองค์ความรู้ในประเทศไทยไม่เพียงพอ จำเป็นที่บริษัทต้องมีองค์ความรู้ใหม่ๆเพิ่มขึ้น มีพัฒนายาและพอร์ตยาปัจจุบันและอนาคต ดังนั้นการหาพันธมิตรจึงเป็นแนวทางที่เหมาะสม อาจจะให้กองทุนฯเข้ามาลงทุนระยะกลางหรือยาวก่อนที่นำอินโนบิกขายหุ้น IPO เพื่อเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ หรืออาจจะควบรวมกับบริษัทพันธมิตรเพื่อให้พอร์ตยาเติบโตขึ้นยืนยันว่าอินโนบิกไม่มีปัญหาด้านเงินทุน ไม่ใช่ว่าปตท.ไม่ใส่เงินให้ แต่เนื่องจากปตท.ต้องการหาพันธมิตรเพื่อทำให้อินโนบิกเติบโตได้ด้วยตัวเองและยังช่วยขยายธุรกิจในอนาคต ขณะเดียวกันวันนี้ ปตท.เองก็มีภาระต้องดูแลในหลายเรื่องๆ“ ขณะนี้อินโนบิกอยู่ระหว่างการแต่งตัว การทำStrategy ให้ชัดเจน โดยเราจะโฟกัสเรื่องยาให้มากขึ้น มีการนำงานวิจัยมาต่อยอดเชิงพาณิชย์และไลเซนส์ยาฯลฯ จากนั้นจึงค่อยพูดคุยกับกองทุนฯ ที่สนใจ ยอมรับตลาดยาในเอเชียเติบโตมาก มีการใช้ยากับโรคใหม่ๆเยอะขึ้น ล่าสุด Lotus ก็เน้นขยายตลาดยามาในภูมิภาคอาเซียนมากขึ้นจากเดิมที่ทำตลาดยามะเร็งในสหรัฐฯและยุโรป ”ล่าสุด Lotus ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท เทวา ฟาร์มา(ประเทศไทย)จํากัดเมื่อต้นเดือนสิงหาคม 2567 คิดเป็นมูลค่า 1,500 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน หรือประมาณ 1,650ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์ของLotus ที่ต้องการขยายธุรกิจเพื่อเป็นผู้นําในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในฐานะที่ Lotus ดําเนินธุรกิจหลักในการคิดค้นพัฒนา(R&D) ผลิตและจําหน่ายยา โดยมุ่งเน้นยาสามัญ (Generic drugs) ที่ครอบคลุมหลายกลุ่มโรค โดยเฉพาะกลุ่ม โรคมะเร็งและกลุ่มโรคระบบประสาทส่วนกลาง ดังนั้นการลงทุนในเทวา ฟาร์มาฯ จะทําให้ Lotus สามารถต่อยอดและขยายช่องทางการจัดจำหน่ายยาในกลุ่มโรคจักษุวิทยา และกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจไปโรงพยาบาลและร้านยาในประเทศไทยได้มากขึ้นอย่างไรก็ดี ภายใน 2ปีนี้ อินโนบิกยังไม่มีแผนการลงทุนโครงการใหญ่ เพราะยังไม่เจอธุรกิจไหนดีเหมือนLotus ซึ่งปัจจุบันบริษัทอยู่ในช่วงทำ Operation Excellence จึงยังไม่มีแผนเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯในระยะอันใกล้ อีกทั้งอินโนบิกสามารถหาแหล่งเงินทุนได้เอง ไม่ว่าจากการกู้ยืมสถาบันการเงิน หรือดึงกองทุนฯที่สนใจเข้ามาลงทุนระยะยาวก่อนที่จะขายหุ้นIPOปัจจุบัน อินโนบิกมีทุนจดทะเบียน 1.3 หมื่นล้านบาท ส่วนใหญ่เงินทุนนำไปใช้ในการซื้อหุ้นLotus ล่าสุด ราคาหุ้นLotus มีมูลค่าสูงขึ้นกว่าเงินลงทุนที่อินโนบิกใส่ไป ทำให้อินโนบิก นำเงินปันผลจากกำไรของLotus มาใช้ในการลงทุนรวมถึงขึ้นทะเบียนยาเพิ่มเติมส่วนความคืบหน้าการร่วมลงทุนกับองค์การเภสัชกรรม(อภ.)ตั้งโรงงานผลิตยารักษามะเร็งนั้น ปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้ยุติไปแล้ว เนื่องจากต้นทุนในการก่อสร้างโครงการสูง ไม่คุ้มการลงทุน และต้องใช้เวลานานกว่า5-6ปีเพื่อขอใบอนุญาตและขึ้นทะเบียนยา ซึ่งปัจจุบันไทยนำเข้ายารักษามะเร็งจากต่างประเทศได้อยู่ก่อนหน้านี้ องค์การเภสัชกรรม (อภ.) ร่วมมือกับปตท. สร้างโรงงานผลิตยารักษาแบบจำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง เป็นแห่งแรกของประเทศไทยในนิคมอุตสาหกรรมวนารมย์ของ ปตท. หรือ PTT WEcoZi อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง หวังช่วยให้ผู้ป่วยมีสิทธิเข้าถึงยาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงมากขึ้น ลดภาระด้านค่าใช้จ่ายในการนำเข้ายาจากต่างประเทศที่มีมูลค่าปีละกว่า 21,000 ล้านบาท ซึ่งแต่ละปีคนไทยเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งมากกว่า 8หมื่นคน โดยหวังว่าเริ่มก่อสร้างโรงงานในปี2565 แล้วเสร็จผลิตเชิงพาณิชย์ได้ใน 2570ส่วนธุรกิจผลิตโปรตีนจากพืช(Plant Based) บริษัท นิวทรา รีเจนเนอเรทีฟ โปรตีน จำกัด (Nutra Regenerative Protein Co. Ltd: NRPT) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างอินโนบิกกับบริษัท โนฟ ฟู้ดส์ จำกัดในเครือเอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ (NRF) ได้ตั้งโรงงานผลิตPlant-Based ขึ้นในไทย เพื่อรับจ้างผลิต(OEM)โปรตีนจากพืชหวังเจาะตลาดร้านค้าในไทยและส่งออก ล่าสุดได้ปรับแผนการทำการตลาดใหม่ เนื่องจากวันนี้ตลาดไม่ได้ต้องการโรงงานผลิตแบบOEM แต่จะต้องร่วมพัฒนาสูตรกับลูกค้าเพื่อผลิตเป็นอาหารPlant-Based ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีลูกค้าทั้งในสหรัฐฯ ยุโรปและเอเชีย โดยมองว่าตลาดผลิตภัณฑ์โปรตีนจากพืชในไทยยังมีโอกาสเติบโตอีกมากปัจจุบันโรงงานผลิตโปรตีนจากพืชของบริษัทได้ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยอาหารสากล “BRC Global Food Safety Standard (Issue 9): BRC” ในระดับ Grade A และได้รับการรับรองมาตรฐาน BRCGS Plant-Based ด้านการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารจากพืชเป็นบริษัทแรกในภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งได้มาตรฐานฮาลาลให้ดร.บุรณิน กล่าวว่า สภาพการแข่งขันตลาดยานยนต์ไฟฟ้า(อีวี) ในไทยรุนแรงมาก ทำให้ปตท.ชะลอการลงทุนโครงการผลิตรถอีวีที่ร่วมกับกลุ่มFoxconn จากไต้หวันไปปีกว่า เพื่อดูแนวโน้มตลาดรถอีวีจะดีขึ้นหรือไม่ ซึ่งปตท.วิเคราะห์เห็นว่าการตั้งโรงงานผลิตรถอีวี ทางปตท.ไม่มีความได้เปรียบคู่แข่ง เมื่อค่ายรถอีวีรายใหญ่จากจีนแห่ลงทุนมาตั้งฐานการผลิตในไทย ส่วนบางรายก็นำเข้ารถอีวีมาจำหน่ายในไทย ทำให้แผนตั้งโรงงานผลิตอีวีแบบOEM เกิดได้ยากและมีต้นทุนสูงแข่งขันลำบากล่าสุด ปตท.ได้ปรับโครงสร้างการถือหุ้นบริษัท ฮอริษอน พลัส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท อรุณ พลัส จํากัดในเครือปตท. กับบริษัท ลี่ยี่ อินเตอร์เนชั่นแนล อินเวสเมนท์ จํากัด ในเครือ Foxconn โดยอรุณ พลัส ลดสัดส่วนการถือหุ้นใน “ฮอริษอน พลัส” ลงจากเดิม60%เหลือ40% และเปิดทางให้ “ลี่ยี่ อินเตอร์เนชั่นแนล”เป็นLeadถือหุ้นใหญ่ 60% เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจผลิตรถอีวีในอนาคตทั้งนี้ ฮอริษอน พลัส ดําเนินการลดทุนจดทะเบียนที่ชําระแล้ว เป็นจํานวนเงินประมาณ 5,100 ล้านบาท คงเหลือทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 5,400ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการปรับโครงสร้าง การดําเนินธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ ปตท. คาดว่าจะดําเนินการลดทุนจดทะเบียนแล้วเสร็จภายในเดือนมิ.ย.2568โดยปตท.ได้กำหนดเงื่อนเวลาภายใน1 ปีนับจากนี้ทางกลุ่มFoxconn ต้องมีความแผนชัดเจนว่าจะดำเนินโครงการนี้อย่างไร รวมไปถึงการเปิดโอกาสหาพันธมิตรใหม่ด้วยในเมื่อเทรนด์โลกมุ่งสู่ธุรกิจอีวี เพียงแต่ปตท.ต้องพิจารณาว่าเลือกเป็นผู้เล่นใน EV Value Chain ที่จุดที่ปตท.มีศักยภาพในการแข่งขันนั่นคือ ธุรกิจ EV Charging เนื่องจาก ORมีสถานีบริการPTT Station กระจายอยู่ทั่วประเทศ ดังนั้น การติดตั้งสถานีEV Charging จึงเป็นธุรกิจที่ปตท.โฟกัสเพื่อขยายการลงทุนต่อไปก่อนหน้านี้ ฮอริษอน พลัส มีเป้าหมายที่จะก่อตั้งโรงงานผลิตอีวี บนพื้นที่กว่า 350 ไร่ ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC โดยมีแผนผลิตเชิงพาณิชย์ยานยนต์ไฟฟ้า 4 ล้อ ออกสู่ตลาดได้ภายในปี 2567 ด้วยกำลังการผลิตเริ่มแรกที่ 50,000 คันต่อปี และตั้งเป้าจะขยายกำลังการผลิตไปถึง 150,000 คันต่อปีภายในปี 2573แต่สภาพตลาดรถอีวีที่เปลี่ยนแปลงไป และการแข่งขันที่นับวันทวีความรุนแรง และสถาบันการเงินชะลอการปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ จึงเห็นปตท.ส่งสัญญาณถอยออกจากธุรกิจ