งัดคาถา ABCD สู้โจทย์หินกระหน่ำ ลุยสงครามตลาด

การตลาด – ธุรกิจเอกชนยังคงต้องเผชิญกับความท้าทายในปี พ.ศ. 2568 อย่างหนักหน่วงในหลายมิติ นายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ชี้หลายปัจจัยส่งผลกระทบ พร้อมเกิดจุดเปลี่ยนสู่สงครามการตลาด เผยสูตร ABCD การปรับตัวสู่ทางรอดดร. บุรณิน รัตนสมบัติ นายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “ท่ามกลางสภาวการณ์ปัจจุบันที่โลกและประเทศไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายในหลากหลายมิติ ทั้งเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและเติบโตต่ำกว่าศักยภาพ ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ ภูมิเศรษฐศาสตร์ สภาพคล่องทางการเงิน อัตราดอกเบี้ยและหนี้ครัวเรือนที่สูง ภัยพิบัติทางธรรมชาติจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ การเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยี การเข้ามาแข่งขันของผู้เล่นรายใหญ่จากต่างประเทศและในประเทศที่มีเทคโนโลยีสูงกว่าและต้นทุนต่ำกว่า ล้วนทำให้ทุกภาคส่วนจำเป็นต้องเตรียมตัว ปรับตัว ป้องกันผลกระทบอันจะก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางสังคมซ้ำเติมเข้าไปอีกนอกจากนี้โลกกำลังเข้าสู่ยุคการเติบโตของกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่ Gen Z จะกลายเป็นกำลังหลักของคนทำงาน ส่วน Gen Alpha กำลังก้าวพ้นวัยเด็ก เข้าสู่วัยรุ่นและวัยทำงาน ขณะที่ 2025 เป็นปีเริ่มต้นของ Gen Beta ที่เกิดและเติบโตมาพร้อมกับ AI ทุกสิ่งเหล่านี้ล้วนมีผลกระทบต่อแบรนด์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในภาวะเช่นนี้ หลายคนอาจจะเรียกว่าเป็นจุดเปลี่ยน และอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดสงครามทางการตลาด ที่เป็นจังหวะในการต่อสู้ ช่วงชิง แสวงหา จุดต่างและสร้างจุดร่วม ปรับตัว สร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน ทั้งแบรนด์ที่เป็นผู้นำและผู้ตาม จำเป็นจะต้องเปลี่ยน ปรับตัว โดยผสมผสานระหว่างการวางตำแหน่งสินค้า การกำหนดเลือกส่วนตลาด กำหนดยุทธศาสตร์ที่ยืดหยุ่นและจำเป็น โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ ปรับเข้าหาพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งในแง่ national branding , corporate branding and product brandingขณะเดียวกันในรอบปีที่ผ่านมา เราเห็นความสำเร็จของแบรนด์เล็ก ๆ และแบรนด์เกิดใหม่ของประเทศไทย ซึ่งนั่นหมายถึง SME ไทยยังมีโอกาส และโอกาสของประเทศไทยในบางอุตสาหกรรมถ้าการตลาดคือสงคราม "หัวใจสำคัญของสงคราม คือลูกค้า” การเข้าใจความต้องการที่แท้จริงเป็นสิ่งที่จะต้องช่วงชิงมาให้ได้ ขณะเดียวกันการใช้กำลังก็คือการใช้ทรัพยากร และบุคลากร ต้องรู้จักรุกในเวลาควรจะรุก รู้จักถอยในเวลาที่จำเป็นต้องถอย รู้จักรอคอยในเวลาที่โอกาสไม่เอื้ออำนวย เพื่อให้สามารถต่อสู้ได้นานขึ้น และเป็นกลุ่มคนที่อยู่รอดธุรกิจยังจำเป็นต้องปรับแนวคิดจาก Conventional Brand เป็น Sustainable Brand โดยกำหนดเป้าหมายของแบรนด์ให้เกิด Net Positive Impact ด้านธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และใช้หลัก Regenerative Marketing ในการปรับปรุง ฟื้นฟู ใช้นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ธุรกิจเข้มแข็ง โลกและสังคมน่าอยู่ขึ้นปี2568 ทางสมาคมการตลาดฯ กำหนดคาถาตลาดเป็นแนวทางการปรับตัวขององค์กรเพื่อให้ทุกท่านพร้อมรับโอกาสใหม่ ๆ ที่เข้ามาพร้อมความเปลี่ยนแปลงAI: ใช้ปัญญาประดิษฐ์ AI ยกระดับ Customer Experience ผ่านการใช้ปัญญาประดิษฐ์และ Personalized Marketing สร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าและคู่ค้าBalance: ช้า-เร็ว ระวังหลัง สร้างสมดุลระหว่างความรวดเร็วและความรอบคอบในการดำเนินกลยุทธ์และลงทุนกับการจัดการความเสี่ยง ทั้งนี้ต้องเร็วและอยู่บนความเข้าใจผู้บริโภคอย่างแท้จริงClear: ชัดเจน ไม่สะเปะสะปะ วางแผนการใช้งบการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่หว่านData: ชิงชัยด้วยข้อมูล เก็บ วิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีคุณภาพ เพื่อสร้างความผูกพันทางอารมณ์และความรู้สึกกับลูกค้า เพื่อที่ลูกค้าจะได้รู้สึกว่าแบรนด์เข้าใจเขาอย่างแท้จริง****** ผลสำรวจ "ฟันธงเทรนด์การตลาด 2025 Way Forward"ดร.สมชาติ วิศิษฐชัยชาญ อุปนายกสมาคมฯ และผศ. ดร. เอกก์ ภทรธนกุล อุปนายกสมาคมฯ ได้เปิดเผยผลสำรวจ “Marketing Trends: 2025 Way Forward” ซึ่งสะท้อนมุมมองและแนวโน้มสำคัญในแวดวงการตลาดไทยปีพ.ศ. 2568 (ค.ศ.2025) โดยรวบรวมข้อมูลจาก MAT CMO COUNCIL เครือข่ายผู้บริหารระดับสูงในองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยการตลาดจำนวน 111 ท่านภาพรวมเศรษฐกิจและปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการตลาดไทยในปี 2025จากผลสำรวจพบว่า 55% ของผู้บริหารมองว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2025 จะไม่เติบโต และโดยรวมผู้บริหารระดับสูงคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะเจริญเติบโตเพียง 1.65% ทั้งนี้เนื่องจากปัจจัยเสี่ยงจากเศรษฐกิจโลกที่ยังคงผันผวน ส่งผลให้ความเชื่อมั่นในภาพรวมลดลงอย่างมีนัยสำคัญส่วนปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการตลาดไทยมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ เศรษฐกิจโลก ตามด้วยการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล และความต้องการของผู้บริโภคนอกจากนั้นผู้บริหารถึง 77.6% เห็นว่าปีนี้จะไม่เพิ่มงบประมาณการตลาด ยังมีอีก 0.41% ที่คาดการณ์ว่าจะลดงบประมาณด่านการตลาดลงอีก เมื่อเทียบกับปี 2567 ที่มีสัดส่วนผู้ที่ไม่เพิ่มงบอยู่ที่ 50% โดยจะมุ่งเน้นการใช้งบไปในด้าน Content Platform เป็นหลัก ควบคู่ไปกับ Commerce Platform ซึ่งสมาคมฯ เน้นย้ำว่าการใช้งบประมาณการตลาดต้องทำ Content และ Commerce ไปพร้อม ๆ กันเนื่องจากปัจจุบันผู้บริโภคเสพ Content ไปพร้อม ๆ กับการจับจ่ายซื้อสินค้าออนไลน์ผ่าน Commerce Platforms ต่าง ๆนอกจากนี้ ผู้บริหารมองว่าผู้บริโภคในปี 2025 จะให้ความสำคัญกับ 3 ประเด็นหลัก ได้แก่สุขภาพ เทคโนโลยีดิจิทัล คุณภาพของสินค้าและบริการ ตามลำดับจากข้อมูลยังพบว่า อุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเติบโตและได้รับความสนใจอย่างมากในปัจจุบัน คือ อุตสาหกรรมสุขภาพและการดูแลตนเอง (Health and Wellness) ได้รับคะแนนสูงถึง 88.3% ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มที่คนให้ความสำคัญกับสุขภาพมากขึ้นอันดับสองคืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ (Quality Tourism) ซึ่งผู้บริโภคยินดีจ่ายเงินเพิ่มเพื่อประสบการณ์ที่แตกต่างและมีคุณค่า โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (Sustainable Tourism) ที่มุ่งเน้นการรักษาสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่น สอดคล้องกับเป้าหมายของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ที่ตั้งเป้าหมายจำนวนนักท่องเที่ยว 39.8 ล้านคนในปีนี้ และเน้นการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูงนอกจากนี้ ผลสำรวจยังพบว่าผู้บริโภคต้องการเห็นธุรกิจนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการดำเนินงานมากขึ้น โดยเฉพาะการใช้ข้อมูลเชิงลึกจากลูกค้า (Data-driven) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า และการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญมากขึ้นในปัจจุบันอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจจากการสำรวจคือความสำคัญของ 3P สิ่งที่นักการตลาดและผู้บริหารให้ความสำคัญขึ้นมาเป็นอันดับ 1 ในปี 2025 คือ “Profit” หรือผลกำไร รองลงมาคือ “People” สังคม ชุมชน และลูกค้า ซึ่งลดลงมาจากอันดับ 1 เมื่อปีก่อน และสุดท้ายคือ “Planet” สิ่งแวดล้อมอย่างไรก็ตาม สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยย้ำว่าการตลาดในปี 2025 นั้นไม่ง่าย เพราะต้องการทั้งความยืดหยุ่น ความพร้อมรับมือ ความชัดเจน การปรับตัวอย่างรวดเร็ว แต่ระมัดระวัง เพื่อสร้างความได้เปรียบในยุคที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดยั้ง และธุรกิจที่สามารถผสาน 3P เข้าด้วยกันอย่างสมดุลจึงจะมีโอกาสอยู่รอดและเติบโตในระยะยาว*** เปิดแคมเปญการตลาดเด็ดคว้ารางวัลทั้งนี้ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย จัดงานประกาศรางวัล Marketing Award of Thailand สุดยอดแคมเปญการตลาด 2024 ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ซึ่งจัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อสนับสนุนและยกย่องผลงานของนักการตลาดในประเทศไทยที่โดดเด่นในด้านกลยุทธ์ ความคิดสร้างสรรค์ และการนำนวัตกรรมการตลาดตลอดจนแนวคิดด้านการตลาดมาเป็นเครื่องมือในการตอบโจทย์ผู้บริโภคและแก้ปัญหาให้กับองค์กรได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม สามารถวัดผลได้ ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จ พร้อมสร้างผลลัพธ์เชิงบวกอย่างยั่งยืน ผู้ชนะรางวัลนี้จึงนับเป็นเกียรติภูมิขององค์กรและของประเทศ อีกทั้งยังเป็นแบบอย่างและกรณีศึกษาในการยกระดับการตลาดของประเทศไทยการส่งแผนการตลาดเข้าประกวดในปี 2024 นับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีโดยได้รับการตอบรับจาก 83 องค์กรทั่วประเทศ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดถึง 140 ผลงาน ซึ่งเป็นผลงานที่ดำเนินการระหว่าง เดือนมีนาคม 2566 – เดือนมีนาคม 2567 เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและวิสัยทัศน์ในการยกระดับการตลาดของประเทศไทยเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก ผ่านการใช้ความคิดที่กลั่นกรองมาสร้างสรรค์นวัตกรรมและกลยุทธ์อันชาญฉลาด เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลาย และมีความซับซ้อนขึ้นดร. บุรณิน รัตนสมบัติ นายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย กล่าวว่า Marketing Award of Thailand มีจุดเด่นคือ คณะกรรมการที่ทำหน้าที่ตัดสินรางวัลล้วนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาอาชีพ ครอบคลุมทั้งนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด ผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรชั้นนำระดับประเทศร่วมกันผสานองค์ความรู้ ความสำเร็จและประสบการณ์มาร่วมพิจารณาเพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกแคมเปญที่ได้รับรางวัลนั้นเป็นผลงานอันยอดเยี่ยมและสร้างมาตรฐานให้กับวงการการตลาดในประเทศไทยหลังจากการพิจารณาผลงานอย่างเข้มข้นของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตลอดระยะเวลา 2 เดือน และการแข่งขันสิ้นสุดลงในปลายเดือนตุลาคม 2567 โดยมีผลงานผ่านเข้าถึงรอบสุดท้าย 20 ผลงาน และในวันที่ 8 มกราคม 2568 สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยจึงได้จัดพิธีประกาศผลรางวัล “Marketing Award of Thailand: สุดยอดแคมเปญการตลาด” ณ มิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์ โดยมีรายนามผู้ชนะรางวัล ดังนี้Award Category 1: Strategic Marketingแคมเปญการตลาดที่มีความเป็นเลิศด้านกลยุทธ์สะท้อนแนวคิดทางการตลาดเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมาย และมีการนำกลยุทธ์มาแปรเป็นแผนปฎิบัติการที่สอดคล้อง ตอบโจทย์วัตถุประสงค์ทางธุรกิจท่ามกลางการแข่งขัน และสร้างผลลัพธ์เชิงบวกให้กับแบรนด์รางวัล Gold Award มี 1 ผลงาน ที่ได้รับรางวัล1. ชื่อผลงาน : จากแปลงนาสู่สนามแข่ง มิติใหม่ของกีฬาเพื่อเกษตรกรไทยโดย : บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัดรางวัล Silver Award มี 1 ผลงาน ที่ได้รับรางวัล1. ชื่อผลงาน : The Power of Gentle Touchโดย : บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)รางวัล Bronze Award มี 1 ผลงาน ที่ได้รับรางวัล1. ชื่อผลงาน : Care Plus พลัสความแคร์ ให้คนที่แคร์แต่คนอื่นโดย : บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)Award Category 2: Brand Experience & Communicationแคมเปญการตลาดที่มีความเป็นเลิศด้านการสร้างคุณค่าของแบรนด์โดยมีการถ่ายทอดจุดยืนของแบรนด์แก่กลุ่มเป้าหมายผ่านการสร้างประสบการณ์และการสื่อสารต่าง ๆ ส่งผลให้เกิดการสนับสนุนสินค้าหรือบริการ จนกลายเป็นความจงรักภักดีในตัวแบรนด์ และนำไปสู่ผลลัพธ์ทางธุรกิจรางวัล Gold Award – ไม่มีแคมเปญที่ได้รับรางวัลรางวัล Silver Award มี 4 ผลงาน ที่ได้รับรางวัล1. ชื่อผลงาน : #heyintrovertโดย : บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)2. ชื่อผลงาน : ไก่ไทยจะไปอวกาศโดย : บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)3. ชื่อผลงาน : THE TASTE THAT BRINGS YOU HOMEโดย : บริษัท ซีพีเอฟ เรสเทอรองท์ แอนด์ ฟู้ดเชน จำกัด4. ชื่อผลงาน : อร่อยมงลงได้ทุกจานโดย : บริษัท นอติลุสฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัดรางวัล Bronze Award มี 1 ผลงาน ที่ได้รับรางวัล1. ชื่อผลงาน : แกล้มได้ ทุกเรื่องเล่าโดย : บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)Award Category 3: Innovations & Martechแคมเปญการตลาดที่มีความเป็นเลิศด้านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสร้างผลลัพธ์ใหม่ให้แก่ธุรกิจ มีแนวทางความคิดทางการตลาดที่โดดเด่น สร้างสรรค์ และมีการนำเสนออย่างลงตัว ทั้งคุณค่าของสินค้าและบริการ พร้อมสะท้อนคุณค่าของแบรนด์ โดยใช้นวัตกรรมและเครื่องมือทางการตลาดที่ทันสมัย และนำไปสู่ผลลัพธ์ทางธุรกิจรางวัล Gold Award – ไม่มีแคมเปญที่ได้รับรางวัลรางวัล Silver Award มี 2 ผลงาน ที่ได้รับรางวัล1. ชื่อผลงาน : วัดจู๋ไม๊โดย : บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด2. ชื่อผลงาน : ทุกเรื่องรถ จัดการได้ ในทัชเดียว by ttb touchโดย : ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)รางวัล Bronze Award มี 1 ผลงาน ที่ได้รับรางวัล1. ชื่อผลงาน : Kubota Service DA(Y)TA : รู้ก่อนพร้อมกว่าโดย : บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัดAward Category 4: Sustainable Marketingแคมเปญการตลาดที่มีความเป็นเลิศด้านความยั่งยืน โดยสามารถสะท้อนจุดยืนของแบรนด์ ในการหวังผลให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึง stakeholder ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นตัวองค์กร พนักงาน ลูกค้า ซัพพลายเออร์ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และสร้างผลลัพธ์เชิงบวกอย่างโดดเด่น มีนัยยะสำคัญรางวัล Gold Award – ไม่มีแคมเปญที่ได้รับรางวัลรางวัล Silver Award มี 3 ผลงาน ที่ได้รับรางวัล1. ชื่อผลงาน : Brewing The Zero Waste Coffee to Happy Breakfastโดย : บริษัท เอ็มเอฟ คาเฟ่ แอนด์ เรสเตอรองต์ จำกัด2. ชื่อผลงาน : พอดีไม่เหมือนกันโดย : บริษัท นันยางมาร์เก็ตติ้ง จำกัด3. ชื่อผลงาน : Eco industrial Bag, Inclusive Green Growthโดย : บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัดรางวัล Bronze Award มี 2 ผลงาน ที่ได้รับรางวัล1. ชื่อผลงาน : KUBOTA Turn Waste to Agri Wearโดย : บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด2. ชื่อผลงาน : ลอก แยก ทิ้ง Just Peel Feel Goodโดย : Thai Paper Co.,Ltd.“สุดยอดแคมเปญแห่งปี” อีก จำนวน 2 รางวัล คือ1. CMO’s Top Choice Award สุดยอดแคมเปญจากเสียงโหวตของ CMO เป็นรางวัลพิเศษสำหรับ แคมเปญที่ได้รับรางวัล Marketing Award of Thailand และได้รับการโหวตด้วยคะแนนสูงสุด จาก MAT CMO COUNCIL ซึ่งเป็นคณะผู้บริหารระดับสูงด้านการตลาดกว่า 100 ท่าน จากบริษัทชั้นนำในหลากหลายกลุ่มธุรกิจผลงานที่ชนะ : ไก่ไทยจะไปอวกาศโดย : บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)2. Grand Prize สุดยอดแคมเปญการตลาดแห่งปี สำหรับแคมเปญที่มีความเป็นเลิศทั้งในเชิงกลยุทธ์ วิธีการ ความคิดสร้างสรรค์ และผลลัพธ์ที่น่าทึ่งในกลุ่มเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ เป็นผลงานที่สะท้อนความภาคภูมิใจและความสำเร็จในการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยการตลาดอย่างแท้จริง ผู้ชนะรางวัลนี้ คือ ผู้ที่ชนะรางวัล Gold Award จาก 4 กลุ่มรางวัล และได้รับการโหวตสูงสุดจากคณะกรรมการผู้ตัดสิน คณะกรรมการสมาคมการตลาด และ คณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของโครงการผลงานที่ชนะ : จากแปลงนาสู่สนามแข่ง มิติใหม่ของกีฬาเพื่อเกษตรกรไทยโดย : บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด