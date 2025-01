อายิโนะโมะโต๊ะ ปลื้ม! ได้รับรางวัล “Best Places to Work” การันตีโดย WorkVenture

กล่าวว่า “ในฐานะตัวแทนของ อายิโนะโมะโต๊ะ ประเทศไทย รู้สึกปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งที่เราได้รับรางวัลนี้ เพราะอายิโนะโมะโต๊ะมองว่า Employee Well-being เป็นส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เรามีนโยบายที่มุ่งเน้นความสุขของพนักงาน (Happy Employee) และการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี เพราะเมื่อพนักงานมีความสุข องค์กรก็จะสามารถพัฒนาได้อย่างเต็มที่ กลายเป็นการเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน การได้รับรางวัล Best Places to Work นี้ ไม่เพียงแค่แสดงถึงความสำเร็จ แต่ยังเป็นการกระตุ้นให้บริษัทฯ มุ่งมั่นในการรักษามาตรฐานเหล่านี้ และพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไป โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นหนึ่งในองค์กรที่คนรุ่นใหม่อยากทำงานด้วยมากที่สุดของประเทศไทย”ทั้งนี้ รางวัลการรับรอง “Best Places to Work 2024” เป็นการสำรวจที่จัดทำโดย WorkVenture หรือ บริษัท เวิร์คเวนเจอร์ เทคโนโลจีส์ จำกัด โดยมีพนักงานอายิโนะโมะโต๊ะ ประเทศไทยกว่า 2,000 คน ร่วมโหวตและการันตีว่า อายิโนะโมะโต๊ะ ได้มอบประสบการณ์การทำงานและการดูแลให้กับพนักงานครอบคลุมใน 4 ด้านหลัก ได้แก่ ลักษณะงาน (Job Attributes) ค่าตอบแทนและความก้าวหน้า (Reward and Career) การดูแลพนักงานและวัฒนธรรมองค์กร (People and Culture) รวมถึงภาพลักษณ์องค์กร (Corporate Image) ซึ่งมาจากการที่องค์กรดำเนินธุรกิจภายใต้ปรัชญาที่เป็นหนึ่งเดียวกันทั่วโลก เริ่มจากการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้แข็งแกร่งจากค่านิยมหลักขององค์กรที่เราเรียกว่า Ajinomoto Group Way (AGW) ที่เน้นการเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ อีกทั้งยังสนับสนุนให้พนักงานมุ่งมั่นทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายด้วยการมี PASSION ที่จะเชื่อมโยงการบริหารธุรกิจภายใต้ความสุขแห่งการแบ่งปันคือ Ajinomoto Group Creating Shared Value (ASV) ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าร่วมกันทั้งภายในองค์กรและกับสังคมโดยรวม“ที่ทำงานที่ดีไม่ได้หมายถึงการได้รับสวัสดิการดี หรือเงินเดือนสูงเท่านั้น แต่รวมไปถึงการที่พนักงานสามารถเติบโตทั้งในเรื่องงานและชีวิตส่วนตัว เป็นที่ที่พวกเขาสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และได้แสดงความสามารถของตัวเองออกมาเต็มที่ ได้ทำงานในทีมที่เปิดกว้างและพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากทุกคน อายิโนะโมะโต๊ะมุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ใส่ใจทุกคนไม่ว่าจะในเรื่องงานหรือความเป็นอยู่ พร้อมซัพพอร์ทในทุก ๆ ด้าน เรียกได้ว่าความสุขของพนักงานคือความสุขของเรา เพราะอายิโนะโมะโต๊ะมุ่งมั่นที่จะสร้างการเติบโตขององค์กรไปพร้อมกับการเติบโตของพนักงาน เหมือนกับสโลแกนของบริษัทฯ ที่มีมาตั้งแต่เริ่มธุรกิจที่อยากให้คนไทยทุกคนรวมไปถึงพนักงานของเราได้ ‘กินดี มีสุข’” คุณเกศยา กล่าวเสริม